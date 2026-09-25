Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı - Son Dakika
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Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendiğini açıkladı. Ankara merkezli 16 ilde yapılan operasyonda 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 16 ilde yapılan operasyonda 47 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 33 şüpheli gözaltına alındı.

16 İLDE 45 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyona Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destek verdi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 45 adreste eş zamanlı arama yaptı. FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri değerlendirilen 47 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi, firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

ARAMA-KURTARMANIN YANLIŞ YÖNLENDİRİLMESİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın bu aşamasında arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması ve tanıkların ve gizli tanıkların manipüle edilmesi konuları araştırılıyor.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz!

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!"

İLK DALGADA 19 TUTUKLAMA

Soruşturmanın ilk dalgası 13 Temmuz 2026'da yapılmıştı. Ankara merkezli 10 ilde 30 adrese düzenlenen operasyonda 29 şüpheli belirlenmiş, 25'i yakalanmıştı. 2 şüphelinin cezaevinde, 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Operasyonda 20 tabanca, 2 bin 507 fişek, 35 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirilmişti. Şüphelilerden 19'u 17 Temmuz'da tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Başsavcılığın o dönemki açıklamasına göre ilk dalgada şu kişiler hakkında işlem yapılmıştı:

Yapılan ilk operasyonda, olay günü bölgede uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri kaza kırım inceleme heyetindeki personel, cihazları askeri heyetle birlikte sökmekle suçlanan sivil kaza kırım personeli ve koordinat tespitinden sorumlu emniyet görevlileri hakkında işlem yapılmıştı. Gözaltına alınanların çoğunluğu asker kökenliydi.

DOSYA HAZİRAN'DA ANKARA'YA DEVREDİLDİ

Uzun yıllar Kahramanmaraş'ta yürütülen soruşturma dosyası, 12 Haziran 2026'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti.

17 YIL ÖNCE KAHRAMANMARAŞ'TA DÜŞTÜ

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan TC-HEK tescilli helikopter, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Karayakup sırtlarına düşmüştü. 

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    Yorumlar (2)

  • etem karatas etem karatas:
    Evet 0 0 Yanıtla
  • Meral EL Meral EL:
    Muhsin Yazıcıoğlu ?????? 0 0 Yanıtla
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