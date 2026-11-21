Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmana esneme hareketleriyle başlandı. Ardından ısınma bölümüne geçen takım, topla yapılacak çalışmalara hazırlandı. Isınmanın ardından saha programı 5'e 2 rondo ile devam etti.