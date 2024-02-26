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Son Dakika Bodrum

Son Dakika Bodrum Haberleri

  • Trendyol 1. Lig'de 24. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
    22:28 Trendyol 1. Lig'de 24. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

    Trendyol 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı. Astor Enerji Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor berabere kaldı. Eyüpspor liderliğini sürdürdü. Haftanın diğer maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu da açıklandı.

  • Bodrum'da Husumetli Olduğu Kişiyi Vuran Zanlı Tutuklandı
    18:49 Bodrum'da Husumetli Olduğu Kişiyi Vuran Zanlı Tutuklandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıyı yakaladı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

  • Bodrum'da Arkadaşını Öldüren Şahıs Yakalandı
    17:42 Bodrum'da Arkadaşını Öldüren Şahıs Yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşını tabancayla öldürüp kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan katil zanlısı cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden kişi ise memleketi Siirt'te defnedilecek.

  • Bodrum'da Gerçekleştirilecek Bisiklet Yol Yarışı
    15:47 Bodrum'da Gerçekleştirilecek Bisiklet Yol Yarışı

    Türkiye Geneli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla olmak üzere sadece 6 ilde organize edilen Garanfondo Bisiklet Yol Yarışı 4. uzun ve kısa parkur olmak üzere 2 ayrı etapta 10 Mart tarihinde Bodrum'da pedallanacak. Kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı rotada gerçekleştirilecek yarış; Tüm Türkiye'nin yanı sıra Dünyanın değişik ülkelerinden Bisiklet tutkunlarını Bodrum'da ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile gerçekleştirilecek yarış, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı himayelerinde gerçekleştiriliyor. Yarışmada dereceye girenlere değişik ödüller verilirken genel klasman birincilerine Kos adası geliş-gidiş Feribot bileti verecek.

  • Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya: Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü, şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum
    15:04 Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya: Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü, şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum

    Uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle cezaevinde hükümlü bulunan Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Çetinkaya'nın ''Burada bir oyun oynanıyor. Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü. Şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum. Savunacak bir şeyim yok'' dediği öğrenildi.

  • Bodrum'da 79 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı
    11:32 Bodrum'da 79 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yapılan operasyonda, 4 ayrı lastik bot içerisinde bulunan 79 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

  • Muğla Bodrum'da 5 araç karıştığı zincirleme trafik kazası
    25 Şub Muğla Bodrum'da 5 araç karıştığı zincirleme trafik kazası

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında, bir kamyonet yol kenarında park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçların yoldan kaldırılmasıyla kara yolunda trafik normale döndü.

  • BODRUM SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları tamamlandı
    25 Şub BODRUM SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları tamamlandı

    BODRUM Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları tamamlandı. 27 teknede farklı illerden 240 sporcu katıldı. Dereceye giren ekiplere ödülleri verildi. Yarışlar, 16-17 Mart'ta 4'üncü etap mücadelesi ile devam edecek.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Savunma Sanayiinde Yerlilik Oranı Yüzde 80 Oldu
    25 Şub Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Savunma Sanayiinde Yerlilik Oranı Yüzde 80 Oldu

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaptığı konuşmada, savunma sanayiinde yüzde 80 yerlilik oranını yakaladıklarını ve terörle mücadelede başarılı olduklarını belirtti. Tunç, küresel güçlere müsaade etmediklerini ve terör devleti kurulmasına izin vermediklerini söyledi.

  • Bodrum açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı
    25 Şub Bodrum açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 79 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Muğla Bodrum'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
    25 Şub Muğla Bodrum'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ş.A, Ercan P'ye tabancayla ateş etti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis soruşturma başlattı. Yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

  • Bodrum'da İzinli Çıkan Şahıs Husumetlisini Vurdu
    25 Şub Bodrum'da İzinli Çıkan Şahıs Husumetlisini Vurdu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, marinadaki bir işletme önünde husumetlisini tabancayla vurdu. Yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın Bodrum'da esnaf ziyaretlerinde bulundu
    25 Şub Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın Bodrum'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

    Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ayaydın, basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini ve çalışmalarını anlattı. Daha sonra Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun ile Mumcular pazarını gezen Ayaydın, bölgedeki esnafı ziyaret ederek destek istedi. Ayaydın ve Tosun, Mumcular Mahallesi'ndeki yolun bitirilmemesi ve çevredeki çukurların tehlike yaratması konusunda tepki gösterdi. Ayaydın, seçilmesi durumunda hayat tarzlarına müdahale etmeyeceklerini ve Bodrum'u bir sanat şehri haline getireceklerini belirtti.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece'ye Adalet Sarayı müjdesi verdi
    25 Şub Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece'ye Adalet Sarayı müjdesi verdi

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece'ye hizmet verecek büyük bir adliye sarayının 2024 yılında inşa edileceğini duyurdu. Tunç, İstanbul'un önemini vurgulayarak, İstanbul'a sahip çıkmanın Türkiye'ye sahip çıkmak olduğunu belirtti. Ayrıca, İstanbul'da gerçek belediyecilik anlayışının önemine değindi ve Büyükçekmece'ye yapılacak adalet sarayının bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

  • Bodrum'da Zehirli Yiyeceklerle Sokak Hayvanları Zehirlendi
    25 Şub Bodrum'da Zehirli Yiyeceklerle Sokak Hayvanları Zehirlendi

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan zehirli yiyeceklerle sokakta bakılan kedi ve köpekler zehirlendi. Olayda 1'i sahipli 4 köpek ile 3 kedi hayatını kaybetti.

  • Haftanın tarihine bakış
    25 Şub Haftanın tarihine bakış

    Ermeni güçlerin, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

  • Muğla'da 30 düzensiz göçmen can sallarından kurtarıldı
    25 Şub Muğla'da 30 düzensiz göçmen can sallarından kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 6'sı çocuk toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Botları tarafından geri itilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

  • Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK maçının hakem kararlarına tepki gösterdi
    25 Şub Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK maçının hakem kararlarına tepki gösterdi

    Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ye 2 penaltı golüyle 2-1 mağlup olan Bodrum FK, maçın hakemlerin verdiği kararlara tepki gösterdi. Kulüp, Türk futbolunun örnek kulübü olmak için saygılı bir tutum sergilediğini belirtirken, eleştirilen pozisyonları sosyal medyada paylaştı ve Türk futboluna yaptıkları yatırımları gözden geçireceklerini duyurdu.

  • Bodrum FK Yöneticisi: Türk futboluna yaptığımız yatırımları gözden geçireceğiz
    25 Şub Bodrum FK Yöneticisi: Türk futboluna yaptığımız yatırımları gözden geçireceğiz

    Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk, Çorum FK'ya 2 penaltı golüyle 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 'Eğer bu tür hakemlerin Türk futbolu ile ilişkileri devam edecekse, biz Öztürk ailesi olarak Türk futboluna yaptığımız yatırımları tekrar gözden geçireceğiz' dedi.

  • Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Hiçbir şey bitmedi, itidalli olmamız lazım
    24 Şub Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Hiçbir şey bitmedi, itidalli olmamız lazım

    Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Bodrum FK'yı mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, takımın hedeflerine ulaşmak için itidalli olmaları gerektiğini söyledi. Özbalta, Bodrumspor'un güçlü bir rakip olduğunu ve maçın zorlu geçtiğini ifade etti.

  • Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'dan Müjdeli Haberler
    24 Şub Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'dan Müjdeli Haberler

    Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un Bodrum'daki Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılış töreninde, Tosun'un Yalıkavak yolunun yapımı için söz aldığı ve Bodrum'un yeni Şehir Stadı ile ilgili müjde verdiği öne çıktı.

  • Bodrumspor, deplasmanda Yeşilyurt'u mağlup etti
    24 Şub Bodrumspor, deplasmanda Yeşilyurt'u mağlup etti

    Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig A Grubu 21. haftasında Bodrumspor, Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Bodrum ekibi, rakibi karşısında ilk iki seti kazandıktan sonra üçüncü seti kaybetti ancak dördüncü seti kazanarak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Bodrumspor, play-off iddiasını sürdürdü ve puanını 34'e yükseltti.

  • Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hakemler maçların önüne geçmemeli
    24 Şub Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hakemler maçların önüne geçmemeli

    Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem kararlarını eleştirerek, 'Hakemlerin maçların önüne geçmemesi lazım' dedi. Taşdemir, maçın her iki takım için önemli olduğunu belirtirken, kararların net ve doğru olmadığını söyledi ve oyuncularını kutladı.

  • Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK'yı mağlup etti
    24 Şub Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK'yı mağlup etti

    Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Serkan Özbalta, kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını söyledi. Özbalta, ligde kalıcı olmak için hedefler belirlediklerini ve önemli bir 3 puan elde ettiklerini belirtti. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise hakem kararlarına değinerek, futbolun konuşulması gerektiğini ifade etti.

  • Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
    24 Şub Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında iki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik can sallarındaki 6'sı çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak müsabakaları sona erdi
    24 Şub TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak müsabakaları sona erdi

    Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak müsabakaları, Antalya Golf Kulübü'nde oynandı. Erkeklerde Cem Başpınar birinci olurken, kadınlarda Sude Bay birinci oldu. Turun 3. ayak karşılaşmaları ise Mart ayında yapılacak.

  • Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti
    24 Şub Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti

    Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Thomas ve Nalepa'nın attığı gollerle Çorum FK öne geçerken, Bodrum FK'nın tek golünü Musah Muhammed kaydetti.

  • Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 Yendi
    24 Şub Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 Yendi

    Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Çorum FK, evinde konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Çorum FK'nın gollerini Verheydt ve Nalepa penaltıdan kaydederken, Bodrum FK'nın golünü Musah Mohammed attı.

  • Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Bodrum'da SKM açılışına katıldı
    24 Şub Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Bodrum'da SKM açılışına katıldı

    Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Ayaydın, açılışta Bodrum'un sorunlarını ve turizm merkezinin altyapı sorununu dile getirerek, hizmet etmek amacıyla aday olduğunu belirtti. Ayrıca deprem kuşağında bulunan ilçede depreme hazırlıklı olmak için yapı stokunu yeniden yapılandıracaklarını ve çeşitli projelerle ilçenin gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti. Açılışa AK Parti ve MHP il başkanları, BBP il başkanı ve partililer ile vatandaşlar da katıldı.

  • Bodrum'da İlaçlama Sonrası Zehirlenen Çocuklar İçin Dava Açıldı
    24 Şub Bodrum'da İlaçlama Sonrası Zehirlenen Çocuklar İçin Dava Açıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev ilaçlama işlemi sonrası iki çocuğun tarım ilacından zehirlenerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla sanık hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ev sahibinin talebi üzerine evi ilaçlayan sanığın, ilaçlama sonrası müştekilerin evde kalıp kalmamaları konusunda bir beyanda bulunmadığı ve çocukların zehirli gazdan etkilendiği iddianamede yer aldı.

  • Bursa'da muhtar adayı, boyasız ev kalmayacak vaadiyle seçmenlerin karşısına çıktı
    24 Şub Bursa'da muhtar adayı, boyasız ev kalmayacak vaadiyle seçmenlerin karşısına çıktı

    Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi muhtar adayı Necati Eren, seçmenlerin oyunu alabilmek için boyasız ev kalmayacak vaadiyle evleri boyamaya başladı. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin dış cephelerini boyayan Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.

  • Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı
    23 Şub Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 lastik botta toplamda 71 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 5 şüpheli gözaltına alındı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Bodrum'da 40 yıl hapis cezası olan dolandırıcı yakalandı
    23 Şub Bodrum'da 40 yıl hapis cezası olan dolandırıcı yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 ayrı dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. H.U. isimli hükümlü, Bodrum'da saklandığı adreste operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

  • Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Adaylarını Tanıttı
    23 Şub Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Adaylarını Tanıttı

    Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum Belediye Meclis üyesi adaylarını tanıttı. Tosun, Bodrum'un sorunlarını çözmek için kararlı olduklarını ve Cumhur İttifakı'nı Bodrum İttifakı'na dönüştürdüklerini belirtti.

  • Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojmanı su bastı
    23 Şub Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojmanı su bastı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı ve cadde üzerindeki lojman ile bahçeler su altında kaldı. Patlak nedeniyle yol çöktü ve sular lojmana ve sitelerin bahçelerine zarar verdi. MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi ve su kesintileri yaşanacağı bildirildi.

  • Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, meclis üyesi adaylarını tanıttı
    23 Şub Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, meclis üyesi adaylarını tanıttı

    Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, Bodrum Belediye Meclis üyesi adaylarını tanıtmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Tosun, Bodrum'un sorunlarını çözmek için liyakatlı bir kadro ile yola çıktıklarını belirtti. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan toplantıda Bodrum'un sektöre dair sorunları ve projeleri paylaşıldı.

  • Muğla Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojman ve bahçeler su altında
    23 Şub Muğla Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojman ve bahçeler su altında

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattı patladı. Patlama sonucunda asfalt yarıldı ve yolda dev bir çukur oluştu. Patlama sonrası akan sular, bir sitede bulunan lojmanı ve sitelerin bahçelerini su altında bıraktı. MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi ve yol trafiğe kapatıldı. Bölgede su kesintileri yaşanacağı bildirildi.

  • Bodrum Belediyesi tarafından ücretsiz çocuk etkinlikleri düzenleniyor
    23 Şub Bodrum Belediyesi tarafından ücretsiz çocuk etkinlikleri düzenleniyor

    Bodrum Belediyesi, 4-9 yaş arası çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenliyor. Gümüşlük Forum'un katkılarıyla 7 hafta boyunca çocuklarla etkinlik yapılacak. Programda kukla atölyesi, seramik atölyesi, geri dönüşüm atölyesi gibi etkinlikler yer alacak. İlk etkinlik 17 Şubat'ta yapıldı.

  • Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol çöktü, lojman ve bahçeler su altında kaldı
    23 Şub Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol çöktü, lojman ve bahçeler su altında kaldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nden geçen içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle asfalt yarıldı ve yolda büyük çapta göçük oluştu. Patlama sonucunda bir lojman ve bahçeler su altında kaldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki suyu kapatarak onarım çalışmalarına başladı. Olay, bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

  • Bodrum Belediyesi Ücretsiz Çocuk Etkinlikleri
    23 Şub Bodrum Belediyesi Ücretsiz Çocuk Etkinlikleri

    Bodrum Belediyesi, 4 ile 9 yaş arası çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerde kukla atölyesi, seramik atölyesi, geri dönüşüm atölyesi gibi etkinlikler yer alacak.

  • Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK ile karşılaşacak
    23 Şub Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK ile karşılaşacak

    Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Atakan Cangöz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Çorum ekibi, 4 haftalık galibiyet özlemini Bodrum FK maçında dindirmek istiyor. Kırmızı-siyahlılar, evinde alacakları 3 puanla play-off potasına girmeyi hedefliyor.

  • Türkiye'de Futbol Maçları Programı
    23 Şub Türkiye'de Futbol Maçları Programı

    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları belirlendi. Süper Lig'de Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor, Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçları ön plana çıkıyor. 1. Lig'de ise Altay-Bitexen Giresunspor, Adanaspor-Göztepe ve Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor maçları dikkat çekiyor. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise birçok maç oynanacak.

  • Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya CHP listesine tepki gösterdi
    23 Şub Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya CHP listesine tepki gösterdi

    Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, CHP'nin Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi listesine tepki göstererek, Cumhur İttifakı'ndan Meclis Üyesi adayı oldu.

  • Aydın'da U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Tamamlandı
    23 Şub Aydın'da U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Tamamlandı

    Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen, Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programı kapsamında düzenlenen U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Aydın'ın ev sahipliğinde tamamlandı. Şampiyonaya Didim Sportek(Aydın), ESA Bodrum(Muğla), İzmir Fundamental(İzmir) ve Afyon Çimentospor (Afyon) takımları katıldı. U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonasını İzmir Fundamental birinci olarak tamamladı.

  • Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı, 15'i kurtarıldı
    23 Şub Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı, 15'i kurtarıldı

    Bodrum'da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer bir olayda ise motor arızası yapan lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Toplamda 48 göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

  • Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı
    22 Şub Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik botta 2'si çocuk toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, başka bir lastik botta bulunan 15 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Muğla'da 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı Açıldı
    22 Şub Muğla'da 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı Açıldı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliğiyle Muğla'ya kazandırılan 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı açıldı. Laboratuvar, tarımsal üretim alanında bilimsel çalışmalara önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Gıda Analizi için Muğla Ticaret Borsası ile hayata geçirdiği bir projedir.

  • CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'ın Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı
    22 Şub CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'ın Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

    CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal’ın Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Köksal, "Bugün karşınızda bu onurlu görevi üstlenmeye hazırlanırken, yalnızca bir Cumhuriyet kadını olarak değil, aynı zamanda Türk gençliğinin bir ferdi olarak, Muğla’nın bir evladı olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün kızı ve mirasçısı olarak karşınızdayım. Hak ettiklerimizin ve sorumluluklarımızın farkındayım" dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras ise "Biz buraya yazlığımızın balkonunda tavla oynarken 'hadi bir de Muğla’ya aday olalım' diye gelmedik. Biz saray adamı değiliz, halk adamıyız" diye konuştu.

  • Bodrum Belediyesi'nin eski danışmanı gözaltına alındı
    22 Şub Bodrum Belediyesi'nin eski danışmanı gözaltına alındı

    Bodrum Tanıtma Vakfı reklam koordinatörü Levent Arkan, Cumhurbaşkanına hakaret, devlet büyüklerine hakaret ve halkı kin ve nefrete sevk etmek suçlarından gözaltına alındı. Arkan, ifadesinin ardından adli kontrolle serbest kaldı.

  • Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Menteşe'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Açılışına Katıldı
    22 Şub Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Menteşe'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Açılışına Katıldı

    Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Menteşe ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Ayaydın, açılışta yaptığı konuşmada, Muğla'nın ve Menteşe'nin sorunlarını bildiğini ve bu sorunları çözmek için projeler hazırladığını belirtti. Ayaydın, göreve gelir gelmez su sorununu çözeceğini ve şehirdeki altyapıyı güçlendireceğini söyledi. Menteşe Belediye Başkan Adayı Şadi Ballı da ilçeye hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

  • Bodrum'da 5. Acı Ot Festivali Düzenleniyor
    22 Şub Bodrum'da 5. Acı Ot Festivali Düzenleniyor

    Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen '5. Acı Ot Festivali', 9 ve 10 Mart'ta gerçekleştirilecek. Festivalde yöresel lezzetler, şifalı bitkiler ve görsel zenginlikler sunulacak. Ayrıca ünlü şeflerin atölye çalışmaları ve konserler de yer alacak.

  • Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
    22 Şub Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. haftada düdük çalacak hakemler şunlardır: Mehmet Ali Özer, Oğuzhan Aksu, Ayberk Demirbaş, Adnan Deniz Kayatepe, Alpaslan Şen, Feridun Daldaş, Oğuzhan Uğurlu, Yasin Kol, Davut Dakul Çelik.

  • Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı
    22 Şub Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

  • Trendyol 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlıyor
    22 Şub Trendyol 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlıyor

    Trendyol 1. Lig'de 24. hafta yarın tek maçla başlayacak. Altay, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Haftanın programı ise şu şekilde: Altay-Bitexen Giresunspor, Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor, Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK, Adanaspor-Göztepe, Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor, Boluspor-Erzurumspor FK, Manisa FK-Gençlerbirliği, Eyüpspor-Sakaryaspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor.

  • Bodrum açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı
    21 Şub Bodrum açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 17'si çocuk toplam 37 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Bodrum'da Konteynerler Alev Alev Yandı
    21 Şub Bodrum'da Konteynerler Alev Alev Yandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın, elektrik kontağından çıktı ve kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı. İşçilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken 3 konteynerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Muğla'nın Bodrum ilçesinde konteyner yangını: Büyük çapta maddi hasar
    21 Şub Muğla'nın Bodrum ilçesinde konteyner yangını: Büyük çapta maddi hasar

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın, elektrik kontağından çıktı ve kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı. İşçilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmeleri başarısız olunca Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 3 konteynerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Soruşturma devam ediyor.

  • Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
    21 Şub Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında evinde oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Sakatlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi olan Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

  • Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım oldu
    21 Şub Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım oldu

    TFF 1'inci Lig'de kalesini son 6 maçtır gole kapatan Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım olmayı başardı.

  • Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Her Şeyi Barındıran Konumdayız
    21 Şub Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Her Şeyi Barındıran Konumdayız

    Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig'de kalan maçların zor olacağını belirterek, takımın play-off hattında olduğunu ve hem play-off'u kaçırma hem de ilk ikiye girme şanslarının olduğunu söyledi. Bodrum FK, Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların forma giyemeyeceği belirtildi.

  • Bodrumsporlu Milli Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 14 Madalya Kazandı
    21 Şub Bodrumsporlu Milli Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 14 Madalya Kazandı

    Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Bodrumsporlu milli sporcular 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sporcuların başarılarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Branşlardan Sorumlu Asbaşkan Fatih Öztarakçı, Bodrumspor'un genç yetenekleri geliştirerek başarı göstermek için çalıştığını belirtti.

  • U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Aydın etabı başladı
    20 Şub U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Aydın etabı başladı

    Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası, Aydın ilinin ev sahipliğinde başladı. İlk gün maçlarında ESA Bodrum ile İzmir Fundamental ve Didim Sportek ile Afyon Çimentospor karşı karşıya geldi. Şampiyona, Aydın, Muğla, İzmir ve Afyon illerinden gelen 4 takımın mücadelesiyle devam edecek.

  • Mehmet Tosun Bodrum'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
    20 Şub Mehmet Tosun Bodrum'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

    Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un her mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.

  • Bodrum'da Atalık Tohumlar İçin Tohum Ekimi Yapıldı
    20 Şub Bodrum'da Atalık Tohumlar İçin Tohum Ekimi Yapıldı

    Bodrum Belediyesi, tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında atalık tohumların sürekliliğini sağlamak amacıyla yazlık fideler için tohum ekimi gerçekleştirdi. Toplamda 20 bin 520 patlıcan, 19 bin 872 domates biberi, 12 bin 744 kapya biber, 19 bin 656 acı biber, 20 bin 304 çarliston ve 20 bin 520 topan patlıcan tohumu ekildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, atalık tohumların sürekliliğini sağlama hedefinde olduklarını belirtti. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ise ilerleyen günlerde domates, salatalık, kavun ve karpuz tohumu ekimini gerçekleştirecek.

  • Bodrumsporlu Milli Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı
    20 Şub Bodrumsporlu Milli Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı

    Bodrumsporlu milli sporcular ve antrenörler, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı. Bodrumspor'un Gümbet Tesislerinde gerçekleşen buluşmada, sporcuların başarıları ve gelecek hedefleri konuşuldu. Bodrumspor kulübü, farklı branşlarda müsabakalara katılan 706 lisanslı oyuncusuyla başarılarla dalgalandırıyor.

  • Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı
    20 Şub Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 30 düzensiz göçmen ve 5 çocuk yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

  • Bodrum Belediyesi Yazlık Fideler İçin Tohum Ekiyor
    20 Şub Bodrum Belediyesi Yazlık Fideler İçin Tohum Ekiyor

    Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, atalık tohumların sürekliliğini sağlamak amacıyla yazlık fideler için tohum ekimi yapıyor. Toplamda 20 bin 520 patlıcan ve 19 bin 872 domates biberi ekilen çalışmalar kapsamında, atalık biber tohumları da çimlenmeye başladı.

  • Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı
    19 Şub Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı

    Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında evinde Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yenilenme idmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı ve İstanbul'a giderek testler yapacak. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

  • Trendyol 1. Lig'de 23. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
    19 Şub Trendyol 1. Lig'de 23. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

    Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçları tamamlandı. Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Lider Eyüpspor ise Göztepe'ye olan puan farkını 9'a çıkararak koltuğunu sağlamlaştırdı. Puan durumu tablosunda Eyüpspor birinci sırada yer alıyor.

