Başakşehir'de ambulansı engelleyen ehliyetsiz sürücüye 466 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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Başakşehir'de ambulansı engelleyen ehliyetsiz sürücüye 466 bin lira ceza uygulandı

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Başakşehir\'de ambulansı engelleyen ehliyetsiz sürücüye 466 bin lira ceza uygulandı
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Başakşehir'de ambulansın geçişine izin vermeyip saldırı için aracından inen ehliyetsiz sürücüye 466 bin lira ceza uygulandı. Ehliyeti 90 gün süreyle alınırken, kullandığı otomobil de 90 gün trafikten menedildi.

BAŞAKŞEHİR'de trafikte ambulansın geçişini engelleyen ve saldırı amacıyla aracından inen sürücüye ceza uygulandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Ali Berk B.'ye toplam 466 bin lira cezası kesilirken, ehliyetine 90 gün el konuldu.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Başakşehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, 34 BUY 223 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Berk B.'nin trafikte ambulans aracına yol vermediği, saldırı amacıyla araçtan indiği ve daha önce de sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi.

EHLİYETİNE 90 GÜN SÜREYLE EL KONULDU

Yakalanan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 466 bin TL ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan otomobil de 90 gün boyunca trafikten menedildi. Ayrıca şüpheli Ali Berk B. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 179'uncu maddesinde yer alan 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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