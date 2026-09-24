Trabzon\'da heyelanda toprak altında kalan Ali Turhal\'ın (50) cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'da heyelanda toprak altında kalan Ali Turhal'ın (50) cansız bedenine ulaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzon'da komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi sırasında oluşan heyelanda toprak altında kalan Ali Turhal'ın (50) cansız bedeni bulundu. Ekipler Turhal'ın cenazesini toprak yığınından çıkarırken, ailesi ve yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Trabzon'da yamaç arazide komşusuna ait 3 katlı evin yakınında beton kırma işi yaparken meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Ali Turhal'ın (50) cansız bedenine ulaşıldı. Turhal'ın cenazesi, ekipler tarafından toprak yığını altından alınırken, bölgede endişeli bekleyişlerini sürdüren ailesi ve yakınları acı haber üzerine gözyaşı döktü.
Kaynak: DHA
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