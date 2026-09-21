ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak

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ABD Büyükelçisi Barrack\'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak
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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerine dair dikkat çeken mesajlar verdi. New York’taki Türkevi önünde konuşan Barrack, “Türkiye, ABD Başkanı için çok önemli bir ortak” ifadelerini kullanırken, S-400 meselesinin Kongre tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi. Barrack ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkiyi, “çok iyi bir çalışma ilişkisi” sözleriyle değerlendirdi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. New York’taki Türkevi önünde CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy’un sorularını yanıtlayan Barrack, Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin güçlü şekilde sürdüğünü söyledi.

Barrack, “Türkiye, ABD Başkanı için çok önemli bir ortak” derken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki iletişime de dikkat çekti. Büyükelçi, iki lider arasında “çok iyi bir çalışma ilişkisi” bulunduğunu ifade etti

“İLETİŞİMİMİZİ İYİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin son dönemde önemli başlıklardan geçtiğini belirten Barrack, sorunların tek seferde değil, devam eden görüşmelerle çözülebileceğini söyledi.

Barrack, “Türkiye, bizim devlet başkanımız için, Amerikan Başkanı için çok önemli bir ortak” ifadelerini kullanırken, iki ülke arasındaki iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Büyükelçi ayrıca Türkiye'nin bölgesel gelişmelerde önemli bir aktör olduğunu belirterek Gazze, Azerbaycan ve İran başta olmak üzere çeşitli başlıklarda Ankara ile görüşmeler yürütüldüğünü aktardı.

S-400 MESELESİ İÇİN “KONGRE ÇALIŞMALI” MESAJI

Barrack'ın açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri ise Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi oldu.

ABD Kongresi'nde CAATSA kapsamındaki sürecin devam ettiğini belirten Barrack, savunma teknolojilerinin son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini söyledi. Rus yapımı sistemlerin ABD savunma altyapısıyla uyumlu olmadığını belirten Barrack, S-400 konusunda çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Barrack, “Kongrenin S-400 sorununu nasıl çözeceği üzerine çalışması lazım” diyerek Washington'daki sürecin önemine işaret etti.

“BU, İKİ ÜLKE İÇİN ÇOK KRİTİK BİR SORUN DEĞİL”

S-400 anlaşmazlığının Türkiye-ABD ilişkilerinin tamamını belirleyen bir sorun olmadığını savunan Barrack, dikkat çeken bir başka ifadeye de imza attı.

Büyükelçi, “Bu çok kritik bir sorun değil iki ülke için. İlişkimizde hiçbir parazit yok” dedi. Türkiye'nin kendi savunma sanayisindeki gelişimine de dikkat çeken Barrack, Türk savunma sektörünün güçlü olduğunu belirtti.

Barrack, Türkiye'nin insansız hava araçları ve KAAN projesi gibi savunma sanayisi çalışmalarına da değindi.

TRUMP-ERDOĞAN İLİŞKİSİNE ÖZEL VURGU

Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki iletişimin de önemli bir unsur olduğunu söyledi.

“Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız arasında çok iyi bir çalışma ilişkisi var” diyen Barrack, Trump'ın Türkiye ile ilişkileri daha da ileri taşımak istediğini ifade etti.

Barrack ayrıca ekonomik ilişkilerin de ilerlediğini belirterek Türkiye ile ABD arasında turizm ve ekonomi alanlarında işbirliğinin sürdüğünü söyledi.

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