Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız - Son Dakika
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Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Ermenistan\'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Türkiye ile sınır kapılarındaki altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Her an, hatta şu anda bile sınırın açılmasına hazırız" dedi. Haçaturyan, sınırın açılması halinde Türk limanlarından yararlanabileceklerini de söyledi.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik süreç devam ederken Erivan'dan sınır kapılarının açılmasına ilişkin yeni bir mesaj geldi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, Türkiye sınırında gerekli altyapının hazır olduğunu açıkladı.

"HER AN SINIRIN AÇILMASINA HAZIRIZ"

Haçaturyan, sınır kapılarındaki çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Her an, hatta şu anda bile sınırın açılmasına hazırız. Sınır kapılarında gerekli çalışmaların yapıldığını biliyorsunuz ve bunlar insanların, malların ve araçların geçişini sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve sınırın açılmasını istediklerini de belirtti.

İŞ DÜNYASINDAN SINIR KAPILARI İÇİN ÇAĞRI

Erivan'da düzenlenen Ermenistan-Türkiye iş forumunda da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı. Ermenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ortak bildiri yayımladı.

Bildiride sınır kapılarının açılmasının ticaretin geliştirilmesine ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Turizm, lojistik, tarım, gıda, tekstil, sanayi ve hizmet sektörlerinde iş birliğinin artırılması gerektiği belirtilirken karşılıklı iş ziyaretlerinin ve şirketler arasındaki temasların geliştirilmesi çağrısı yapıldı.

TÜRK LİMANLARINI İŞARET ETTİ

Türkiye ile ekonomik ilişkilerde yılın başından bu yana ilerleme yaşandığını belirten Haçaturyan, Kars-Ahılkelek güzergahının demiryolu ticaretinde kullanılmaya başlandığını ve Ermeni araçlarının plakalarını değiştirmeden Türkiye sınırından geçebildiğini söyledi.

Ermenistan'ın denize kıyısı bulunmadığını hatırlatan Haçaturyan, Türkiye sınırının açılması durumunda Akdeniz'deki Türk limanlarından yararlanabileceklerini ifade etti.

Haçaturyan, Ermenistan'da yapılan hesaplamalara göre ülkenin ulaştırma maliyetlerinin komşularına kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olduğunu da belirtti.

Ermenistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ermenistan Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız - Son Dakika

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