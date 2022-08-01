Son Dakika Başakşehir Haberleri

- 09:54 Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 39. maçına çıkacak
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 39. kez sahaya çıkacak.
- 09:30 Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'e konuk olacak
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İzlanda'nın Breidablik takımına konuk olacak.
- 06:36 Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı
Ukrayna'dan Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı girişine ulaştı.
- 01:15 Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı kamerada
Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra başka bir otomobile çarparak şarampole uçtu.
- 00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.
- Dün Dün 22:07 Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Breidablik ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- Dün Dün 16:06 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
- Dün Dün 15:48 Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belirlendi
Başakşehir ve Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe de elenmesi durumunda yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
- Dün Dün 15:46 Başakşehir ve Konyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
Konferans Ligi Play-Off kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde çekildi.
- Dün Dün 15:27 Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström Royal Antwerp maçının galibiyle...
Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström - Royal Antwerp maçının galibiyle karşılaşacak.
- Dün Dün 15:24 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türk takımlarının muhtemel rakipleri belli oldu
Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna kalması halinde muhtemel rakipleri belirlendi.
- Dün Dün 15:24 Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinden galip ayrılan takımla...
Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinden galip ayrılan takımla karşılaşacak.
- Dün Dün 15:18 Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinden galip ayrılan takımla...
Medipol Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinden galip ayrılan takımla karşılaşacak.
- Dün Dün 14:19 İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ÇATI YANGINI
SULTANGAZİ'de 3 katlı binanın çatısındaki tadilat sırasında çıkan yangın yan binaya da sıçradı.
- Dün Dün 14:08 Milli Eğitim Bakanı Özer, Mustafa Kutlu Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021 yılı sonu itibarıyla eğitim sisteminde kütüphanesi olmayan hiçbir okulun kalmadığını belirterek "Okullardaki kütüphanelerimizde 28 milyon kitap vardı.
- Dün Dün 13:48 İSTANBUL-BAKAN ÖZER: KÜTÜPHANESİ OLMAYAN OKUL KALMADI
BAŞAKŞEHİR M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu Kütüphanesinin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "İki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphane yaptık. Yani günde 272 kütüphane yapıldı.
- Dün Dün 12:36 Arnavutköy'de kaza sonrası can pazarı kamerada
Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra başka bir otomobile çarparak şarampole uçtu.
- Dün Dün 11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
Süper Lig'de heyecan bu hafta yeniden başlıyor. Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 64 sezonda şampiyonlukları 6 takım paylaştı. Galatasaray, 22 şampiyonlukla zirvede yer aldı. 2018-2019 sezonunda Süper Lig'e veda eden Bursaspor ise bu organizasyonda şampiyonluk yaşayıp küme düşen ilk takım olarak da kayıtlara geçti.
- Dün Dün 11:28 Göztepe Emre Çolak'ı resmen transfer etti
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun başlamasına 10 gün kala transferde bombaları patlatmaya başladı.
- Dün Dün 10:58 Spor Toto Süper Lig'de 11 ilden 19 takım, 19 statta mücadele edecek
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda 11 ilden 19 takım, 19 stadyumda mücadele edecek.
- Dün Dün 10:57 Sezon başlangıcı için geri sayıma geçilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favoriler
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına günler kala şampiyonluk oranları da belli oldu. Geçen sezonu ilk iki sırada bitiren Trabzonspor ve Fenerbahçe 3.00'lık oranıyla favori olarak gösterilirken, Beşiktaş'a 5.50, Galatasaray'a ise 6.50 oran verildi.
- Dün Dün 10:40 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu mücadeleleri yarın başlayacak.
- Dün Dün 09:03 GÜNDEM / 2 Ağustos 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
- Dün Dün 01:15 Arnavutköy'de iki komşunun kavgası ölümle bitti
Arnavutköy'de uzun yıllardır komşu olan iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
- Dün Dün 00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ağustos 2022
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
- 01.08.2022 01 Ağu 23:13 Futbol: Rezerv Lig
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenecek Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.
- 01.08.2022 01 Ağu 20:55 Göztepe, Emre Çolak'ı transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.
- 01.08.2022 01 Ağu 14:16 Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki muhtemel rakipleri belli olacak
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda kuralar, yarın çekilecek.
- 01.08.2022 01 Ağu 12:01 Göztepe'den Emre Çolak hamlesi
Spor Toto 1'inci Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Emre Çolak'la ilgilendiği öğrenildi.
- 01.08.2022 01 Ağu 11:32 ARNAVUTKÖY'DE KOMŞU KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI
ARNAVUTKÖY'de iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
- 01.08.2022 01 Ağu 11:12 Arnavutköy'de iki komşunun kavgası ölümle bitti
Arnavutköy'de uzun yıllardır komşu olan iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
- 01.08.2022 01 Ağu 10:51 LAZER EPİLASYON SONRASI 'YANIK' SUÇLAMASI
Prof. Dr. Mustafa Turan,"Hastanın suratındaki bazı alanlar derin, üçüncü derece lezyonlar.
