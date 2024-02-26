Son Dakika Bodrum Haberleri

- 22:28 Trendyol 1. Lig'de 24. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol 1. Lig'de 24. hafta mücadelesi tamamlandı. Astor Enerji Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor berabere kaldı. Eyüpspor liderliğini sürdürdü. Haftanın diğer maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu da açıklandı.
- 18:49 Bodrum'da Husumetli Olduğu Kişiyi Vuran Zanlı Tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıyı yakaladı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
- 17:42 Bodrum'da Arkadaşını Öldüren Şahıs Yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşını tabancayla öldürüp kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Tutuklanan katil zanlısı cezaevine gönderildi. Olayda hayatını kaybeden kişi ise memleketi Siirt'te defnedilecek.
- 15:47 Bodrum'da Gerçekleştirilecek Bisiklet Yol Yarışı
Türkiye Geneli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla olmak üzere sadece 6 ilde organize edilen Garanfondo Bisiklet Yol Yarışı 4. uzun ve kısa parkur olmak üzere 2 ayrı etapta 10 Mart tarihinde Bodrum'da pedallanacak. Kısa ve uzun parkur olmak üzere iki ayrı rotada gerçekleştirilecek yarış; Tüm Türkiye'nin yanı sıra Dünyanın değişik ülkelerinden Bisiklet tutkunlarını Bodrum'da ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile gerçekleştirilecek yarış, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı himayelerinde gerçekleştiriliyor. Yarışmada dereceye girenlere değişik ödüller verilirken genel klasman birincilerine Kos adası geliş-gidiş Feribot bileti verecek.
- 15:04 Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya: Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü, şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum
Uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıllık kesinleşmiş cezası nedeniyle cezaevinde hükümlü bulunan Türk Escobar lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Çetinkaya'nın ''Burada bir oyun oynanıyor. Beni daha önce FETÖ bu duruma düşürdü. Şimdi bu oyunu kim oynuyor bilmiyorum. Savunacak bir şeyim yok'' dediği öğrenildi.
- 11:32 Bodrum'da 79 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yapılan operasyonda, 4 ayrı lastik bot içerisinde bulunan 79 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
- 25 Şub Muğla Bodrum'da 5 araç karıştığı zincirleme trafik kazası
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı ve 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında, bir kamyonet yol kenarında park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçların yoldan kaldırılmasıyla kara yolunda trafik normale döndü.
- 25 Şub BODRUM SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları tamamlandı
BODRUM Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 3. ayak yarışları tamamlandı. 27 teknede farklı illerden 240 sporcu katıldı. Dereceye giren ekiplere ödülleri verildi. Yarışlar, 16-17 Mart'ta 4'üncü etap mücadelesi ile devam edecek.
- 25 Şub Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Savunma Sanayiinde Yerlilik Oranı Yüzde 80 Oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaptığı konuşmada, savunma sanayiinde yüzde 80 yerlilik oranını yakaladıklarını ve terörle mücadelede başarılı olduklarını belirtti. Tunç, küresel güçlere müsaade etmediklerini ve terör devleti kurulmasına izin vermediklerini söyledi.
- 25 Şub Bodrum açıklarında 79 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 79 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- 25 Şub Muğla Bodrum'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada meydana gelen silahlı saldırıda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ş.A, Ercan P'ye tabancayla ateş etti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis soruşturma başlattı. Yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- 25 Şub Bodrum'da İzinli Çıkan Şahıs Husumetlisini Vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, marinadaki bir işletme önünde husumetlisini tabancayla vurdu. Yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
- 25 Şub Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın Bodrum'da esnaf ziyaretlerinde bulundu
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ayaydın, basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini ve çalışmalarını anlattı. Daha sonra Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun ile Mumcular pazarını gezen Ayaydın, bölgedeki esnafı ziyaret ederek destek istedi. Ayaydın ve Tosun, Mumcular Mahallesi'ndeki yolun bitirilmemesi ve çevredeki çukurların tehlike yaratması konusunda tepki gösterdi. Ayaydın, seçilmesi durumunda hayat tarzlarına müdahale etmeyeceklerini ve Bodrum'u bir sanat şehri haline getireceklerini belirtti.
