Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında mali tedbirler artırıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen incelemeler sonucunda, nakit varlıklar ve banka hesapları üzerinden toplamda yaklaşık 750 milyon liraya el konuldu ve dondurma işlemi uygulandı.

MALİ TEDBİRLERİN TOPLAM TUTARI 750 MİLYON LİRAYI BULDU

Soruşturma kapsamında para ve mal varlıklarının kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya eksiltilmesini önlemek amacıyla uygulanan finansal kısıtlamaların detayları belli oldu:

Fon hesapları: MASAK ile gerçekleştirilen tespitler doğrultusunda fon hesaplarında yer alan 387 milyon 461 bin 359 TL tutarındaki nakit donduruldu.

Şirket yöneticilerinin varlıkları: Tutuklu Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı M.Y.'ye ait 105 milyon liraya el koyma tedbiri getirildi.

Transfer aşamasındaki tutar: QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da müdahale edilerek el konuldu.

Üç ayrı koldan yürütülen bu finansal işlemlerle birlikte soruşturma dahilinde güvence altına alınan toplam tutar yaklaşık 750 milyon lira seviyesine ulaştı.

İSVİÇRE'YE YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şirket yöneticileri ve bunlarla bağlantılı kişilerin mali hareketlerini incelemek amacıyla MASAK'tan talep ettiği raporlarda kritik detaylar ortaya çıktı.

Yapılan derinlemesine incelemelerde, iki fon yöneticisinin kişisel hesaplarından İsviçre'de bulunan hesaplara yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma makamlarının mali veriler üzerindeki incelemeleri ve tedbir işlemleri sürüyor.