Mbappe\'den maç sonrası tek kelimelik Arda Güler paylaşımı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından Real Madrid'de aynı formayı giyen Arda Güler ile Kylian Mbappe arasındaki dostluk öne çıktı.

MBAPPE'DEN ARDA'YA "HABİBİ"

Kylian Mbappe, maçın ardından Arda Güler ile sohbet ettiği sırada çekilen bir fotoğrafı hesabından paylaştı. Fransız yıldız, fotoğrafın üzerine "Habibi" notunu ekledi. Mbappe'nin Arda'ya yönelik samimi hitabı dikkat çekti.

CAMAVINGA DA KAREDE

Mbappe, Real Madrid'den takım arkadaşları Arda Güler ve Eduardo Camavinga'nın birlikte bulunduğu başka bir kareye de yer verdi. Fransa Milli Takımı da üç futbolcunun karşılaşma sonrasında bir araya geldiği görüntüleri "Önce dostluk" notuyla paylaştı.

BU KEZ RAKİP OLDULAR

Real Madrid'de takım arkadaşı olan Arda Güler ve Kylian Mbappe, bu kez milli formalarla birbirlerine rakip oldu. Arda Güler karşılaşmada 90 dakika görev yaparken Mbappe, 54. dakikada Fransa'yı öne geçiren golü kaydetti. Fransız yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle 59. dakikada oyundan çıktı.