- 31.07.2022 31 Tem 23:13 Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nı Haziranda 388 Şiddet Mağduru Aradı
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından yönetilen “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” haziran ayında toplam 388 çağrı aldı. Bu çağrıların 77’si İstanbul, 26’sı Ankara ve 8’i Adana’dan geldi. Acil yardım hattına gelen çağrıların 100’ü ev içi şiddet ihbarları, 21’i sığınak talebi, 1’i ise acil müdahale gerektiren vaka ihbarı oldu. Gelen aramalara göre ev içi şiddet mağdurlarının büyük çoğunluğu kadınlar oldu.
- 31.07.2022 31 Tem 18:03 Kadıköy'de evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
Kadıköy'de girdikleri evden 60 bin dolar değerinde saat, 16 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve küçük çelik kasa çalan iki kadın yakalandı.
- 31.07.2022 31 Tem 17:37 Kadıköy'de evden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Kadıköy'de bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
- 31.07.2022 31 Tem 13:33 KADIKÖY'DEKİ EVDEN 60 BİN DOLARLIK SAAT ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
KADIKÖY'de girdikleri evden 60 bin dolar değerinde saat, 16 bin liralık ziynet eşyası ve küçük çelik kasa çalan iki kadın yakalandı.
- 30.07.2022 30 Tem 23:16 Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un
Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor, tarihinde üçüncü kez Süper Kupa'yı kazandı.
- 30.07.2022 30 Tem 20:22 İSTANBUL'DA 6 İLÇEDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU: 25 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
?İSTANBUL'da 6 ilçede yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirildi.
- 30.07.2022 30 Tem 19:41 Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te yapılacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maçta ilk 11'ler netleşti.
- 30.07.2022 30 Tem 16:20 Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu: (2)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Binlerce taraftarın maç adrenaliyle tamamen karşısındaki incitmek için yaptığı 20 saniyelik hareketi sanki koordine yapılmış gibi yansıtanları kınıyorum.
- 30.07.2022 30 Tem 15:56 Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz
"İnşa edilecek tesislerin 100'üncü yıla yetişmesi en büyük hayalimiz""Transferlerin geç kalındığına katılmıyorum""Ayrıştırmayı değil birleştirmeyi istiyoruz""Tüzüğümüz kesinlikle güncel değil""Tribün desteği çok önemli""Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum""Değişik bir hocamız var""3 tane...
- 30.07.2022 30 Tem 15:48 Ali Koç: "Fenerbahçe'yi savaş sempatizanı olarak göstermeye çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinamo Kiev maçında yapılan tezahüratın ardından yapılan yorumlarla ilgili, "Fenerbahçe'yi savaş sempatizanı olarak göstermeye çalışanlara Fenerbahçe ağır gelir" dedi.
- 30.07.2022 30 Tem 14:54 Radyo Başakşehir'de Duraklar Yarışıyor'un konuğu başkan Arzu Bektaş oldu
Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Bayrampaşa'da Titanik Taksi'nin konuğu oldu.
- 30.07.2022 30 Tem 14:20 Kadın durak başkanı, Radyo Başakşehir'de
Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor'un bu haftaki durağı Bayrampaşa oldu.
- 30.07.2022 30 Tem 13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen, son olarak da Başakşehir'de top koşturan Tolga Ciğerci, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası orta sahaya transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuya 1 yıllık sözleşme teklif etti.
- 30.07.2022 30 Tem 12:23 İstanbul'da Piyasa Değeri 25 Milyon Lirayı Bulan Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi: 13 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı
İstanbul'un 6 ilçesinde 9 depoya yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lirayı bulan çeşitli markalarda kol saati, güneş gözlüğü, cep telefonu ve elektronik cihazlar ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
- 30.07.2022 30 Tem 11:47 İstanbul'da kaçakçılık operasyonu
İstanbul'da polis ekiplerince 6 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda piyasa değeri 25 milyon TL olan kaçak ürünler ele geçirildi.
- 30.07.2022 30 Tem 09:56 Tırnakçı şarküteriyi hedef aldı! El çabukluğu kameraya yansıdı
İstanbul Başakşehir'de bir şarküteriye giren tırnakçı, alışveriş yaptıktan sonra verdiği parayı hızlıca geri alarak cebine koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- 30.07.2022 30 Tem 09:17 Başakşehir Belediyesi, 3 Nolu Yol'da çalışmaları tamamladı
Başakşehir Belediyesi, İBB'nin yapmadığı öne sürülen 6 bin 200 metre uzunluğundaki 3 Nolu Yol'da çalışmaları tamamladı.
- 29.07.2022 29 Tem 21:54 Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı
Turkcell Süper Kupa'da yarın İstanbul'da Trabzonspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
- 29.07.2022 29 Tem 20:01 Abdullah Avcı: "Bizim için çok değerli bir müsabaka"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının yeni sezona iyi başlamak adına çok değerli bir maç olduğunu dile getirdi.
- 29.07.2022 29 Tem 15:46 Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı
Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi.
- 29.07.2022 29 Tem 15:19 Sivasspor, Süper Kupa için İstanbul'a gitti
Demir Grup Sivasspor, Süper Kupa'da Trabzonspor ile yarın oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.
- 29.07.2022 29 Tem 11:27 Trabzonspor, Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da yarın Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
- 29.07.2022 29 Tem 06:43 29 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı
29 Temmuz 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
- 29.07.2022 29 Tem 01:16 28 Temmuz 2022 Haberleri
28 Temmuz 2022 Manşet Haberleri.
- 29.07.2022 29 Tem 00:33 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu.
- 28.07.2022 28 Tem 23:56 UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri netleşti!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, Maccabi Netanya'yı, Konyaspor ise BATE Borisov'u yenerek 3'üncü ön eleme turuna gitmeye hak kazandı. Başakşehir, 3. eleme turunda İzlanda ekibi Breidablik ile eşleşirken, Konyaspor'un rakibi ise Liechtenstein ekibi Vaduz oldu.
- 28.07.2022 28 Tem 23:52 Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda rakiplerini eleyen Başakşehir ve Konyaspor'un 3. Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu.
- 28.07.2022 28 Tem 23:46 Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Başakşehir, Maccabi Netanya'yı, Konyaspor ise BATE Borisov'u geçerek adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı.
- 28.07.2022 28 Tem 23:42 Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçının ardından
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-0 yenerek turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.
- 28.07.2022 28 Tem 22:12 Medipol Başakşehir, İsrail'de turu geçti
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1'in rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bir üst tura yükseldi.
- 28.07.2022 28 Tem 22:03 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Stat: NetanyaHakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Berkovits), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk.
- 28.07.2022 28 Tem 21:54 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Stat: NetanyaHakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Berkovits), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk.
- 28.07.2022 28 Tem 21:50 Başakşehir, İsrail'de turladı
STAT: Netanya MunicipalHAKEMLER: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno SaricMACCABİ NETANYA: Nitzan - Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Amir Berkovich), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk. 58 Zlatanovic), Twumasi, ItzhakBAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Caiçara (Dk.
- 28.07.2022 28 Tem 21:46 Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna...
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.
- 28.07.2022 28 Tem 21:45 Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu!
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Maccabi Netanya'yı İsrail'de 1-0 mağlup ederek bir üst turu garantiledi. Temsilcimiz, 3. eleme turunda Breidablik-Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibiyle maç yapacak.
- 28.07.2022 28 Tem 21:41 Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna...
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.
- 28.07.2022 28 Tem 20:41 UEFA Avrupa Konferans Ligi: Maccabi Netanya: 0 Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşıyor.
- 28.07.2022 28 Tem 19:04 Başakşehir'de bir yanda piknik, bir yanda tören
Başakşehir Bilgievleri Yaz Akademisi'ne katılan binlerce çocuk, sertifikalarını Şamlar Tabiat Parkı'nda düzenlenen törenle aldı.
- 28.07.2022 28 Tem 19:01 Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: NetanyaHakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Shlomo,...
- 28.07.2022 28 Tem 17:55 Bandırmaspor Atabey Çiçek'i kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 27 yaşındaki santrafor oyuncusu Atabey Çiçek'i 1 yıllığına kiralık olarak transfer etti.
- 28.07.2022 28 Tem 16:28 KAMYON ÜSTÜNE DEVRİLDİ; HAFRİYAT ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR -2
? BÜYÜKÇEKMECE'de, hafriyat yüklü kamyon otomobilin üstüne devrildi.
- 28.07.2022 28 Tem 16:28 Medipol Başakşehir, Atabey Çiçek'i Bandırmaspor'a kiraladı
Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Atabey Çiçek'in, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiralandığını duyurdu.
- 28.07.2022 28 Tem 15:18 AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yüz Yüze 100 Gün" programında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin muhalefet partisi söyledi diye değil, muhalefet partileri söyledi diye değil. Onlar söylediği için değil. Vatandaş söyler, milletimiz söyler, AK Parti yapar, Recep Tayyip Erdoğan Hükümeti yapar." dedi.
- 28.07.2022 28 Tem 14:41 NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE TAHIL KOORDİNASYONUNDA KÜRESEL AKTÖR OLDU
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Rusya ve Ukrayna'da sizi de birinci derecede ilgilendiren tahıl sevkiyatıyla ilgili uluslararası bir mekanizmanın İstanbul'da kurulmuş olması bu süre içerisinde Türkiye'nin nasıl önemli bir küresel aktör haline getirildiğinin en büyük ispatıdır.
- 28.07.2022 28 Tem 11:34 Bakan Varank'tan CHP'li Özel'e tepki: Gençlerin 'dayı'ya ihtiyacı yok
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivalindeki sözleri üzerine açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e tepki göstererek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanmak için gençlerin bir 'dayı'ya ihtiyacı yoktur" dedi.
- 28.07.2022 28 Tem 10:32 KAMYON ÜSTÜNE DEVRİLDİ; HAFRİYAT ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR-1
BÜYÜKÇEKMECE'de otomobilin üstüne hafriyat dolu kamyon devrildi.
- 28.07.2022 28 Tem 09:03 GÜNDEM / 28 Temmuz 2022
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Ararat Restoran'da iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.
- 28.07.2022 28 Tem 00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 28 Temmuz 2022
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ahmed-i Hani Türbesi'ni ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek, Ararat Restoran'da iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak.
- 27.07.2022 27 Tem 20:33 Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek İsrail ekibi Maccabi Netanya'nın teknik direktörü Benni Lam, takım olarak son dönemde iyi bir seviyeye geldiklerini, Medipol Başakşehir karşısında da bu ivmeyi devam ettirmek istediklerini söyledi.
- 27.07.2022 27 Tem 20:25 Medipol Başakşehir, Maccabi Netanya maçına hazır
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
- 27.07.2022 27 Tem 19:58 Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçına doğru
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını söyledi.
- 27.07.2022 27 Tem 13:57 Rıdvan Dilmen, Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar ücret aldığını açıkladı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılarak Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in ayrılırken sarı lacivertli ekipten 8 milyon euro alacağı olmasına rağmen 3 milyon euro alarak ayrıldığını açıkladı.
- 27.07.2022 27 Tem 12:15 Göztepe'de İrfan Can'a yol göründü
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer döneminde iki kaleciyi renklerine bağlarken, aylarca kadro dışı kalan İrfan Can Eğribayat'a da yol göründü.
- 27.07.2022 27 Tem 11:23 Antalyaspor, Cemali Sertel'i kiralık olarak renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.
- 27.07.2022 27 Tem 11:03 Temsilcilerimiz Avrupa'da tur için sahada
Temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Elemeleri rövanşında tur için sahaya çıkıyor.
- 27.07.2022 27 Tem 10:57 Trabzonspor sezona kupayla başlamak istiyor
Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuyla kapatan Trabzonspor, yeni sezona Süper Kupa'yı kazanarak başlamayı hedefliyor.
- 27.07.2022 27 Tem 10:50 Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı
BAŞAKŞEHİR'de beton mikseri devrildi.
- 27.07.2022 27 Tem 10:38 Antalyaspor hazırlık maçlarında istediğini alamadı
SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı.
- 27.07.2022 27 Tem 10:20 Başakşehir'de devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı
Başakşehir'de virajı alamayarak devrilen beton mikserinin şoförü ağır yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 10:15 Virajı dönemeyen beton mikseri yan yattı, sürücüsü ağır yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi sapağında virajı dönemeyen beton mikseri yan yattı.
- 27.07.2022 27 Tem 10:01 Eskişehirspor taraftarının Abdullah Avcı'ya tepkisi sürüyor
Eskişehirspor taraftarının Abdullah Avcı'nın takımlarına yönelik aşağılayıcı sözlerine tepkileri sürüyor.
- 27.07.2022 27 Tem 09:22 Bakan Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başakşehir Millet Kıraathanesi'ni gezdi.
- 27.07.2022 27 Tem 09:18 Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 38. maçına çıkacak
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 38. kez sahaya çıkacak.
- 27.07.2022 27 Tem 09:14 Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde tur için Maccabi Netanya karşısında
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail'in Maccabi Netanya takımına konuk olacak.
- 27.07.2022 27 Tem 09:03 GÜNDEM / 27 Temmuz 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katılacak.
- 27.07.2022 27 Tem 01:15 Milyonluk Aracıyla Görüntülendi! Plaka Detayı Şaşırttı
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Belözoğlu'nun 12 milyon TL değerindeki aracı ve plakadaki detay dikkat çekti. İşte detaylar...
- 27.07.2022 27 Tem 00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 27 Temmuz 2022
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi Temel Atma Töreni, Çamlıdere Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesisleri Beyler Mahallesi 55 Konut Açılış Töreni'ne katılacak, Şeyh Ali Semerkandi Külliyesi ve Türbesi,...
- 26.07.2022 26 Tem 21:27 Medipol Başakşehir'den "çevre dostu" forma
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 2022-2023 sezonu alternatif forması, geri dönüştürülmüş plastik materyalden yapıldı.