Başakşehir\'de parkta iki grup silahla kavgaya tutuştu, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Başakşehir'de parkta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen iki grup parkta buluştu Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede 2 kişi silahla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaparken, olaya karıştıktan sonra bölgeden kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Silahın kabzasıyla saldırdılar, o anlar kamerada

Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine saldırdığı, bir kişinin elindeki silahın kabzasıyla karşısındaki şahsa vurduğu ve yerdeki kişiye tekmeler atıldığı anlar yer aldı. Kavga sırasında çevrede bulunanların da panik yaşadığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.