Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde geçekleştirilen antrenman, esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra sürat, çeviklik ve çabukluk çalışmaları yaptı. Günün antrenman programı pozisyon odaklı rondo uygulamasıyla sona erdi.