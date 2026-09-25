İlahiyatçı yazar Demircan\'dan Diyanet\'e çağrı: Cuma namazı farzla bitmeli

İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan, Mirat Haber'deki köşe yazısında Cuma namazında farzdan sonra kılınan namazların dini dayanağı olmadığını savundu. Demircan, Diyanet İşleri Başkanlığı'na Cuma namazını farzla sonlandırma çağrısında bulundu.

"CEMAATİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU FARZDAN SONRA CAMİDEN ÇIKIYOR"

"Cuma Namazı İle İlgili Hatalar ve Diyanete Çağrım" başlıklı yazısında Demircan, şehir merkezlerinden köylere kadar pek çok camide aynı manzaranın yaşandığını belirtti. Demircan'a göre cemaatin çok büyük bölümü farz kılındıktan sonra camiden ayrılıyor, duaya kadar kalanlar ise azınlıkta kalıyor.

"HATALI OLANLAR KALIP ÇIKIŞI ENGELLEYENLER"

Demircan, Süleymaniye Camii'nde farzın ardından ön saflardan çıkmaya çalışan kişilere önce kızdığını, sonra kimin hatalı olduğunu sorguladığını anlattı. Vardığı sonucu ise şöyle aktardı:

"Hatalı olanlar kalıp da çıkışı engelleyenlerdir. Çünkü farzın kılınışı ile birlikte Cuma namazı bitmiştir." Demircan, görüşüne dayanak olarak Cuma Suresi'nin 10. ayetini gösterdi. Ayette namaz bittikten sonra yeryüzüne dağılılması emrediliyor. Demircan ayrıca Hz. Peygamber'in farzdan sonra camide namaz kılmadığını bildiren hadis kaynaklarına işaret etti.

"ZUHR-İ AHİR BİDAT"

Demircan'a göre Cuma'nın son sünneti, zuhr-i ahir ve vaktin sünneti olarak bilinen namazların Kur'an'da ve Sünnet'te yeri yok. Demircan, zuhr-i ahir için "bidat olduğunu da söyleyebiliriz" ifadesini kullandı. Hutbe öncesinde ise iki ya da dört rekât sünnet kılınabileceğini, imam minbere çıkmışsa bunun terk edilebileceğini belirtti.

SALGIN DÖNEMİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Demircan, pandemi nedeniyle iki buçuk ay ara verilen Cuma namazlarının 29 Mayıs 2020'de yeniden kılınmaya başlandığını hatırlattı. Emirgan Camii'nde kıldığı o namazda farzın ardından başka namaz kılınmadığını, kısa bir duanın ardından cemaatin dağıldığını anlattı. Demircan bu uygulamayı "asırlardır Anadolu'da ilk kez Sünnet'e daha uygun bir Cuma namazı" olarak değerlendirdi.

FAS'TAKİ CUMA NAMAZI HATIRASI

Demircan, grupla gittiği Fas'ta kıldığı bir Cuma namazını da örnek gösterdi. Yüzlerce kişinin katıldığı namazda farzın ardından camide "bir tek fert kalmadığını" gördüğünü aktardı. Aynı namaza yüzlerce kadının da katıldığını belirtti.

"DİYANET 2020'DEKİ TAVRINI SÜRDÜRMELİ"

Demircan, yazısını Diyanet'e çağrıyla bitirdi: "Diyanet, 29 Mayıs 2020'de attığı doğru adımı sürdürmeli." Demircan'a göre Cuma namazı farzla bitmeli, ardından tesbihat ve imamın duası yapılmalı. Mekke, Medine ve pek çok Müslüman ülkede uygulamanın bu şekilde olduğunu belirten Demircan, mezhep görüşlerini ve alışkanlıklarını sürdürmek isteyenlerin farzdan sonra diledikleri gibi namaz kılabileceğini de ekledi.