Wayne Rooney'yi görenler tanımakta zorlanıyor - Son Dakika
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Wayne Rooney'yi görenler tanımakta zorlanıyor

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Wayne Rooney\'yi görenler tanımakta zorlanıyor
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Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızı Wayne Rooney, verdiği kilolarla dikkat çekici bir değişim yaşadı. 40 yaşındaki Rooney, kilo verme iğnesi kullandığı yönündeki iddiaları reddederek zayıflamak için yoğun çaba harcadığını söyledi.

İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Wayne Rooney, son görüntüsüyle dikkat çekti. 2021 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan ve sonraki yıllarda kilo alan Rooney, verdiği kiloların ardından oldukça farklı bir görünüme kavuştu.

Rooney'nin değişimi, ailesinin hayatını konu alan yeni Disney+ belgesel serisi "The Real Rooneys" için düzenlenen gösterimde bir kez daha gözler önüne serildi. Disney'in resmi açıklamasına göre 10 bölümlük yapım, 24 Eylül'de izleyiciyle buluştu.

Wayne Rooney'yi görenler tanımakta zorlanıyor

40 KİLO VERDİĞİ BELİRTİLDİ

İspanyol basınından Mundo Deportivo, Rooney'nin 40 kilo verdiğini yazdı. Eski İngiliz futbolcunun son görüntüsüyle geçmiş yıllardaki hali arasındaki değişim dikkat çekti.

Wayne Rooney'yi görenler tanımakta zorlanıyor

Rooney, zayıflama sürecinde kilo verme iğnesi kullandığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. 40 yaşındaki eski futbolcu, bu iddiaları reddederek kilo vermek için yoğun şekilde çalıştığını ifade etti.

BURUN AMELİYATI DA OLDU

Rooney'nin görünümündeki tek değişiklik verdiği kilolar olmadı. İngiliz futbolunun eski yıldızı, yakın zamanda burnundan da operasyon geçirdi.

Rooney, operasyonun nedenini açıklarken burnunun bir tarafından düzgün nefes alamadığını ve bu nedenle müdahale yaptırdığını söyledi. Operasyonun horlama probleminin giderilmesine de yardımcı olması amaçlandı.

FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE GEÇTİ

Futbolculuk kariyerini 2021'de sonlandıran Rooney; Derby County, DC United, Birmingham City ve Plymouth Argyle'da teknik direktörlük yaptı. Disney'in yeni belgesel serisinde ise Rooney'nin teknik direktörlüğe ara verdiği dönemdeki aile yaşamı da ekranlara taşınıyor.

Wayne RooneyManchesterİngiltereSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Wayne Rooney'yi görenler tanımakta zorlanıyor - Son Dakika
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