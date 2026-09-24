Bodrum Liman Başkanı yat girişlerinde 12 bin euro rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Liman Başkanı yat girişlerinde 12 bin euro rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Liman Başkanı yat girişlerinde 12 bin euro rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Bodrum'da Rus iş adamına ait lüks yat için 6 girişte toplam 12 bin euro rüşvet istendiği iddiasıyla operasyon düzenlendi; liman başkanı seri numaralı parayla suçüstü yakalandı. Liman başkanlığı çalışanı da gözaltına alınırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Rus bir iş insanına ait lüks yatın Türkiye'ye giriş işlemleri üzerinden rüşvet istendiği iddiasıyla operasyon düzenlendi. Seri numaraları önceden alınan paraları liman başkanına teslim eden müştekinin ardından harekete geçen ekipler, Liman Başkanı T.A.'yı suçüstü yakaladı. Operasyonda Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HER GİRİŞTE 2 BİN EURO İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre olay, Rus bir iş insanına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemleri sırasında yaşandı. Bodrum KOM Büro Amirliğine başvuran T.Ş., yatın giriş işlemlerini yapan aracı yat şirketinin sahibi olduğunu belirttiği Liman Başkanı T.A.'nın, yatın her Türkiye girişinde kendisinden 2 bin euro istediğini öne sürdü.

T.Ş., söz konusu yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığını ve bu girişler karşılığında toplam 12 bin euro talep edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. T.A.'nın para verilmediği takdirde işlemlerde zorluk çıkardığını öne süren T.Ş.'nin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

SERİ NUMARALARI ALINAN PARALARLA SUÇÜSTÜ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için hazırlık yapıldı. Seri numaraları alınan paralar müşteki T.Ş.'ye teslim edildi.

T.Ş., paralarla birlikte T.A.'nın makamına girerek istenen parayı teslim etti. Para alışverişinin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, T.A.'yı seri numaraları alınmış paralarla birlikte suçüstü yakaladı.

Operasyon kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı.

ARAMALARDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 euro, 440 İngiliz sterlini, 660 dolar ve 52 bin 200 lira ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca rüşvet ve irtikap kapsamında değerlendirilen 5 not kağıdı, 1 ruhsatsız tabanca, 138 tabanca fişeği, 4 kesici alet ve 8 dijital materyale el konuldu.

“SÜNNET DÜĞÜNÜ MASRAFLARINI DA KARŞILADIM” İDDİASI

Müşteki T.Ş.'nin ifadesinde, geçmiş tarihlerde Liman Başkanı T.A.'nın çocuğunun sünnet düğünü masraflarını da karşıladığını öne sürdüğü öğrenildi.

T.Ş. ayrıca 2025 yazında T.A.'nın kendisini telefonla arayarak bir tekneye yönlendirdiğini iddia etti. T.Ş., tekneden gelen bir kişinin kendisine içerisinde 500 bin lira bulunan bir çanta verdiğini, ertesi gün ise bu parayı Bodrum Liman Başkanlığında görev yapan Ö.Ç.'ye teslim ederek T.A.'ya ulaştırılmasının istendiğini öne sürdü.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Liman Başkanı T.A. ile liman başkanlığı çalışanı Ö.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelBodrumSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı Esnafın müdahalesiyle yakalandı Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı! Esnafın müdahalesiyle yakalandı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
Manisa Şehzadeler’de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı Manisa Şehzadeler'de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı
Bakımevinde yaşayan ünlü oyuncu Tuluğ Çizgen’in son hali ortaya çıktı Bakımevinde yaşayan ünlü oyuncu Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktı
Müsavat Dervişoğlu açık kapı bıraktı: Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor Müsavat Dervişoğlu açık kapı bıraktı: Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor?
Örnekköy kooperatifi davası açılıyor Tunç Soyer’in de aralarında olduğu 19 kişi 18 Kasım’da hakim karşısında Örnekköy kooperatifi davası açılıyor! Tunç Soyer'in de aralarında olduğu 19 kişi 18 Kasım'da hakim karşısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
17:21
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
16:40
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
16:21
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
16:20
Wayne Rooney’yi görenler tanımakta zorlanıyor
Wayne Rooney'yi görenler tanımakta zorlanıyor
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 17:45:49. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum Liman Başkanı yat girişlerinde 12 bin euro rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei