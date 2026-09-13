Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 Eylül darbesi nedeniyle yargılanan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın 2014'te müebbet hapis cezasına çarptırıldığı karar duruşmasının görüntüleri paylaşıldı. Mahkeme başkanının kararı okumasının ardından duruma salonunda alkış seslerinin yükseldiği duyuldu.

12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle yargılanan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın hüküm giydiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 18 Haziran 2014 tarihli karar duruşmasına ait görüntülerde, cezanın açıklanmasının ardından salondaki izleyicilerden alkış sesleri geldiği duyuluyor.

DAVANIN ÖNÜ REFERANDUMLA AÇILDI

12 Eylül darbesini gerçekleştirenlerin yargılanmasının önü, 2010'da yapılan halk oylamasıyla Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılmasıyla açıldı. 2012'de başlayan davada, darbe kararını alan Millî Güvenlik Konseyi üyelerinden hayatta olan iki isim, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya sanık sandalyesine oturdu.

Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Evren ve Şahinkaya duruşmalara salonda katılmadı; GATA'daki hasta yataklarından SEGBİS aracılığıyla görüntülü olarak bağlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Yargılama sonunda mahkeme, 18 Haziran 2014'te iki sanığı da darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme daha sonra cezayı müebbet hapse çevirdi.

TEMYİZ SÜRECİNDE ÖLDÜLER

Kararın ardından temyiz süreci tamamlanamadı. Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya 2015 yılında hayatını kaybetti, ölümleri üzerine haklarındaki dava düştü ve mahkumiyet kesinleşmedi.

ESKİ VEKİL PAYLAŞTI

Karar anına ait görüntüler, CHP'li eski milletvekili Levent Gök tarafından sosyal medya hesabından yayımlandı.

Gök paylaşımında, hükmü veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oktay Saday'ın dünürü olduğunu belirterek, "Çok değerli dünürüm rahmetli Oktay Saday'ı saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı. Saday, 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Tahsin Şahinkaya, 12 Eylül Darbesi, Milletvekili, Kenan Evren, Levent Gök, Mahkeme, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 12 Eylül 1980 Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • poyraz can poyraz can:
    O zaman da herkes Kenan Evreni alkisliyordu iyi ki geldiniz diye milleti anlamak çok güç 12 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    bir gün seni alkislayanlar bir zaman sonra da seni yuhalayabilirler 8 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    bugün alkışlayanlarda yarın lanet okuyacaklar 6 0 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    15 temmuzu da halaylarla karşılamışlardı bazı kesimler 3 2 Yanıtla
  • FATİH TEKİN FATİH TEKİN:
    artık beşeriden mahşere göçmüş günahı ve sevabına rabbimin taktiri ama ben insanlık ve vatandaşlık hakkımı helal etmiyorum ülkeyi 70 yıl geriye attı zülüm iyi bişideğil 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
Halk otobüsü devrildi Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti Halk otobüsü devrildi! Herkes yaralıya koşarken yaptığı pes dedirtti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nı açmak için şartlarını açıkladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı
Dünyayı sarsacak yeni kriz Hürmüz’ün ardından ikinci darbe Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe
Yeni Parti kapanıyor mu Özgür Özel’e kötü haber Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı 2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

17:15
Anlaşma çok yakın Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz
17:03
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular öldü öldü dirildi, en sonunda pilotu alkışladı
17:00
İsmail Kartal Samandıra’dan çıkmıyor
İsmail Kartal Samandıra'dan çıkmıyor
16:39
Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında
Arda Güler ve kız arkadaşı Duru Nayman, Formula 1 yarışında
16:08
Osimhen’in geri dönüş maçı belli oldu
Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu
15:34
Husiler düğmeye bastı Stratejik kent için büyük hazırlık
Husiler düğmeye bastı! Stratejik kent için büyük hazırlık
15:24
Bakan Fidan mesajı Suriye’den verdi: SDG’nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli
15:09
Dönme dolapta ilişkiye girdi Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
Dönme dolapta ilişkiye girdi! Her şeyi patronunun telefonuyla öğrendi
14:51
Bakan Gürlek duyurdu Mersin Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu
Bakan Gürlek duyurdu! Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu
14:13
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
14:01
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı Savcılık yakalama kararı çıkardı
Dev şirketin patronu yurt dışına kaçtı! Savcılık yakalama kararı çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 17:41:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement