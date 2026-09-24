Montella'dan çarpıcı itiraf: Gönderilmedim çünkü... - Son Dakika
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Montella'dan çarpıcı itiraf: Gönderilmedim çünkü...

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Montella\'dan çarpıcı itiraf: Gönderilmedim çünkü...
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa maçı öncesi İtalya basınına yaptığı açıklamada, geleceği ve başarılı performanslarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Montella, ''Yirmi dört yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldık. Ve ilk kez Uluslar A Ligi'ndeyiz. Görevden alınabilirdim ama gönderilmedim çünkü federasyon daha ötesine, geleceğe baktı'' ddi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa maçı öncesi ülkesi İtalya'nın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İTALYA HARİÇ HERKESİ İSTERDİM"

İtalya ile eşleşmek istemediğini belirten Montella, ''Herkesle karşılaşmak isterdim ama İtalya hariç, hele ki birkaç gün içinde iki kez. Çok heyecanlanacağım, biliyorum. Ancak Türkiye’nin bir hedefi var: Uluslar Ligi’nde çeyrek finale kalmak, birinci ya da ikinci olarak.'' dedi. 

''FRANSA'NIN KALİTESİNE ULAŞILAMAZ"

Grubun zorluğuna dikkat çeken deneyimli hoca, ''Fransa, diğer takımların ulaşamayacağı bir kaliteye ve oyuncu havuzuna sahip: sadece İspanya ve belki Portekiz onunla rekabet edebilir. Dünya Kupası'nda yarı finalde kaybetti ama rakibi İspanya’ydı: asıl hayal kırıklıkları başka yerlerde. Zidane ile birlikte yeniden coşku kazandılar. Ancak bu onlar için de kolay olmayacak.'' sözlerini sarf etti.

"GÖNDERİLMEDİM ÇÜNKÜ...''

Dünya Kupası'nın ardından geleceği tartışılan Montella, bununla ilgili ''Doğru. Ancak beni o iki maç için değil, tüm çalışmalarım için değerlendirdiler. Göreve geldiğimde Avrupa Şampiyonası'na katılamayacaktık, ama grubumuzu birinci olarak tamamladık. Final turunda harika bir performans sergiledik. Yirmi dört yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katıldık. Ve ilk kez Uluslar A Ligi'ndeyiz. Görevden alınabilirdim ama gönderilmedim çünkü federasyon daha ötesine, geleceğe baktı.'' değerlendirmesinde bulundu. 

A Milli Futbol TakımıVincenzo MontellaMilli TakımTürkiyeİtalyaFransaFutbolSporSon Dakika

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