Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Başakşehir maçı hazırlığını rondo ile bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlığını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü. Isınma ve esneme hareketleriyle başlayan antrenman, sürat, çeviklik ve çabukluk çalışmalarının ardından rondo uygulamasıyla tamamlandı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde geçekleştirilen antrenman, esneme ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra sürat, çeviklik ve çabukluk çalışmaları yaptı. Günün antrenman programı pozisyon odaklı rondo uygulamasıyla sona erdi.
Kaynak: İHA
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