- 25 Şub Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece'ye Adalet Sarayı müjdesi verdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece'ye hizmet verecek büyük bir adliye sarayının 2024 yılında inşa edileceğini duyurdu. Tunç, İstanbul'un önemini vurgulayarak, İstanbul'a sahip çıkmanın Türkiye'ye sahip çıkmak olduğunu belirtti. Ayrıca, İstanbul'da gerçek belediyecilik anlayışının önemine değindi ve Büyükçekmece'ye yapılacak adalet sarayının bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.
- 25 Şub Bodrum'da Zehirli Yiyeceklerle Sokak Hayvanları Zehirlendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan zehirli yiyeceklerle sokakta bakılan kedi ve köpekler zehirlendi. Olayda 1'i sahipli 4 köpek ile 3 kedi hayatını kaybetti.
- 25 Şub Haftanın tarihine bakış
Ermeni güçlerin, 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.
- 25 Şub Muğla'da 30 düzensiz göçmen can sallarından kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 6'sı çocuk toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Botları tarafından geri itilen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- 25 Şub Bodrum FK, Ahlatcı Çorum FK maçının hakem kararlarına tepki gösterdi
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ye 2 penaltı golüyle 2-1 mağlup olan Bodrum FK, maçın hakemlerin verdiği kararlara tepki gösterdi. Kulüp, Türk futbolunun örnek kulübü olmak için saygılı bir tutum sergilediğini belirtirken, eleştirilen pozisyonları sosyal medyada paylaştı ve Türk futboluna yaptıkları yatırımları gözden geçireceklerini duyurdu.
- 25 Şub Bodrum FK Yöneticisi: Türk futboluna yaptığımız yatırımları gözden geçireceğiz
Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk, Çorum FK'ya 2 penaltı golüyle 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 'Eğer bu tür hakemlerin Türk futbolu ile ilişkileri devam edecekse, biz Öztürk ailesi olarak Türk futboluna yaptığımız yatırımları tekrar gözden geçireceğiz' dedi.
- 24 Şub Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Hiçbir şey bitmedi, itidalli olmamız lazım
Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Bodrum FK'yı mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, takımın hedeflerine ulaşmak için itidalli olmaları gerektiğini söyledi. Özbalta, Bodrumspor'un güçlü bir rakip olduğunu ve maçın zorlu geçtiğini ifade etti.
- 24 Şub Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'dan Müjdeli Haberler
Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un Bodrum'daki Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılış töreninde, Tosun'un Yalıkavak yolunun yapımı için söz aldığı ve Bodrum'un yeni Şehir Stadı ile ilgili müjde verdiği öne çıktı.
- 24 Şub Bodrumspor, deplasmanda Yeşilyurt'u mağlup etti
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig A Grubu 21. haftasında Bodrumspor, Yeşilyurt Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup etti. Bodrum ekibi, rakibi karşısında ilk iki seti kazandıktan sonra üçüncü seti kaybetti ancak dördüncü seti kazanarak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Bodrumspor, play-off iddiasını sürdürdü ve puanını 34'e yükseltti.
- 24 Şub Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Hakemler maçların önüne geçmemeli
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem kararlarını eleştirerek, 'Hakemlerin maçların önüne geçmemesi lazım' dedi. Taşdemir, maçın her iki takım için önemli olduğunu belirtirken, kararların net ve doğru olmadığını söyledi ve oyuncularını kutladı.
- 24 Şub Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK'yı mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Serkan Özbalta, kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını söyledi. Özbalta, ligde kalıcı olmak için hedefler belirlediklerini ve önemli bir 3 puan elde ettiklerini belirtti. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise hakem kararlarına değinerek, futbolun konuşulması gerektiğini ifade etti.
- 24 Şub Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 30 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında iki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik can sallarındaki 6'sı çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- 24 Şub TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak müsabakaları sona erdi
Türkiye Golf Federasyonu'nun 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak müsabakaları, Antalya Golf Kulübü'nde oynandı. Erkeklerde Cem Başpınar birinci olurken, kadınlarda Sude Bay birinci oldu. Turun 3. ayak karşılaşmaları ise Mart ayında yapılacak.
- 24 Şub Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti
Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçta Thomas ve Nalepa'nın attığı gollerle Çorum FK öne geçerken, Bodrum FK'nın tek golünü Musah Muhammed kaydetti.
