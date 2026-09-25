Türkiye-Fransa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Türkiye-Fransa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu

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Türkiye-Fransa mücadelesinin ilk 11\'leri belli oldu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 21.45'TE

Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

İLK 11'LER

TürkiyeUğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Can, Arda, Oğuz, Barış Alper.

Fransa: Maignan, Kounde, Lacroix, Upamecano, Truffert, Kone, Rabiot, Cherki, Olise, Dembele, Mbappe.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Muammer Sevimli Muammer Sevimli:
    Ugurcan/Abdulkerim/Barış alper bunlarmı mili takımı kurtaracak Hadi bakalım 4 3 Yanıtla
    Serkan Çakmak Serkan Çakmak:
    Hemen Gs düşmanı olduğunu hemen belli etme şikeci 0 0
  • serkan bilecan serkan bilecan:
    Abdülkerim varsa yandık 3 3 Yanıtla
  • Lezzet Avcısı Lezzet Avcısı:
    Fransa şov yapar. acı ama gerçek. 5 1 Yanıtla
  • 3820 3820 3820 3820:
    Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Barış Alper bu arkadaşlar hakkında yanılmayı çok isterim, yavaş ve oyun okumada zayıflar, umarım beni utandırırlar. 0 0 Yanıtla
  • Acelexi72 Acelexi72:
    1-1 kesin skor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye-Fransa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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