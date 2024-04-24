2024 Türkiye Bisiklet Turu\'nda 1102 jandarma personeli görev yaptı

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 137,9 kilometre uzunluğundaki Marmaris- Bodrum etabındaki 892 noktada 1102 jandarma personeli görev yaptı.
Marmaris ile Bodrum arasındaki 137,9 kilometrelik parkurda düzenlenen 4. etaba, 168 sporcu katıldı.
Marmaris ilçesindeki Atatürk Caddesi'nden başlayıp Konacık Mahallesi'ndeki Avenue Bodrum AVM'nin önünde son bulan turda geçiş güzergahındaki 892 noktada önlem alındı.
Bu noktalarda 1102 jandarma personeli güvenlik önlemi alırken havadan da jandarmaya ait helikopter yol güzergahındaki önlemleri denetledi.
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