- 24 Şub Çorum FK, Bodrum FK'yı 2-1 Yendi
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Çorum FK, evinde konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Çorum FK'nın gollerini Verheydt ve Nalepa penaltıdan kaydederken, Bodrum FK'nın golünü Musah Mohammed attı.
- 24 Şub Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Bodrum'da SKM açılışına katıldı
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Ayaydın, açılışta Bodrum'un sorunlarını ve turizm merkezinin altyapı sorununu dile getirerek, hizmet etmek amacıyla aday olduğunu belirtti. Ayrıca deprem kuşağında bulunan ilçede depreme hazırlıklı olmak için yapı stokunu yeniden yapılandıracaklarını ve çeşitli projelerle ilçenin gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade etti. Açılışa AK Parti ve MHP il başkanları, BBP il başkanı ve partililer ile vatandaşlar da katıldı.
- 24 Şub Bodrum'da İlaçlama Sonrası Zehirlenen Çocuklar İçin Dava Açıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev ilaçlama işlemi sonrası iki çocuğun tarım ilacından zehirlenerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla sanık hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ev sahibinin talebi üzerine evi ilaçlayan sanığın, ilaçlama sonrası müştekilerin evde kalıp kalmamaları konusunda bir beyanda bulunmadığı ve çocukların zehirli gazdan etkilendiği iddianamede yer aldı.
- 24 Şub Bursa'da muhtar adayı, boyasız ev kalmayacak vaadiyle seçmenlerin karşısına çıktı
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi muhtar adayı Necati Eren, seçmenlerin oyunu alabilmek için boyasız ev kalmayacak vaadiyle evleri boyamaya başladı. Kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla mahalle halkının evlerinin dış cephelerini boyayan Eren, seçilirse bu çalışmalara devam edeceğini belirtti.
- 23 Şub Bodrum açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 3 lastik botta toplamda 71 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca 5 şüpheli gözaltına alındı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- 23 Şub Bodrum'da 40 yıl hapis cezası olan dolandırıcı yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 ayrı dolandırıcılık suçundan 40 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. H.U. isimli hükümlü, Bodrum'da saklandığı adreste operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
- 23 Şub Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Adaylarını Tanıttı
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum Belediye Meclis üyesi adaylarını tanıttı. Tosun, Bodrum'un sorunlarını çözmek için kararlı olduklarını ve Cumhur İttifakı'nı Bodrum İttifakı'na dönüştürdüklerini belirtti.
- 23 Şub Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojmanı su bastı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı ve cadde üzerindeki lojman ile bahçeler su altında kaldı. Patlak nedeniyle yol çöktü ve sular lojmana ve sitelerin bahçelerine zarar verdi. MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi ve su kesintileri yaşanacağı bildirildi.
- 23 Şub Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, meclis üyesi adaylarını tanıttı
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, Bodrum Belediye Meclis üyesi adaylarını tanıtmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Tosun, Bodrum'un sorunlarını çözmek için liyakatlı bir kadro ile yola çıktıklarını belirtti. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yapılan toplantıda Bodrum'un sektöre dair sorunları ve projeleri paylaşıldı.
- 23 Şub Muğla Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojman ve bahçeler su altında
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattı patladı. Patlama sonucunda asfalt yarıldı ve yolda dev bir çukur oluştu. Patlama sonrası akan sular, bir sitede bulunan lojmanı ve sitelerin bahçelerini su altında bıraktı. MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi ve yol trafiğe kapatıldı. Bölgede su kesintileri yaşanacağı bildirildi.
- 23 Şub Bodrum Belediyesi tarafından ücretsiz çocuk etkinlikleri düzenleniyor
Bodrum Belediyesi, 4-9 yaş arası çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenliyor. Gümüşlük Forum'un katkılarıyla 7 hafta boyunca çocuklarla etkinlik yapılacak. Programda kukla atölyesi, seramik atölyesi, geri dönüşüm atölyesi gibi etkinlikler yer alacak. İlk etkinlik 17 Şubat'ta yapıldı.
- 23 Şub Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol çöktü, lojman ve bahçeler su altında kaldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nden geçen içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle asfalt yarıldı ve yolda büyük çapta göçük oluştu. Patlama sonucunda bir lojman ve bahçeler su altında kaldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hattaki suyu kapatarak onarım çalışmalarına başladı. Olay, bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 23 Şub Bodrum Belediyesi Ücretsiz Çocuk Etkinlikleri
Bodrum Belediyesi, 4 ile 9 yaş arası çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerde kukla atölyesi, seramik atölyesi, geri dönüşüm atölyesi gibi etkinlikler yer alacak.
