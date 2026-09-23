Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gök bilimcilerin, ilk kez doğrudan bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit ettiği bildirildi. Sinyallerin, yüklü parçacıkların atmosfer ve manyetik alan koşullarıyla etkileşime girmesi sonucu enerji açığa çıkarmasıyla oluşan kutup ışıklarından kaynaklandığı belirtildi.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi’nden araştırmacılar, ilk kez doğrudan bir öte gezegenden (Güneş sistemi dışındaki bir gezegen) gelen radyo sinyallerini tespit etti. Sinyallerin, yüklü parçacıkların atmosfer ve manyetik alan koşullarıyla etkileşime girmesi sonucu enerji açığa çıkarmasıyla oluşan kutup ışıklarından kaynaklandığı belirtildi.

DÜNYADAN 63,4 IŞIK YILI UZAKTA

Araştırmacılar, Güney Afrika'daki 'MeerKAT' radyo teleskop dizisini kullanarak 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilen dört ayrı gözlemde 0,85 ile 3,5 gigahertz frekanslarında hızlı, tekrarlayan ve dairesel polarize olmuş radyo patlamaları tespit etti. Gözlemler, Dünya'dan yaklaşık 63,4 ışık yılı uzaklıkta yer alan 'Beta Pictoris' yıldızı ve etrafındaki gezegenler üzerine yoğunlaştı.

Bilim insanları, gökyüzü haritasında kuasarları referans noktası olarak kullanarak sinyallerin yıldızdan değil, 'Beta Pictoris b' gezegeninden geldiğini belirledi.

RADYO SİNYALİ TESPİT EDİLEN İLK ÖTEGEZEGEN

Hesaplamalar, 'Beta Pictoris b'nin Dünya'nınkinden binlerce kat daha güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu ortaya koydu. İlk kez 2008 yılında keşfedilen ve Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahip olan 'Beta Pictoris b', doğrudan net bir radyo sinyali tespit edilen ilk ötegezegen ünvanını kazandı.

Kaynak: DHA
EnerjiGüncelEvrenRadyoUzaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • budak25 budak25:
    Adamlar hala radyo kullandığına göre o gezegen de pek gelişme göstermemiş anlaşılan. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Beypazarı ve Kalecik Belediye Başkanları da CHP’den istifa etti
Beypazarı ve Kalecik Belediye Başkanları da CHP'den istifa etti
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:40
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:05:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement