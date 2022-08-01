Son Dakika Başakşehir Haberleri

09:54 Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 39. maçına çıkacak Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 39. kez sahaya çıkacak.

09:30 Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'e konuk olacak Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İzlanda'nın Breidablik takımına konuk olacak.

06:36 Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı Ukrayna'dan Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı girişine ulaştı.

01:15 Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı kamerada Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra başka bir otomobile çarparak şarampole uçtu.

00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

22:07 Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Breidablik ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

15:48 Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi Başakşehir ve Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe de elenmesi durumunda yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

15:24 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türk takımlarının muhtemel rakipleri belli oldu Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belirlendi.

14:19 İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ÇATI YANGINI SULTANGAZİ'de 3 katlı binanın çatısındaki tadilat sırasında çıkan yangın yan binaya da sıçradı.

14:08 Milli Eğitim Bakanı Özer, Mustafa Kutlu Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılı sonu itibarıyla eğitim sisteminde kütüphanesi olmayan hiçbir okulun kalmadığını belirterek "Okullardaki kütüphanelerimizde 28 milyon kitap vardı.

13:48 İSTANBUL-BAKAN ÖZER: KÜTÜPHANESİ OLMAYAN OKUL KALMADI BAŞAKŞEHİR M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu Kütüphanesinin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "İki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık. Yani günde 272 kütüphane yapıldı.

12:36 Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı kamerada Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra başka bir otomobile çarparak şarampole uçtu.

11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi Süper Lig'de heyecan bu hafta yeniden başlıyor. Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 64 sezonda şampiyonlukları 6 takım paylaştı. Galatasaray, 22 şampiyonlukla zirvede yer aldı. 2018-2019 sezonunda Süper Lig'e veda eden Bursaspor ise bu organizasyonda şampiyonluk yaşayıp küme düşen ilk takım olarak da kayıtlara geçti.

11:28 Göztepe Emre Çolak'ı resmen transfer etti Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun başlamasına 10 gün kala transferde bombaları patlatmaya başladı.

10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına günler kala şampiyonluk oranları da belli oldu. Geçen sezonu ilk iki sırada bitiren Trabzonspor ve Fenerbahçe 3.00'lık oranıyla favori olarak gösterilirken, Beşiktaş'a 5.50, Galatasaray'a ise 6.50 oran verildi.

10:40 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu mücadeleleri yarın başlayacak.

09:03 GÜNDEM / 2 Ağustos 2022 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

01:15 Arnavutköy'de iki komşunun kavgası ölümle bitti Arnavutköy'de uzun yıllardır komşu olan iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2022 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

23:13 Futbol: Rezerv Lig Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.

20:55 Göztepe, Emre Çolak'ı transfer etti Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

14:16 Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacak UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kuralar, yarın çekilecek.

12:01 Göztepe'den Emre Çolak hamlesi Spor Toto 1'inci Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Emre Çolak'la ilgilendiği öğrenildi.

11:32 ARNAVUTKÖY'DE KOMŞU KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI ARNAVUTKÖY'de iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

11:12 Arnavutköy'de iki komşunun kavgası ölümle bitti Arnavutköy'de uzun yıllardır komşu olan iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

23:13 Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nı Haziranda 388 Şiddet Mağduru Aradı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından yönetilen “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” haziran ayında toplam 388 çağrı aldı. Bu çağrıların 77’si İstanbul, 26’sı Ankara ve 8’i Adana’dan geldi. Acil yardım hattına gelen çağrıların 100’ü ev içi şiddet ihbarları, 21’i sığınak talebi, 1’i ise acil müdahale gerektiren vaka ihbarı oldu. Gelen aramalara göre ev içi şiddet mağdurlarının büyük çoğunluğu kadınlar oldu.

18:03 Kadıköy'de evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı Kadıköy'de girdikleri evden 60 bin dolar değerinde saat, 16 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve küçük çelik kasa çalan iki kadın yakalandı.

17:37 Kadıköy'de evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı Kadıköy'de bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

13:33 KADIKÖY'DEKİ EVDEN 60 BİN DOLARLIK SAAT ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI KADIKÖY'de girdikleri evden 60 bin dolar değerinde saat, 16 bin liralık ziynet eşyası ve küçük çelik kasa çalan iki kadın yakalandı.

23:16 Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı kazandı.

20:22 İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 25 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ ?İSTANBUL'da 6 ilçede yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi.

19:41 Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti! Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te yapılacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçta ilk 11'ler netleşti.

16:20 Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu: (2) Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Binlerce taraftarın maç adrenaliyle tamamen karşısındaki incitmek için yaptığı 20 saniyelik hareketi sanki koordine yapılmış gibi yansıtanları kınıyorum.

15:56 Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz "İnşa edilecek tesislerin 100'üncü yıla yetişmesi en büyük hayalimiz""Transferlerin geç kalındığına katılmıyorum""Ayrıştırmayı değil birleştirmeyi istiyoruz""Tüzüğümüz kesinlikle güncel değil""Tribün desteği çok önemli""Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum""Değişik bir hocamız var""3 tane...

15:48 Ali Koç: "Fenerbahçe'yi savaş sempatizanı olarak göstermeye çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev maçında yapılan tezahüratın ardından yapılan yorumlarla ilgili, "Fenerbahçe'yi savaş sempatizanı olarak göstermeye çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir" dedi.

14:20 Kadın durak başkanı, Radyo Başakşehir'de Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor'un bu haftaki durağı Bayrampaşa oldu.

13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen, son olarak da Başakşehir'de top koşturan Tolga Ciğerci, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası orta sahaya transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuya 1 yıllık sözleşme teklif etti.

12:23 İstanbul'da Piyasa Değeri 25 Milyon Lirayı Bulan Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi: 13 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı İstanbul'un 6 ilçesinde 9 depoya yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lirayı bulan çeşitli markalarda kol saati, güneş gözlüğü, cep telefonu ve elektronik cihazlar ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

11:47 İstanbul'da kaçakçılık operasyonu İstanbul'da polis ekiplerince 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda piyasa değeri 25 milyon TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.

09:56 Tırnakçı şarküteriyi hedef aldı! El çabukluğu kameraya yansıdı İstanbul Başakşehir'de bir şarküteriye giren tırnakçı, alışveriş yaptıktan sonra verdiği parayı hızlıca geri alarak cebine koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

09:17 Başakşehir Belediyesi, 3 Nolu Yol'da çalışmaları tamamladı Başakşehir Belediyesi, İBB'nin yapmadığı öne sürülen 6 bin 200 metre uzunluğundaki 3 Nolu Yol'da çalışmaları tamamladı.

21:54 Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı Turkcell Süper Kupa'da yarın İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

20:01 Abdullah Avcı: "Bizim için çok değerli bir müsabaka" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının yeni sezona iyi başlamak adına çok değerli bir maç olduğunu dile getirdi.

15:19 Sivasspor, Süper Kupa için İstanbul'a gitti Demir Grup Sivasspor, Süper Kupa'da Trabzonspor ile yarın oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

11:27 Trabzonspor, Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da yarın Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

06:43 29 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı 29 Temmuz 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

00:33 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu.

23:56 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti! UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, Maccabi Netanya'yı, Konyaspor ise BATE Borisov'u yenerek 3'üncü ön eleme turuna gitmeye hak kazandı. Başakşehir, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik ile eşleşirken, Konyaspor'un rakibi ise Liechtenstein ekibi Vaduz oldu.

23:52 Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda rakiplerini eleyen Başakşehir ve Konyaspor'un 3. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu.

23:46 Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, Maccabi Netanya'yı, Konyaspor ise BATE Borisov'u geçerek adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı.

23:42 Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçının ardından Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-0 yenerek turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

22:12 Medipol Başakşehir, İsrail'de turu geçti UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1'in rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bir üst tura yükseldi.

22:03 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Stat: NetanyaHakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Berkovits), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk.

