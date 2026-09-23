Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi’nden araştırmacılar, ilk kez doğrudan bir öte gezegenden (Güneş sistemi dışındaki bir gezegen) gelen radyo sinyallerini tespit etti. Sinyallerin, yüklü parçacıkların atmosfer ve manyetik alan koşullarıyla etkileşime girmesi sonucu enerji açığa çıkarmasıyla oluşan kutup ışıklarından kaynaklandığı belirtildi.

DÜNYADAN 63,4 IŞIK YILI UZAKTA

Araştırmacılar, Güney Afrika'daki 'MeerKAT' radyo teleskop dizisini kullanarak 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilen dört ayrı gözlemde 0,85 ile 3,5 gigahertz frekanslarında hızlı, tekrarlayan ve dairesel polarize olmuş radyo patlamaları tespit etti. Gözlemler, Dünya'dan yaklaşık 63,4 ışık yılı uzaklıkta yer alan 'Beta Pictoris' yıldızı ve etrafındaki gezegenler üzerine yoğunlaştı.

Bilim insanları, gökyüzü haritasında kuasarları referans noktası olarak kullanarak sinyallerin yıldızdan değil, 'Beta Pictoris b' gezegeninden geldiğini belirledi.

RADYO SİNYALİ TESPİT EDİLEN İLK ÖTEGEZEGEN

Hesaplamalar, 'Beta Pictoris b'nin Dünya'nınkinden binlerce kat daha güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu ortaya koydu. İlk kez 2008 yılında keşfedilen ve Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahip olan 'Beta Pictoris b', doğrudan net bir radyo sinyali tespit edilen ilk ötegezegen ünvanını kazandı.