Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim

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CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa etmesinin ardından açıklama yaptı. Siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirten Yavaş, geçmişte birlikte siyaset yaptığı isimlerle ilgili de mesaj verdi.

“SİYASİ YOLUMA BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDİYORUM”

CHP'den ayrılma kararını kamuoyuyla paylaşan Yavaş, “Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum” ifadelerini kullandı. Yavaş, kararının öfkeyle ya da kırgınlıkla alınmadığını belirterek, uzun süre düşünüp değerlendirdikten sonra bu karara vardığını ifade etti.

“HİÇBİR ARKADAŞIMI YOK SAYMAYACAĞIM”

Yavaş, CHP çatısı altında birlikte siyaset yaptığı isimlere ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi: “Ben dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercihi nedeniyle yok saymayacağım.”

Üç dönem CHP çatısı altında birlikte seçime girdiği, mücadele ettiği ve seçim çalışmalarında yanında bulunan isimlere teşekkür eden Yavaş, kendisine inanan ve destek verenlere teşekkür borçlu olduğunu söyledi.

İSTİFA KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Yavaş, 19 Mart'la başlayan ve mutlak butlan tartışmalarıyla devam eden sürecin Türkiye siyasetini üzücü bir noktaya getirdiğini belirtti. Daha önce parti içinde şahsıyla veya izlediği tutumla ilgili bir rahatsızlık bulunması halinde gereğini yapacağını söylediğini hatırlatan Yavaş, bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

“SEÇMENİN İRADESİNE SADAKAT, SİYASETİN NAMUSUDUR”

Yavaş, seçmenin sandıkta yalnızca bir isme değil, siyasi bir iradeye de oy verdiğini vurguladı. Seçmenin iradesini yok saymayı ve oyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadığını ifade etti.

Yavaş, “Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur” diyerek siyasi makamların kişisel hesaplarla başka bir adrese taşınmasının seçmene karşı ağır bir vebal olduğunu söyledi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVAM EDECEK

CHP'den ayrılmasının ardından siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklayan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini belirtti.

Kendisine oy veren ya da vermeyen, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet edeceğini ifade eden Yavaş, belediye başkanlığını bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emaneti olarak gördüğünü söyledi.

Yavaş, açıklamasını aldığı kararın bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve takdirin millete ait olduğunu belirterek tamamladı.

Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Ankara Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet Halk PartisiMansur YavaşPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • enesaras1905 enesaras1905:
    hayırlı olsun başkanım sana yakışan en güzel hareket buydu tebrik eder yeni bağımsız döneminde başarılarının devamını diliyorum saygılar sevgiler ?? 2 3 Yanıtla
  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    çokta sürpriz değil bu 2 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    ortadamı kaldın sen başkannnnnnn 0 2 Yanıtla
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    Ak parti ile yoluna devam etmeni akıllıca bir seçim yapmış olursun sayın başkan, sizde anladınız ki CHP lider Yönetiminin bu ülkeye hiç bir fayda sağlamadığı ve sağlama gibi bir potansiyel olmayacağını geçte anladınız , 1 1 Yanıtla
  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    ZATEN 7 YILDIR YATIŞ NE FARKEDER 1 0 Yanıtla
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