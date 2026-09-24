Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi - Son Dakika
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Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Sungur'un evinde yapılan aramada bulunan deste deste paralar polisler tarafından sayılarak emanete alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 35 şüpheliye yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda 31 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

31 GÖZALTI, 3 FİRARİ ARANIYOR

Yahşihan Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine yürütülen ve hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında, 24 Eylül 2026 sabahı saat 06.30’da Kırıkkale merkezli 4 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Emniyet güçlerince düzenlenen operasyon sonucunda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında işlem yürütülen şüphelilerden 1'inin halihazırda ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenilirken, adreslerinde bulunamayan 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, muhtemel mal kaçırma girişimlerinin önüne geçilmesi amacıyla mal varlıklarına el koyma tedbirleri uygulandı.

Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ’un evinde bulunan paralar sayılarak adli emanete alındı.

DOSYAYA GİREN YENİ DELİLLER KYOK KARARLARINI KALDIRTTI

Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli gelişme, şüpheliler hakkında daha önce verilmiş olan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (KYOK) dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda kaldırılması oldu. Adli makamların yeni delilleri değerlendirmesinin ardından dosya yeniden açılarak kapsamlı bir adli süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlamalarıyla işlem yürütülüyor.

Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
Yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Ö.Ö.'nün evinde çıkan dolarlar

ESKİ AK PARTİLİ VE MHP'Lİ BAŞKANLAR DA DOSYADA

Soruşturmanın odağında Yahşihan Belediyesi'nin farklı dönemlerinde görev yapan iki eski belediye başkanı da yer alıyor. AK Parti'den seçilen eski Belediye Başkanı A.S. ile MHP'den seçilen eski Belediye Başkanı O.T. hakkında adli işlem başlatıldı. 35 kişilik şüpheli listesinde eski belediye başkanlarının yanı sıra eski belediye başkan yardımcıları A.C.Ş., C.Y. ve O.U., eski imar müdürleri M.T., S.A., Ş.A. ve U.B., eski fen işleri müdürü E.L. ile veteriner işleri müdürü G.A. ve iklim değişikliği müdürü M.H. gibi çok sayıda belediye personeli yer alıyor. Ayrıca soruşturma kapsamında müteahhit C.S., iş insanı A.T. ve U.B. ile eski meclis üyeleri ve belediye çalışanları A.A., A.G., A.A., A.İ., D.A., G.K., H.B., K.E., M.S., M.S., M.U., N.K., Ö.Ö., S.S., S.A., S.D., S.P., T.A., Y.N.Y., Z.C.Ç. ve Z.K. hakkında da süreç devam ediyor. Elde edilen dijital materyaller, mali kayıtlar ve ihalelere ilişkin incelemeler sonucunda soruşturmanın yeni tespitlerle genişleyebileceği bildirildi.

Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
Yolsuzluk operasyonunda iki şüpheli Belediye Başkanıyla imar yolsuzluğunun merkezinde yer alan U.B.'nin ev ve arabalarına el konuldu. İlgili şahsın Bodrum'da bulunan lüks yatına da el konuldu.
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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    babamın oğlu olsun hırsız için miting yapmam kim olursa olsun hangi partili olursa olsun çekecek cezasını 1 0 Yanıtla
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