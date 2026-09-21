Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
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Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı

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Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
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Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" yeni gözaltılarla genişledi. Tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026'da İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül'de iki ayrı işlemde toplam 970 milyon 360 bin TL gönderdiği belirlenen Hamza Kablan gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında para trafiğine ilişkin yeni tespitlerin ardından operasyonların kapsamı genişledi. İncelenen yüksek tutarlı transferler üzerine Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı.

14,5 MİLYON DOLARLIK TRANSFER SONRASI GÖZALTI

Soruşturma kapsamında banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Selim Dağbaşı'nın, tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi. Soruşturmayı yürüten birimler, söz konusu para hareketinin ardından Dağbaşı'nı gözaltına aldı. İşlemin niteliği ve paranın kaynağına ilişkin inceleme soruşturma kapsamında devam ediyor.

970 MİLYON 360 BİN TL'LİK İKİ İŞLEM

Soruşturmadaki ikinci dikkat çeken para hareketi ise Hamza Kablan üzerinden gerçekleşti. Yapılan incelemelerde Kablan'ın 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemde toplam 970 milyon 360 bin TL gönderdiği belirlendi. Tespitin ardından Kablan da gözaltına alındı. Böylece soruşturmada incelenen para transferlerine iki yeni isim daha eklendi.

Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce de art arda operasyonlar gerçekleştirildi. Soruşturmanın önceki aşamasında Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova gözaltına alındı. Muhammed Yarız'ın ardından diğer üç şüpheli hakkındaki adli süreç de devam etti. Soruşturma kapsamında ayrıca çok sayıda kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma ilerledikçe Pusula ve Tera yöneticilerine yönelik yeni işlemler de gerçekleştirildi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Muhammed Yarız ve Serdar Turhan

İSVİÇRE'YE PARA TRANSFERLERİ DE DOSYADA

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de İsviçre bağlantılı para hareketleri oldu. MASAK raporuna göre Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026'da yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL'lik transfer tespit edildi. Serdar Turhan'ın hesabında da aynı banka üzerinden yüksek tutarlı bir para hareketi belirlendi. Yeni gözaltılarla birlikte soruşturmadaki para hareketlerinin kapsamı daha da genişledi. Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
DolandırıcılıkİsviçreGözaltıGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Seyfettin Akyol Seyfettin Akyol:
    Küçücük esnafın ibanını takip edenler, milyonlar transfer okurken neredeydi 3 0 Yanıtla
  • kordon35 kordon35:
    ohoh maşallah daha ne gotursumler 2 0 Yanıtla
  • Gratis Gratis:
    iyide niye bankalar fon a hesap açalım diye teşfik ediyorlar.Kayıp parayı bankalar verecek o zaman. 2 0 Yanıtla
  • bdh76xgfwj bdh76xgfwj:
    Mal varlıklarına NEDEN EL KONMUYOR. 0 0 Yanıtla
  • twthq85w5b twthq85w5b:
    2028 swçim yaklasıyor 0 0 Yanıtla
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