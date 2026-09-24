Mardin Derik'te 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili kuzeni tutuklandı. - Son Dakika
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Mardin Derik'te 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili kuzeni tutuklandı.

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Mardin Derik\'te 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili kuzeni tutuklandı.
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Mardin Derik'te 19 Eylül'de evinden ayrılan 13 yaşındaki çocuk, mısır tarlasında ölü bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan kuzeninin ilk ifadesinde av tüfeğiyle oynarken kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi; ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Derik ilçesinde kaybolduktan sonra mısır tarlasında ölü bulunan 13 yaşındaki çocuğun kuzeni tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konuk Mahallesi'nde Selahattin Karayel (13), 19 Eylül günü evinden ayrıldı. Karayel'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu çocuk, bir mısır tarlasında ölü bulundu. Selahattin Karayel'in ölü bulunmasıyla ilgili jandarma tarafından kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucu Karayel'in kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı. D.K.'nın ilk ifadesinde, "Selahattin Karayel ile birlikte av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını ve Selahattin Karayel'in öldüğünü" söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan D.K. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan D.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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