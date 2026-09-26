Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir öğrenci kulübüne yönelik gerçekleştirilen polis operasyonunda ortaya çıkan manzara dikkat çekti. Madison polisi, isimsiz bir ihbarın ardından Alpha Epsilon Pi öğrenci kulübünün bulunduğu binaya baskın düzenledi.

BODRUMDA 30 ÖĞRENCİ BULDULAR

Polis ekipleri binanın bodrum katına indiğinde 30 öğrenciyi havasız ve kirli bir ortamda buldu. Termostatın yaklaşık 35 dereceye yükseltildiği, öğrencilerin yarı çıplak olduğu ve üzerlerine ketçap ile mayonez döküldüğü belirtildi. Öğrencilerden bazılarında darp izleri, bazılarında ise yaralanmalar tespit edildi.

KULÜBE GİRİŞ RİTÜELİ ÇIKTI

Olayın, öğrencilerin kulübe kabul edilmesi için gerçekleştirilen bir giriş ritüeli sırasında yaşandığı belirtildi. Öğrencilerin ritüele katılmayı kabul ettiği, ancak süreçte kötü muameleye maruz bırakıldıkları aktarıldı. Polis operasyonunun ardından kulübün başkanı ve başkan yardımcısı gözaltına alınırken bodrumdaki öğrenciler dışarı çıkarıldı.

ÜNİVERSİTEYLE BAĞLARI YILLAR ÖNCE KESİLMİŞ

Wisconsin-Madison Üniversitesi, söz konusu yapının geçmişte de çeşitli disiplin olaylarıyla gündeme geldiğini açıkladı. Kulübün 2013 yılında reşit olmayan kişilere alkol verilmesi ve çeşitli olaylar nedeniyle disiplin sürecine girdiği belirtildi.

Kulübün faaliyetlerinin askıya alınmasına rağmen etkinliklerini sürdürmesi üzerine üniversite yönetiminin 2015 yılında yapıyla bağlarını tamamen kopardığı ifade edildi.

"İDDİALARI SON DERECE CİDDİ ELE ALIYORUZ"

Üniversite yönetimi, kötü muamele ve eziyete karşı sıfır tolerans yaklaşımı benimsendiğini belirterek kuralları ihlal ettiği belirlenen öğrencilerin uzaklaştırma ve okuldan ihraç dahil çeşitli yaptırımlarla karşılaşabileceğini bildirdi. Alpha Epsilon Pi Genel Merkezi İletişim Başkanı Jonathan Pierce ise iddiaları "son derece ciddi" şekilde ele aldıklarını ve soruşturmayı yürüten makamlarla tam iş birliği yapacaklarını açıkladı.