  • Bodrum açıklarında 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
    19 Şub Bodrum açıklarında 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından bir lastik bot içerisinde bulunan 4'ü çocuk toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

  • Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum'da kurtarıldı
    18 Şub Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum'da kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti
    18 Şub Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti

    Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının ikinci yarıdaki mücadele gücünün galibiyeti getirdiğini belirtti. Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise maçın başında duran toptan gol yediklerini söyledi ve Sakaryaspor'u tebrik etti.

  • Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: Oyuncularımızın biraz daha gayretli olması gerektiği pozisyonda teslimiyette geçmiş gibi göründü
    18 Şub Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: Oyuncularımızın biraz daha gayretli olması gerektiği pozisyonda teslimiyette geçmiş gibi göründü

    Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya 3-0 mağlup olan Altay'ın Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncularının daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti ve zorlu maçlar oynadıklarını vurguladı.

  • Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Arkadaşlarımın ayağına sağlık iyi maç çıkardılar'
    18 Şub Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Arkadaşlarımın ayağına sağlık iyi maç çıkardılar'

    Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Altay galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bulunduğumuz yer, bugün oynadığımız oyun bize keyif veriyor. Arkadaşlarımın ayağına sağlık iyi maç çıkardılar' dedi. Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında evinde karşılaştığı Altay'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu.

  • Muğla'da Vatandaşlar Beton Santraline Karşı Eylem Yaptı
    18 Şub Muğla'da Vatandaşlar Beton Santraline Karşı Eylem Yaptı

    Muğla'nın Ula ilçesinde beton santraline karşı yapılan eyleme destek verenler, santralin çevreye ve tarıma zarar vereceğini belirtti. Ula Belediye Başkanı ise santralin ruhsatının mühürlü olmasına rağmen verildiğini söyledi. Eylemciler, santralin halk sağlığını tehdit edeceğini ve bölgenin turizm potansiyelini düşüreceğini ifade etti.

  • Bodrum FK, Altay'ı 3-0 mağlup etti ve Play-Off potasında kalmaya devam ediyor
    18 Şub Bodrum FK, Altay'ı 3-0 mağlup etti ve Play-Off potasında kalmaya devam ediyor

    Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, Altay'ı 3-0 mağlup ederek Play-Off potasında kalmaya devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu bir maç olduğunu belirtirken, Altay Teknik Sorumlusu Cüneyt Biçer ise genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve önümüzdeki süreçte daha iyi performans sergilemek için çalışacaklarını söyledi.

  • Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nin Birinci Yıl Kutlama Programı Düzenlendi
    18 Şub Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nin Birinci Yıl Kutlama Programı Düzenlendi

    Bodrum Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen birinci yıl kutlama programında, BGC Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı'nın konuşmaları yapıldı. Programda onur plaketleri verilen gazetecilere sürpriz bir konuşma dinletildi ve Zeki Müren'in doğum günü kutlandı. Etkinliğe birçok protokol üyesi, siyasi parti temsilcisi ve basın mensubu katıldı.

  • Bodrum FK, Altay'ı 3-0 mağlup etti
    18 Şub Bodrum FK, Altay'ı 3-0 mağlup etti

    Trendyol 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Altay'ı 3-0 mağlup etti. Üzeyir Ergün, Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer'in attığı gollerle Bodrum FK galibiyete ulaştı.

  • Bodrum FK, evinde Altay'ı 3-0 mağlup etti
    18 Şub Bodrum FK, evinde Altay'ı 3-0 mağlup etti

    Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, evinde Altay'ı 3-0 mağlup etti. Maçta Bodrum FK'nın gollerini Üzeyir Ergün, Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer attı.

  • Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Dayanışma Gecesi'nde Zeki Müren Unutulmadı
    18 Şub Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Dayanışma Gecesi'nde Zeki Müren Unutulmadı

    Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği dayanışma gecesinde, Zeki Müren'in sesinden kesitler dinletildi. Gecede onur plaketi alan Zeki Özkeskin, Zeki Müren'in Bodrum'da yaşadığı döneme dair anılarını paylaştı. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, gazeteciler arasındaki dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor.

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