"163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti - Son Dakika
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"163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti

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Eşiyle birlikte bir fona 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2.17 milyar lira kazandığı öne sürülen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya açıklama yaptı. AK Parti'deki görevinden istifa ettiğini açıklayan Kaya, iddialara ise yanıt vermedi. Kaya, "Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim. Kamuoyuna saygıyla arz ederim." dedi.

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik fon soruşturması sürerken,  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırdıkları parayı yaklaşık 4 ayda 20 katına çıkardıkları öne sürüldü.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA'DAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya açıklama yaptı. Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti. Kaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Ben de bu yaklaşımın gereği olarak, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum.

Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir.

İSTİFA ETTİ

Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.

Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim. Kamuoyuna saygıyla arz ederim."

NE OLMUŞTU? 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın adının fon vurgununa karıştığı iddia edilmişti. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın sisteme 163 milyon 46 bin lira yatırdığı ve sadece 5 ay sonra 2 milyar 170 milyon lira (2.17 milyar TL) çekim yaptığı öne sürülmüştü. 

ŞAMİL TAYYAR'DAN SERT UYARI: MAKAM KİŞİSEL ZENGİNLEŞME ARACI OLAMAZ

Konuyla ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan da sert açıklama gelmişti. Durumu "çok vahim" olarak nitelendiren Tayyar, beklentisinin Kaya'nın bir açıklama yapması yönünde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer iddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil. Hemen istifası gerekir. İddialar doğru değilse, hemen yalanlamalı ve dava açmalıdır. Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz."

Tayyar ayrıca uyarısını genişleterek, fon üzerinden servetini katlayan başka isimler varsa "beklemeden gereğini yapmalarını" söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son üç ayda fondan çıkış yapan yatırımcıların dökümünü istediğini hatırlatarak soruşturma çemberinin daraldığına dikkat çekmişti.

Fatma Betül Sayan KayaAK PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Evroplast Kazan Evroplast Kazan:
    bu Aile bunu yapmaz. sadece siyaset kavgası içinde kaldılar bence. yanlış bir durum var burda. 2 48 Yanıtla
    servet güler servet güler:
    Sende bunlardan yanasın yani neden istifa etti canım 6 1
    cengiz cengiz:
    o zaman neden istifa etti basın açıklaması yapmadı geç yaptı şu an suçlu değil ama zaman herşeyin ilacı bekleyelim yanlışlık varsa düzelir 1 0
    OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    İşte Millet size makarnanın zararı size, yahu sebze ye biraz 0 1
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Tamaaam istifa etti oldu bitti gitti mi? 43 1 Yanıtla
    Efem0909 Efem0909:
    İddia doğruysa mal varlıklarınada el konuldu mu acaba 5 0
  • 8rbkf8zwj8 8rbkf8zwj8:
    İstifa etti ama aldıkları paraları geri verecekler mi önemli olan bu koydukları öz sermayeyi alıp elde ettikleri kazancın fazlasını geri iade etmeleri yakışır 27 0 Yanıtla
  • Fatih Demir Fatih Demir:
    İstifa etmedi ettirildi. Bunların aile bakanı böyleyse , diyanet işleri başkanı nasıldır düşünün ? 19 3 Yanıtla
    servet güler servet güler:
    Orasını karıştırma hacım carpilirsin sakın ha 3 0
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    geçen gün bir gazeteci açıklama yapmıştı bu günlerde parti içerisinde istifalar olacak diye adamı içeri aldılar ve yaprak dökümü başladı doğruymuş 20 1 Yanıtla
    cengiz cengiz:
    gazetecinin bunu yazma söyleme hakkı yokmu neden içerde bilmediğim için yaziyorum 0 0
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SON DAKİKA: "163 milyon lirayı 4 ayda 20 katına çıkardılar" iddiası! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevinden istifa etti - Son Dakika
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