21:54 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Stat: NetanyaHakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Berkovits), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk.

21:50 Başakşehir, İsrail'de turladı STAT: Netanya MunicipalHAKEMLER: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno SaricMACCABİ NETANYA: Nitzan - Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Amir Berkovich), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk. 58 Zlatanovic), Twumasi, ItzhakBAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Caiçara (Dk.

19:04 Başakşehir'de bir yanda piknik, bir yanda tören Başakşehir Bilgievleri Yaz Akademisi'ne katılan binlerce çocuk, sertifikalarını Şamlar Tabiat Parkı'nda düzenlenen törenle aldı.

19:01 Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NetanyaHakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo,...

17:55 Bandırmaspor Atabey Çiçek'i kadrosuna kattı TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 27 yaşındaki santrafor oyuncusu Atabey Çiçek'i 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

16:28 Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Atabey Çiçek'in, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu.

15:18 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yüz Yüze 100 Gün" programında konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin muhalefet partisi söyledi diye değil, muhalefet partileri söyledi diye değil. Onlar söylediği için değil. Vatandaş söyler, milletimiz söyler, AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti yapar." dedi.

14:41 NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE TAHIL KOORDİNASYONUNDA KÜRESEL AKTÖR OLDU AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Rusya ve Ukrayna'da sizi de birinci derecede ilgilendiren tahıl sevkiyatıyla ilgili uluslararası bir mekanizmanın İstanbul'da kurulmuş olması bu süre içerisinde Türkiye'nin nasıl önemli bir küresel aktör haline getirildiğinin en büyük ispatıdır.

11:34 Bakan Varank'tan CHP'li Özel'e tepki: Gençlerin 'dayı'ya ihtiyacı yok SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivalindeki sözleri üzerine açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e tepki göstererek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanmak için gençlerin bir 'dayı'ya ihtiyacı yoktur" dedi.

09:03 GÜNDEM / 28 Temmuz 2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Ararat Restoran'da iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.

00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 28 Temmuz 2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Ararat Restoran'da iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.

20:33 Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek İsrail ekibi Maccabi Netanya'nın teknik direktörü Benni Lam, takım olarak son dönemde iyi bir seviyeye geldiklerini, Medipol Başakşehir karşısında da bu ivmeyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

20:25 Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçına hazır UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

19:58 Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

13:57 Rıdvan Dilmen, Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar ücret aldığını açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in ayrılırken sarı lacivertli ekipten 8 milyon euro alacağı olmasına rağmen 3 milyon euro alarak ayrıldığını açıkladı.

12:15 Göztepe'de İrfan Can'a yol göründü SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer döneminde iki kaleciyi renklerine bağlarken, aylarca kadro dışı kalan İrfan Can Eğribayat'a da yol göründü.

11:23 Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiralık olarak renklerine bağladı Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

11:03 Temsilcilerimiz Avrupa'da tur için sahada Temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Elemeleri rövanşında tur için sahaya çıkıyor.

10:57 Trabzonspor sezona kupayla başlamak istiyor Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuyla kapatan Trabzonspor, yeni sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamayı hedefliyor.

10:38 Antalyaspor hazırlık maçlarında istediğini alamadı SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı.

10:01 Eskişehirspor taraftarının Abdullah Avcı'ya tepkisi sürüyor Eskişehirspor taraftarının Abdullah Avcı'nın takımlarına yönelik aşağılayıcı sözlerine tepkileri sürüyor.

09:18 Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 38. maçına çıkacak Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 38. kez sahaya çıkacak.

09:14 Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için Maccabi Netanya karşısında Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak.

09:03 GÜNDEM / 27 Temmuz 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katılacak.

01:15 Milyonluk Aracıyla Görüntülendi! Plaka Detayı Şaşırttı Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Belözoğlu'nun 12 milyon TL değerindeki aracı ve plakadaki detay dikkat çekti. İşte detaylar...

00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2022 6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi Temel Atma Töreni, Çamlıdere Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni'ne katılacak, Şeyh Ali Semerkandi Külliyesi ve Türbesi,...