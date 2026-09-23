Oyuncu Sedat Savtak, Kozinoğlu dosyasında ifade verdi! Herkes onu "Kazım Kaşifoğlu" karakteriyle tanıyor

Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ‘ Kurtlar Vadisi Pusu’ dizisinde Kozinoğlu’ndan esinlenildiği öne sürülen ‘Kazım Kaşifoğlu’ karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifade verdi. Silivri Adliyesi’ndeki ifadesi yaklaşık 2 saat süren Savtak basın mensuplarına açıklamalarda da bulundu.

"GEREKEN CEVAPLARI VERDİM"

Oyuncu Sedat Savtak, "Öncelikle oyuncu olarak bir oyuncunun herhangi bir rolde, sinema, dizi ya da tiyatroda da olsa, elbette dürüst yaklaştığı yüreğiyle ben de bu diziye, Kurtlar Vadisi'ne tüm gücüm ve yüreğimle, bütün yaşamışlığımla, öğrendiklerimle diğer oynayan yüzlerce, binlerce oyuncu arkadaşlarımla, birçoğu da arkadaşım, büyüklerim, küçüklerim, onlar da aynı düşüncelerle bu karakterleri canlandırdık. Elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu hepimiz verdik. Sayın savcım gereken soruları elbette yöneltti, ben de gereken cevapları verdim. Onunla yaptığım görüşmem, onunla kalacaktır muhakkak. Bilmiyordum. Böyle bir karakter, öncelikle zaten bizim başlangıç aşamasında sözleşme yaptığımız aşamada, rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryoyla beraber gelişecek ve halkın izleyişiyle yazılacak konulardır. Ne kadarı ne kadardır; ne kadarı değildir; ne kadarı gerçektir ya da değildir. Bizim en başta öncelikle zaten bir hüküm vermemiz sözkonusu değil, bir sözleşmemizi alıyoruz ve bu sözleşmenin gerektirdiklerini yapmak zorundayız.Bilirsiniz o sözleşmeler çok kalın olmamakla beraber düşünsel ve fikirsel ebatlarda yerli ve yeterincedir. Emin Abi gibi, bana da sorular, diziyle ilgili gereken sorular, gerektiği yerlerdeki sorular soruldu. Ben de bütün içtenliğimle yanıtladım hepsi" dedi.

"OYUNCULUĞUMLA DEĞERLENDİRDİM"

Savtak’a o dönem senaryo, senaristler ya da yapımcı hakkında bir şüphesi olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır, öyle bir gözlemim yok. Benim bilgilerim, bana verilen senaryoda ne yazıyorsa nasıl gelecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, nasıl sunulduysa ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bilgiler de bize verilmez. Bir hayal gücünden midir, neredendir. İyidir, bunu halkımız gayet iyi değerlendirmiştir" yanıtını verdi.