Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı

Bayburt'ta Köyler Arası Futbol Turnuvası kapsamında oynanan amatör müsabakada, spora ve centilmenliğe gölge düşüren skandal görüntüler kaydedildi. Karşılaşma sırasında gerginliğin artmasıyla tırmanan olaylarda maçın hakemi, futbolcuların fiziksel saldırısına uğradı.

ARKASINDAN KOŞUP YERE DÜŞÜRDÜLER

Maçın bitimiyle birlikte saha ortasında yaşanan kargaşada, arkasından koşan bir oyuncunun müdahalesiyle dengesini kaybederek yere düşen hakem, saldırgan futbolcuların hedefi oldu. Yerde çaresiz kalan hakemi acımasızca tekmeleyen futbolculara, tribündekiler ve sahada bulunan diğer kişilerin müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

ŞİDDETE BÜYÜK TEPKİ

Saldırı anları çevredeki sporseverlerin cep telefonu kameralarınca anbean kaydedilirken, görüntülerin hızla yayılması büyük tepki topladı. Yeşil sahalarda terör estiren futbolcuların en ağır cezayı alması talep edildi.