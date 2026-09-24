Trabzon\'da heyelanda toprak altında kalan Ali Turhal\'ın (50) cansız bedenine ulaşıldı

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Trabzon'da yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yaparken meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Ali Turhal'ın (50) cansız bedenine ulaşıldı. Turhal'ın cenazesi, ekipler tarafından toprak yığını altından alınırken, bölgede endişeli bekleyişlerini sürdüren ailesi ve yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.