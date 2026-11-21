Çorum FK, Başakşehir maçı hazırlığında Burak Yılmaz'la 5'e 2 rondo yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman esneme ve ısınmayla başladı, saha programı 5'e 2 rondo ile devam etti.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmana esneme hareketleriyle başlandı. Ardından ısınma bölümüne geçen takım, topla yapılacak çalışmalara hazırlandı. Isınmanın ardından saha programı 5'e 2 rondo ile devam etti.
Kaynak: İHA
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