Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir öğrenci kulübüne düzenlenen polis baskınında, giriş ritüeli kapsamında kötü muameleye maruz bırakıldığı belirtilen 30 öğrenci bodrum katında bulundu. Havasız ve aşırı sıcak ortamda tutulan, üzerlerine ketçap ve mayonez dökülen gençlerden bazılarında darp ve yaralanma izleri tespit edilirken kulübün başkanı ile başkan yardımcısı gözaltına alındı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir öğrenci kulübüne yönelik gerçekleştirilen polis operasyonunda ortaya çıkan manzara dikkat çekti. Madison polisi, isimsiz bir ihbarın ardından Alpha Epsilon Pi öğrenci kulübünün bulunduğu binaya baskın düzenledi.

BODRUMDA 30 ÖĞRENCİ BULDULAR

Polis ekipleri binanın bodrum katına indiğinde 30 öğrenciyi havasız ve kirli bir ortamda buldu. Termostatın yaklaşık 35 dereceye yükseltildiği, öğrencilerin yarı çıplak olduğu ve üzerlerine ketçap ile mayonez döküldüğü belirtildi. Öğrencilerden bazılarında darp izleri, bazılarında ise yaralanmalar tespit edildi.

KULÜBE GİRİŞ RİTÜELİ ÇIKTI

Olayın, öğrencilerin kulübe kabul edilmesi için gerçekleştirilen bir giriş ritüeli sırasında yaşandığı belirtildi. Öğrencilerin ritüele katılmayı kabul ettiği, ancak süreçte kötü muameleye maruz bırakıldıkları aktarıldı. Polis operasyonunun ardından kulübün başkanı ve başkan yardımcısı gözaltına alınırken bodrumdaki öğrenciler dışarı çıkarıldı.

ÜNİVERSİTEYLE BAĞLARI YILLAR ÖNCE KESİLMİŞ

Wisconsin-Madison Üniversitesi, söz konusu yapının geçmişte de çeşitli disiplin olaylarıyla gündeme geldiğini açıkladı. Kulübün 2013 yılında reşit olmayan kişilere alkol verilmesi ve çeşitli olaylar nedeniyle disiplin sürecine girdiği belirtildi.

Kulübün faaliyetlerinin askıya alınmasına rağmen etkinliklerini sürdürmesi üzerine üniversite yönetiminin 2015 yılında yapıyla bağlarını tamamen kopardığı ifade edildi.

"İDDİALARI SON DERECE CİDDİ ELE ALIYORUZ"

Üniversite yönetimi, kötü muamele ve eziyete karşı sıfır tolerans yaklaşımı benimsendiğini belirterek kuralları ihlal ettiği belirlenen öğrencilerin uzaklaştırma ve okuldan ihraç dahil çeşitli yaptırımlarla karşılaşabileceğini bildirdi. Alpha Epsilon Pi Genel Merkezi İletişim Başkanı Jonathan Pierce ise iddiaları "son derece ciddi" şekilde ele aldıklarını ve soruşturmayı yürüten makamlarla tam iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Amerika Birleşik DevletleriPolisYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir Halis demir:
    ülkesini beğenmeyenlerin ülkesi 3 0 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Ketçap ve mayonez .. adam bunları hamburger yapacak galiba ön hazırlık yapmış 2 0 Yanıtla
  • Kalemdar Kalemdar:
    Şetani aldanmalar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya Kapalı Havzası’nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572’si Karapınar’da Konya Kapalı Havzası'nda obruk envanteri çıkarıldı: 741 obruğun 572'si Karapınar'da
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Marmara’da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor Marmara'da hava bozuyor: AKOM pazar akşamından itibaren kuvvetli yağış bekliyor
İran, ABD’ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak
Ege’de can pazarı: Mikonos açıklarında yanan feribottan 29 kişi tahliye edildi Ege'de can pazarı: Mikonos açıklarında yanan feribottan 29 kişi tahliye edildi
14:07
Arda Güler’in Mbappe tepkisi İspanya’da gündem oldu
Arda Güler'in Mbappe tepkisi İspanya'da gündem oldu
13:48
Galatasaray’ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı Nedeni kahretti
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti
13:24
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi Tüyler diken diken
Arda Güler su istedi, taraftar anında karşılık verdi! Tüyler diken diken
13:07
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
MHP’den fon soruşturması için yeni sinyal: Daha önemli gelişmeler olacak
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
10:38
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar Taşınsanız da kira ödeyebilirsiniz
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar! Taşınsanız da kira ödeyebilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 14:30:55. #7.12#
SON DAKİKA: Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei