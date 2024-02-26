Son Dakika Bodrum Haberleri

18 Şub 18 Şub

Bodrum FK, Altay'ı 3-0 mağlup etti ve Play-Off potasında kalmaya devam ediyor

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, Altay'ı 3-0 mağlup ederek Play-Off potasında kalmaya devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu bir maç olduğunu belirtirken, Altay Teknik Sorumlusu Cüneyt Biçer ise genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve önümüzdeki süreçte daha iyi performans sergilemek için çalışacaklarını söyledi.