- 23 Şub Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK ile karşılaşacak
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ahlatcı Çorum FK, yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Atakan Cangöz sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Çorum ekibi, 4 haftalık galibiyet özlemini Bodrum FK maçında dindirmek istiyor. Kırmızı-siyahlılar, evinde alacakları 3 puanla play-off potasına girmeyi hedefliyor.
- 23 Şub Türkiye'de Futbol Maçları Programı
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları belirlendi. Süper Lig'de Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor, Fenerbahçe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçları ön plana çıkıyor. 1. Lig'de ise Altay-Bitexen Giresunspor, Adanaspor-Göztepe ve Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor maçları dikkat çekiyor. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise birçok maç oynanacak.
- 23 Şub Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya CHP listesine tepki gösterdi
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, CHP'nin Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi listesine tepki göstererek, Cumhur İttifakı'ndan Meclis Üyesi adayı oldu.
- 23 Şub Aydın'da U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Tamamlandı
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen, Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programı kapsamında düzenlenen U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Aydın'ın ev sahipliğinde tamamlandı. Şampiyonaya Didim Sportek(Aydın), ESA Bodrum(Muğla), İzmir Fundamental(İzmir) ve Afyon Çimentospor (Afyon) takımları katıldı. U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonasını İzmir Fundamental birinci olarak tamamladı.
- 23 Şub Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı, 15'i kurtarıldı
Bodrum'da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer bir olayda ise motor arızası yapan lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Toplamda 48 göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- 22 Şub Muğla'nın Bodrum ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen lastik botta 2'si çocuk toplam 33 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, başka bir lastik botta bulunan 15 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- 22 Şub Muğla'da 100.Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı Açıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası işbirliğiyle Muğla'ya kazandırılan 100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı açıldı. Laboratuvar, tarımsal üretim alanında bilimsel çalışmalara önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Gıda Analizi için Muğla Ticaret Borsası ile hayata geçirdiği bir projedir.
- 22 Şub CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal'ın Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı
CHP Menteşe Belediye Başkan Adayı Gonca Köksal’ın Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Köksal, "Bugün karşınızda bu onurlu görevi üstlenmeye hazırlanırken, yalnızca bir Cumhuriyet kadını olarak değil, aynı zamanda Türk gençliğinin bir ferdi olarak, Muğla’nın bir evladı olarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün kızı ve mirasçısı olarak karşınızdayım. Hak ettiklerimizin ve sorumluluklarımızın farkındayım" dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras ise "Biz buraya yazlığımızın balkonunda tavla oynarken 'hadi bir de Muğla’ya aday olalım' diye gelmedik. Biz saray adamı değiliz, halk adamıyız" diye konuştu.
- 22 Şub Bodrum Belediyesi'nin eski danışmanı gözaltına alındı
Bodrum Tanıtma Vakfı reklam koordinatörü Levent Arkan, Cumhurbaşkanına hakaret, devlet büyüklerine hakaret ve halkı kin ve nefrete sevk etmek suçlarından gözaltına alındı. Arkan, ifadesinin ardından adli kontrolle serbest kaldı.
- 22 Şub Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın Menteşe'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Açılışına Katıldı
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Menteşe ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışına katıldı. Ayaydın, açılışta yaptığı konuşmada, Muğla'nın ve Menteşe'nin sorunlarını bildiğini ve bu sorunları çözmek için projeler hazırladığını belirtti. Ayaydın, göreve gelir gelmez su sorununu çözeceğini ve şehirdeki altyapıyı güçlendireceğini söyledi. Menteşe Belediye Başkan Adayı Şadi Ballı da ilçeye hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
- 22 Şub Bodrum'da 5. Acı Ot Festivali Düzenleniyor
Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen '5. Acı Ot Festivali', 9 ve 10 Mart'ta gerçekleştirilecek. Festivalde yöresel lezzetler, şifalı bitkiler ve görsel zenginlikler sunulacak. Ayrıca ünlü şeflerin atölye çalışmaları ve konserler de yer alacak.
