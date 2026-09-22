Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Enver Altaylı'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı

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Enver Altaylı\'dan savcıya skandal tehdit! Soruşturma başlatıldı
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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında “kamu görevlisine karşı tehdit” suçundan resen soruşturma başlatıldı. Altaylı'nın soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekilini ifadesi alınırken, “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız” şeklinde tehdit ettiği öğrenildi.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, soruşturma kapsamında ‘şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınacak olan Enver Altaylı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Silivri Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI'YA BİR SORUŞTURMA DAHA

Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan Enver Altaylı, 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak Altaylı hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

İFADESİ ALINIRKEN SAVCIYI TEHDİT ETTİ

Başsavcılığın açıklamasına göre Altaylı, ifadesi sırasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız." sözleriyle tehdit etti. Altaylı hakkında “kamu görevlisine karşı tehdit” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kaşif KozinoğluEnver AltaylıBaşsavcı3. SayfaGüncelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • akil çelik akil çelik:
    Hedefe mi yaklaşıldı acaba 10 0 Yanıtla
  • 232323 232323:
    Enver oyun bitiyor.Çürümeye hazır ol. 8 0 Yanıtla
  • Yahya Bozkurt Yahya Bozkurt:
    Enver bey tehdit eder niye etmesin çünkü enver Bey’in dostları arkadaşları 15 Temmuz’da da tehdit ettiler Türk milletini Türk savcı ve hakimlerine hepsi kaçtı kendisi kaldı delil yetmezsizliğinden bu da normaldir 7 0 Yanıtla
    Emi Emii Emi Emii:
    Artık devran dönüyor. 1 0
  • Eyüp sabri Tuncer Eyüp sabri Tuncer:
    Fetö ile mücadele edilmez savaşılır uyanık olun onlar 1 dakika bile uyumuyor lar ve zekiler yiğidi yiğide kırdırırlar sonra gelip hakediyordu derler sonra o yiğidide kendileri kırarlar uyuma Devlet uyuma 2 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Ülke onların olduğunu ve istediğini yapacağını düşünüyorlar 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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