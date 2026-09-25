Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çocuklar Duymasın\'ın Tolga\'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde “Tolga” karakterine hayat veren Serkan Balbal, yıllar sonra bu kez mahkeme salonunda ortaya çıktı. İBB soruşturması kapsamında tutuklanan ve 3 ay cezaevinde kalan Balbal, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmişti. Oyuncu, son duruşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk televizyonlarının uzun soluklu yapımlarından Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı “Tolga” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serkan Balbal, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Ekranlardan uzak kalan Balbal'ın adının İBB soruşturması kapsamında yürütülen davada geçmesi dikkat çekti.

3 AY CEZAEVİNDE KALDI

Serkan Balbal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında 19 Mart 2025'te gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Tutuklanan oyuncu, yaklaşık 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin ardından tahliye edildi. 

Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış

YILLAR SONRA MAHKEME SALONUNDA ORTAYA ÇIKTI

Bir dönem televizyon ekranlarında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Balbal, İBB davasının 87'nci duruşmasında savunma yapmak üzere hakim karşısına çıktı. Oyuncunun savunması sırasında iş insanı Murat Kapki ile Ekrem İmamoğlu da duruşma salonunda bulunuyordu. 

Balbal, tutukluluk sürecinden söz ederken savcılığa bildiklerini daha ayrıntılı anlattığını ve sonrasında tahliye edildiğini söyledi. Ayrıca hayatının hiçbir döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ticari faaliyet yürütmediğini savundu. 

Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış

ÖNCEKİ İFADESİ DE GÜNDEME GELDİ

Duruşmada Balbal'ın Haziran 2025'te verdiği etkin pişmanlık ifadesindeki bazı beyanları da kendisine soruldu. Balbal, daha önce Murat Kapki'nin İBB ile yaptığı işler üzerinden mal varlığına ilişkin iddialarda bulunmuştu. Mahkemedeki savunmasında ise Kapki'nin mal varlığının geçmişe dayandığını belirterek, “Biz Murat'la 2009'da tanıştık. O zaman da Acarkent'te villası vardı” dedi. 

Balbal ayrıca Kapki ile uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunduğunu, aralarındaki ticari ilişkilerin radyo ve reklam sektöründeki işlerden kaynaklandığını savundu.

 Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış

“DAR GÖMLEK TOLGA” KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Serkan Balbal, geniş kitleler tarafından özellikle Çocuklar Duymasın'daki “Dar Gömlek Tolga” karakteriyle tanındı. Uzun süredir oyunculuk kariyerinden ziyade ticari faaliyetleriyle hayatını sürdüren Balbal'ın yıllar sonra adının böylesine farklı bir gelişmeyle gündeme gelmesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesiİstanbul Büyükşehir BelediyesiÇocuklar DuymasınSerkan BalbalMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bonservisi elinde olan Icardi’nin gözü çok yükseklerde Bonservisi elinde olan Icardi'nin gözü çok yükseklerde
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu İşte eline geçen para 14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar 8 şüpheli yakalandı TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı
Okul koridorunda “Sevgilime yan baktın“ kavgası Okul koridorunda "Sevgilime yan baktın" kavgası
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
15:20
Tarih de belli gibi Türkiye’de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
15:17
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
Fon soruşturmasında son durum: Yönetici kademelerinde yer alan tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu
15:15
Kocaeli’de dev gece Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu
15:00
Fenerbahçe’de Mert Hakan kararı İsmail Kartal yüzüne söyledi
Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi
14:44
BM’de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
BM'de rezil olan Netanyahu yine Erdoğan düşmanlığına sarıldı
14:39
Dursun Özbek’ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...
14:30
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
14:17
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
101 milyon kimlik verisi ve 118 milyon GSM numarasını satan panel kurucusu 2 kişi yakalandı
14:00
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
13:04
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 16:00:57. #7.12#
SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei