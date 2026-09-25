Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu - Son Dakika
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Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yaklaşık 2,8 milyar TL'lik varlığa tedbir uygulandı. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Serdar Turhan'a ait “LORETA” isimli lüks yata el konuldu. Yarız'a ait McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8'in de aralarında bulunduğu 5 lüks araç hakkında el koyma kararı verilirken, yaklaşık 750 milyon TL'lik nakit varlığa da tedbir uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken yeni işlemler gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında 2 özel jet, 1 lüks yat, 5 lüks araç ve yüz milyonlarca liralık nakit varlık hakkında el koyma veya dondurma tedbiri uygulandı. Tedbir uygulanan mal varlıklarının toplam ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 2,68 milyar TL ile 2,81 milyar TL arasında olduğu hesaplandı.

Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

İKİ ÖZEL JETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jet hakkında el koyma tedbiri uygulandı.

Bunlardan ilkinin TC-YRZ kuyruk numaralı Bombardier BD-700-1A11, diğerinin ise TC-TRA kuyruk numaralı Bombardier Learjet 60 tipi özel jet olduğu belirtildi.

Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

2026 MODEL LÜKS YAT DA LİSTEDE

El koyma işlemlerinin dikkat çeken bir diğer ayağını ise lüks yat oluşturdu. Pusula patronu Serdar Turhan'a ait olduğu belirlenen “LORETA” isimli 2026 model Benetti Oasis 34M lüks yata el konuldu.

Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

İki özel jet ile lüks yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 728 milyon TL ile 1 milyar 837 milyon TL arasında olduğu değerlendiriliyor.

Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

MCLAREN'DAN ROLLS-ROYCE'A 5 LÜKS ARAÇ

Başsavcılık, Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach ve Audi Q8 marka 5 lüks araç hakkında da el koyma tedbiri uyguladı.

Araçların toplam piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon TL olduğu belirtildi.

Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

5 LÜKS ARAÇ İÇİN TOPLAM 26 BİN 280 TL'LİK SATIŞ BEDELİ

Soruşturmadaki en dikkat çekici tespitlerden biri araçların devir işlemlerine ilişkin oldu.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 5 lüks aracın 7-8 Eylül tarihlerinde 4 farklı kişiye devredildiği belirlendi.

Milyonlarca liralık piyasa değerine sahip araçların devir işlemlerinde toplam yalnızca 26 bin 280 TL “taşıt satış bedeli” gösterildiği tespit edildi.

El koyma kararı sonrasında araçlardan 4'ü muhafaza altına alındı. Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

FON HESAPLARINDAKİ 387 MİLYON TL DONDURULDU

Soruşturmanın mali ayağında MASAK ile birlikte gerçekleştirilen incelemelerde de yüksek tutarlı varlıklara yönelik tedbirler alındı.

Fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL donduruldu.

Bunun yanı sıra tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL hakkında el koyma tedbiri uygulandı.

Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

257 MİLYON TL'LİK TRANSFERE DE TEDBİR

Mali incelemelerde ayrıca QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL hakkında da el koyma tedbiri uygulandı.

Böylece fon hesaplarında dondurulan para ile diğer nakit varlıklar birlikte değerlendirildiğinde, nakit varlıklara yönelik tedbirlerin toplam büyüklüğü yaklaşık 750 milyon TL'ye ulaştı.

Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

TOPLAM BÜYÜKLÜK 2,8 MİLYAR TL'YE DAYANDI

Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda fon soruşturması kapsamında el koyma veya dondurma tedbiri uygulanan varlıkların bilançosu da ortaya çıktı.

2 özel jet, 1 lüks yat, 5 lüks araç ve nakit varlıklar birlikte değerlendirildiğinde, tedbir uygulanan ekonomik büyüklüğün yaklaşık 2,68 milyar TL ile 2,81 milyar TL arasında olduğu hesaplandı.

Böylece soruşturmadaki son işlemlerle birlikte tedbir uygulanan varlıkların toplam değeri yaklaşık 2,8 milyar TL'ye ulaştı.

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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu - Son Dakika
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