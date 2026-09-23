Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın - Son Dakika
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Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın

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Trump\'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın
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ABD Başkanı Donald Trump, BM 81. Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölge ülkelerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik geçen yıl yapılan görüşmeleri hatırlatan Trump, Erdoğan'a dönerek, "Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin liderleriyle BM binasında bir araya geldi.

Toplantıya Türkiye'nin yanı sıra KİK üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman ile Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan'ın liderleri veya dışişleri bakanları katıldı.

"İRAN'LA ÇOK VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

Toplantıda İran'la yürütülen temaslara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. ABD Başkanı, bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini hep birlikte takip edeceklerini belirtti.

Trump, İran'la olası bir anlaşmaya ilişkin, "Bir süredir görüşmeler yapılıyor, bence bir anlaşmaya varmaları için oldukça büyük bir ivme var. Herkesin ağzından duyduğumuz bu" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın

Tarafların anlaşmaya varmasının herkes açısından iyi olacağını söyleyen Trump, diplomatik süreç konusunda umutlu mesajlar verdi.

İRAN KRİZİ İÇİN 3 KASIM'I İŞARET ETTİ

İran'la yaşanan krizin ne zaman çözülebileceğine ilişkin de konuşan Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere dikkat çekti.

ABD Başkanı, "İran'la ilgili durumun 3 Kasım'daki ara seçimlerden hemen sonra, hatta belki de daha önce sona erebileceğini düşünüyoruz. Bilmiyorum, bu işler asla belli olmaz" dedi.

Trump, diplomatik çözüm mesajlarının yanı sıra Tahran'a yönelik sert söylemini de yineledi. İran'la ya bir anlaşma yapacaklarını ya da anlaşma sağlayamamaları halinde bu ülkeyi "yok edecekleri" yönündeki sözlerini tekrarladı.

Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN "KONTROL BİZDE" MESAJI

Trump'ın açıklamalarında Hürmüz Boğazı da önemli yer tuttu. Krizin başladığı günden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 1 milyar varil petrolün geçişini sağladıklarını söyleyen Trump, boğazın kontrolünün kendilerinde olduğunu savundu.

ABD Başkanı, yönetiminin Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru ile petrolün taşınmasını sağlayacak boru hatlarını güçlü şekilde desteklediğini belirtti.

Trump, "Hep birlikte, bu bölgeyi on yıllardır rahatsız eden zorlukların üstesinden gelmenin eşiğindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ: ONUNLA UĞRAŞMAYIN

Trump, konuşmasının devamında geçen yıl yine BM Genel Kurulu kapsamında bölge ülkeleriyle gerçekleştirdiği görüşmelere değindi.

Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi amacıyla bir yıl önce aynı ülkelerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Trump, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın

Trump, "Tam olarak bir yıl önce, birçok ülke Birleşmiş Milletlerin yan etkinlikleri kapsamında burada bir araya gelerek Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi tartışmıştık ve neredeyse aynı isimler buradaydı. Aralarında Türkiye'den gelen, tam şuradaki dostum da vardı. Kendisi sert bir adamdır. Onunla uğraşmayın. Kendisi gerçekten harika bir adamdır" diye konuştu.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASINA DİKKAT ÇEKTİ

Gazze'de akan kanın durdurulması sürecinde masada bulunan ülkelerin liderlerinin yoğun çaba gösterdiğini belirten Trump, bundan sonraki dönemde Gazze'nin yeniden inşasının gündemde olacağını söyledi.

Trump, toplantıya katılan ülkelerin Gazze'nin yeniden inşası sürecine de kayda değer katkılar yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından gazetecilerden soru alınmadı. Toplantının kalan bölümünün basına kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.

Recep Tayyip ErdoğanDonald TrumpABD BaşkanıGazzeDünyaSon Dakika

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