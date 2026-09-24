Bodrum Liman Başkanı yat girişlerinde 12 bin euro rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Rus bir iş insanına ait lüks yatın Türkiye'ye giriş işlemleri üzerinden rüşvet istendiği iddiasıyla operasyon düzenlendi. Seri numaraları önceden alınan paraları liman başkanına teslim eden müştekinin ardından harekete geçen ekipler, Liman Başkanı T.A.'yı suçüstü yakaladı. Operasyonda Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HER GİRİŞTE 2 BİN EURO İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre olay, Rus bir iş insanına ait lüks yatın Bodrum'a giriş işlemleri sırasında yaşandı. Bodrum KOM Büro Amirliğine başvuran T.Ş., yatın giriş işlemlerini yapan aracı yat şirketinin sahibi olduğunu belirttiği Liman Başkanı T.A.'nın, yatın her Türkiye girişinde kendisinden 2 bin euro istediğini öne sürdü.

T.Ş., söz konusu yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez Türkiye'ye giriş yaptığını ve bu girişler karşılığında toplam 12 bin euro talep edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. T.A.'nın para verilmediği takdirde işlemlerde zorluk çıkardığını öne süren T.Ş.'nin başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

SERİ NUMARALARI ALINAN PARALARLA SUÇÜSTÜ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için hazırlık yapıldı. Seri numaraları alınan paralar müşteki T.Ş.'ye teslim edildi.

T.Ş., paralarla birlikte T.A.'nın makamına girerek istenen parayı teslim etti. Para alışverişinin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, T.A.'yı seri numaraları alınmış paralarla birlikte suçüstü yakaladı.

Operasyon kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Bodrum Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç. de gözaltına alındı.

ARAMALARDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 euro, 440 İngiliz sterlini, 660 dolar ve 52 bin 200 lira ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca rüşvet ve irtikap kapsamında değerlendirilen 5 not kağıdı, 1 ruhsatsız tabanca, 138 tabanca fişeği, 4 kesici alet ve 8 dijital materyale el konuldu.

“SÜNNET DÜĞÜNÜ MASRAFLARINI DA KARŞILADIM” İDDİASI

Müşteki T.Ş.'nin ifadesinde, geçmiş tarihlerde Liman Başkanı T.A.'nın çocuğunun sünnet düğünü masraflarını da karşıladığını öne sürdüğü öğrenildi.

T.Ş. ayrıca 2025 yazında T.A.'nın kendisini telefonla arayarak bir tekneye yönlendirdiğini iddia etti. T.Ş., tekneden gelen bir kişinin kendisine içerisinde 500 bin lira bulunan bir çanta verdiğini, ertesi gün ise bu parayı Bodrum Liman Başkanlığında görev yapan Ö.Ç.'ye teslim ederek T.A.'ya ulaştırılmasının istendiğini öne sürdü.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Liman Başkanı T.A. ile liman başkanlığı çalışanı Ö.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.