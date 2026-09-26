"Bakan istifa edecek" paylaşımına soruşturma: Gazeteci Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" iddiasında bulunan gazeteci Ali Tarakcı hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, evinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konulması talimatı gönderildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, X platformu üzerinden yapılan asılsız iddialara yönelik harekete geçti. Gazeteci Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" ifadeleri üzerine kabinede kriz algısı oluşturulduğu gerekçesiyle re'sen soruşturma açıldı.

TCK 217/A MADDESİNDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, başsavcılık tarafından hazırlanan talimat yazısında, Tarakcı'nın söz konusu paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunu oluşturduğu değerlendirildi. Dosya kapsamında somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunması sebebiyle savcılık, Tarakcı'nın CMK'nın 91. maddesi uyarınca gözaltına alınmasına karar verdi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULACAK

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na gönderilen resmi yazı doğrultusunda, Ali Tarakcı'nın ikamet adresinde arama yapılması talimatı verildi. Emniyet güçleri tarafından yürütülen süreçte, şüphelinin adresindeki cep telefonu, bilgisayar ve harici depolama aygıtları gibi tüm dijital materyallerine el konularak incelemeye alınacağı öğrenildi.

BAKAN ŞİMŞEK İDDİALARI BİZZAT YALANLAMIŞTI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan kulis bilgilerinde, istifa edeceği öne sürülen ismin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğu iddia edilmişti. Ekip ve ekonomi yönetimiyle ilgili spekülasyonların ardından açıklama yapan Bakan Şimşek, hakkındaki istifa iddialarını bizzat yalanlayarak görev alanında çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini belirtmişti.