- 22 Şub Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. haftada düdük çalacak hakemler şunlardır: Mehmet Ali Özer, Oğuzhan Aksu, Ayberk Demirbaş, Adnan Deniz Kayatepe, Alpaslan Şen, Feridun Daldaş, Oğuzhan Uğurlu, Yasin Kol, Davut Dakul Çelik.
- 22 Şub Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- 22 Şub Trendyol 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlıyor
Trendyol 1. Lig'de 24. hafta yarın tek maçla başlayacak. Altay, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Haftanın programı ise şu şekilde: Altay-Bitexen Giresunspor, Teksüt Bandırmaspor-Ümraniyespor, Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK, Adanaspor-Göztepe, Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor, Boluspor-Erzurumspor FK, Manisa FK-Gençlerbirliği, Eyüpspor-Sakaryaspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Tuzlaspor.
- 21 Şub Bodrum açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 17'si çocuk toplam 37 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- 21 Şub Bodrum'da Konteynerler Alev Alev Yandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın, elektrik kontağından çıktı ve kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı. İşçilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangına Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken 3 konteynerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- 21 Şub Muğla'nın Bodrum ilçesinde konteyner yangını: Büyük çapta maddi hasar
Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın, elektrik kontağından çıktı ve kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı. İşçilerin kendi imkanlarıyla müdahale etmeleri başarısız olunca Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 3 konteynerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Soruşturma devam ediyor.
- 21 Şub Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında evinde oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Sakatlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi olan Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 21 Şub Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım oldu
TFF 1'inci Lig'de kalesini son 6 maçtır gole kapatan Erzurumspor, 2024 yılında 358 takım ve 22 lig arasında gol yemeyen tek takım olmayı başardı.
- 21 Şub Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: Her Şeyi Barındıran Konumdayız
Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig'de kalan maçların zor olacağını belirterek, takımın play-off hattında olduğunu ve hem play-off'u kaçırma hem de ilk ikiye girme şanslarının olduğunu söyledi. Bodrum FK, Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, sakatlıkları bulunan bazı oyuncuların forma giyemeyeceği belirtildi.
- 21 Şub Bodrumsporlu Milli Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında 14 Madalya Kazandı
Yalova'da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Bodrumsporlu milli sporcular 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Sporcuların başarılarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Branşlardan Sorumlu Asbaşkan Fatih Öztarakçı, Bodrumspor'un genç yetenekleri geliştirerek başarı göstermek için çalıştığını belirtti.
- 20 Şub U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası Aydın etabı başladı
Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası, Aydın ilinin ev sahipliğinde başladı. İlk gün maçlarında ESA Bodrum ile İzmir Fundamental ve Didim Sportek ile Afyon Çimentospor karşı karşıya geldi. Şampiyona, Aydın, Muğla, İzmir ve Afyon illerinden gelen 4 takımın mücadelesiyle devam edecek.
- 20 Şub Mehmet Tosun Bodrum'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un her mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.
- 20 Şub Bodrum'da Atalık Tohumlar İçin Tohum Ekimi Yapıldı
Bodrum Belediyesi, tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında atalık tohumların sürekliliğini sağlamak amacıyla yazlık fideler için tohum ekimi gerçekleştirdi. Toplamda 20 bin 520 patlıcan, 19 bin 872 domates biberi, 12 bin 744 kapya biber, 19 bin 656 acı biber, 20 bin 304 çarliston ve 20 bin 520 topan patlıcan tohumu ekildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, atalık tohumların sürekliliğini sağlama hedefinde olduklarını belirtti. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ise ilerleyen günlerde domates, salatalık, kavun ve karpuz tohumu ekimini gerçekleştirecek.
- 20 Şub Bodrumsporlu Milli Sporcular Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 14 Madalya Kazandı
Bodrumsporlu milli sporcular ve antrenörler, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı. Bodrumspor'un Gümbet Tesislerinde gerçekleşen buluşmada, sporcuların başarıları ve gelecek hedefleri konuşuldu. Bodrumspor kulübü, farklı branşlarda müsabakalara katılan 706 lisanslı oyuncusuyla başarılarla dalgalandırıyor.
- 20 Şub Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 30 düzensiz göçmen ve 5 çocuk yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- 20 Şub Bodrum Belediyesi Yazlık Fideler İçin Tohum Ekiyor
Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, atalık tohumların sürekliliğini sağlamak amacıyla yazlık fideler için tohum ekimi yapıyor. Toplamda 20 bin 520 patlıcan ve 19 bin 872 domates biberi ekilen çalışmalar kapsamında, atalık biber tohumları da çimlenmeye başladı.
- 19 Şub Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında evinde Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yenilenme idmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı ve İstanbul'a giderek testler yapacak. Ahlatcı Çorum FK, yarın yapacağı idmanla Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 19 Şub Trendyol 1. Lig'de 23. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol 1. Lig'de 23. hafta maçları tamamlandı. Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı. Lider Eyüpspor ise Göztepe'ye olan puan farkını 9'a çıkararak koltuğunu sağlamlaştırdı. Puan durumu tablosunda Eyüpspor birinci sırada yer alıyor.
- 19 Şub Bodrum açıklarında 4'ü çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından bir lastik bot içerisinde bulunan 4'ü çocuk toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- 18 Şub Yunanistan unsurlarınca geri itilen 32 düzensiz göçmen Bodrum'da kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- 18 Şub Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Sakaryaspor'un teknik sorumlusu Turgay Karslı, maçın ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının ikinci yarıdaki mücadele gücünün galibiyeti getirdiğini belirtti. Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise maçın başında duran toptan gol yediklerini söyledi ve Sakaryaspor'u tebrik etti.
- 18 Şub Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: Oyuncularımızın biraz daha gayretli olması gerektiği pozisyonda teslimiyette geçmiş gibi göründü
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya 3-0 mağlup olan Altay'ın Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncularının daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti ve zorlu maçlar oynadıklarını vurguladı.
- 18 Şub Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: 'Arkadaşlarımın ayağına sağlık iyi maç çıkardılar'
Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Altay galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Bulunduğumuz yer, bugün oynadığımız oyun bize keyif veriyor. Arkadaşlarımın ayağına sağlık iyi maç çıkardılar' dedi. Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında evinde karşılaştığı Altay'ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu.
- 18 Şub Muğla'da Vatandaşlar Beton Santraline Karşı Eylem Yaptı
Muğla'nın Ula ilçesinde beton santraline karşı yapılan eyleme destek verenler, santralin çevreye ve tarıma zarar vereceğini belirtti. Ula Belediye Başkanı ise santralin ruhsatının mühürlü olmasına rağmen verildiğini söyledi. Eylemciler, santralin halk sağlığını tehdit edeceğini ve bölgenin turizm potansiyelini düşüreceğini ifade etti.
- 18 Şub Bodrum FK, Altay'ı 3-0 mağlup etti ve Play-Off potasında kalmaya devam ediyor
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, Altay'ı 3-0 mağlup ederek Play-Off potasında kalmaya devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu bir maç olduğunu belirtirken, Altay Teknik Sorumlusu Cüneyt Biçer ise genç oyunculardan kurulu bir takım olduklarını ve önümüzdeki süreçte daha iyi performans sergilemek için çalışacaklarını söyledi.
- 18 Şub Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nin Birinci Yıl Kutlama Programı Düzenlendi
Bodrum Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen birinci yıl kutlama programında, BGC Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı'nın konuşmaları yapıldı. Programda onur plaketleri verilen gazetecilere sürpriz bir konuşma dinletildi ve Zeki Müren'in doğum günü kutlandı. Etkinliğe birçok protokol üyesi, siyasi parti temsilcisi ve basın mensubu katıldı.
- 18 Şub Bodrum FK, Altay'ı 3-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Altay'ı 3-0 mağlup etti. Üzeyir Ergün, Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer'in attığı gollerle Bodrum FK galibiyete ulaştı.
- 18 Şub Bodrum FK, evinde Altay'ı 3-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bodrum FK, evinde Altay'ı 3-0 mağlup etti. Maçta Bodrum FK'nın gollerini Üzeyir Ergün, Gökdeniz Bayrakdar ve Kenan Özer attı.
- 18 Şub Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Dayanışma Gecesi'nde Zeki Müren Unutulmadı
Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği dayanışma gecesinde, Zeki Müren'in sesinden kesitler dinletildi. Gecede onur plaketi alan Zeki Özkeskin, Zeki Müren'in Bodrum'da yaşadığı döneme dair anılarını paylaştı. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, gazeteciler arasındaki dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor.