Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı - Son Dakika
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Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı

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Bayburt'ta köyler arası futbol turnuvasında oynanan bir mücadelede maçın hakemi sahanın ortasında acımasızca darp edildi.

Bayburt'ta Köyler Arası Futbol Turnuvası kapsamında oynanan amatör müsabakada, spora ve centilmenliğe gölge düşüren skandal görüntüler kaydedildi. Karşılaşma sırasında gerginliğin artmasıyla tırmanan olaylarda maçın hakemi, futbolcuların fiziksel saldırısına uğradı.

ARKASINDAN KOŞUP YERE DÜŞÜRDÜLER

Maçın bitimiyle birlikte saha ortasında yaşanan kargaşada, arkasından koşan bir oyuncunun müdahalesiyle dengesini kaybederek yere düşen hakem, saldırgan futbolcuların hedefi oldu. Yerde çaresiz kalan hakemi acımasızca tekmeleyen futbolculara, tribündekiler ve sahada bulunan diğer kişilerin müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

ŞİDDETE BÜYÜK TEPKİ

Saldırı anları çevredeki sporseverlerin cep telefonu kameralarınca anbean kaydedilirken, görüntülerin hızla yayılması büyük tepki topladı. Yeşil sahalarda terör estiren futbolcuların en ağır cezayı alması talep edildi. 

BayburtFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • aykut koçak aykut koçak:
    her zaman demişimdir..yine diyorum...futbol cahil insanların ilgi duyduğu bir spor türüdür..spor olarakda görmüyorum gerçi ben onu..deli işi 7 3 Yanıtla
  • Ramazan Sarac Ramazan Sarac:
    Tutuklayın o vuranları bakın bi daha biri dokuna biliyor mu 2 0 Yanıtla
  • kara7522 kara7522:
    hep diyorum.millet kuduz kopek gibi.oldu 1 0 Yanıtla
  • hayri selçuk hayri selçuk:
    spor şiddet aracı olamaz olayda dahli olan herkes için gerekenler ya pıl ma lı dııırrr 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı - Son Dakika
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