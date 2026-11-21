AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Hiç kimse zira milletin cebine elini uzatamaz. Kimse milletin olan bir kuruşunu alamaz, çalamaz, yürütemez, götüremez. Devlet burada gereğini yapar" dedi.

'IRAK SAHASI AZ KALDI'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Kahramanmaraş'a geldi. Basın toplantısı düzenleyen Mustafa Şen, 50 yıllık terörün sona erdiğini belirtti. Bunun yanında anayasa çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şen, "Biliyorsunuz, büyük mağaralar içindekilerle birlikte silahlarıyla, mühimmatıyla, cephanesiyle, gıdasıyla ne varsa teslim ediliyor. Suriye sahası zaten bitti, Irak sahası az kaldı. Irak sahası bittikten sonra İran'daki PKK varlığı da kendi varlığına son verecek. Kendini zaten feshetmiş durumda bütün unsurlarıyla yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü ama bu bütün ülkelerde, sadece Türkiye'de değil, bütün ülkelerde nihayetlenecek. Zira bizim raporumuzda çıkardığımız kanuna temel teşkil eden raporumuzda şunu söylüyoruz; yurt içinde ve yurt dışında bütün unsur ve şubeleriyle, her şeyiyle, bütün bağlantılarıyla terör örgütünün kendini feshetmesi, kendi varlığına son vermesi. Bu gerçekleştikten sonra, bunun tespiti ve teyidi yapıldıktan sonra çıkardığımız kanun işlemeye başlayacak. Aksi takdirde işlemeyecek" dedi.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 'AZ DİYORSA AZDIR' ÇIKIŞI

Emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi noktasında da çalışmaların devam ettiğini belirten Mustafa Şen, şunları söyledi:

"Emeklilerimizin bir kısmının, tamamının değil, bir kısmının maaşlarını az bulması, yetersiz bulması konusu var. Ona dair arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah emeklilerimizi mutlu edecek, onları sevindirecek bir neticeyi hep beraber göreceğiz. Gelecek sene daha da iyi olacak. Şimdi burada küçük bir tartışma konusu var, yani milletvekilimiz Meclis'te çalışıyor, bakanımız bakanlığında çalışıyor, herkes bulunduğu yerde çalışıyor. Çalışıyor ama hepimizin sahada gördüğümüz şey, emeklimiz bize aynı şeyi söylüyor. Diyor ki; 'Bizim maaşımız düz' Biz işimizi gücümüzü yapıyoruz, çok çalışıyoruz, Allah'a şükür. Ama emeklimiz de bize böyle diyor. Öyle diyorsa öyledir, 'Az' diyorsa o maaş azdır. Emeklim bana diyorsa ki, abim, ablam, efendim, annem, babam diyorsa ki o vatandaşımız, 'Benim bu maaşım bana az geliyor', az geliyordur."

'BİZ BİR HIRSIZ YAKALADIĞIMIZDA ONA MİTİNG YAPMIYORUZ'

Yakın bir zamanda acı bir fon meselesinin yaşandığını belirten Mustafa Şen, milletin parasına göz dikenlerin üzerlerine gidildiğini ve herkesin hesap vereceğini söyledi. Şen, şöyle devam etti:

"Bir kısım insanlar maalesef, birkaç tanesi de bizim çalışma arkadaşımız olmak üzere maalesef ellerini milletin malına, milletin parasına, milletin cüzdanına, cebine uzattılar. Cumhurbaşkanımız çok net söyledi arkadaşlar biliyorsunuz, 'Biz başkasına benzemeyiz' dedi. 'Bizde kol kırılır yen içinde kalır olmaz' dedi. 'O kol kesilir', net. Şimdi burada soruyorsunuz bazen gazeteciler olarak ya da vatandaşımız soruyor, 'Ne yapacaksınız?' Arkadaşlar ne yapacaksınız aşamasını geçtik. Yaptık, 150 kişiye yakın insan içeride. Cumhurbaşkanımız başkanlığında süreç kendi ifadesiyle cerrah titizliğiyle devam ettiriliyor, yürütülüyor. Yüzlercesinin mal varlığına devlet el koydu. Çünkü onda haram olduğu, onda gayrimeşru kazanç olduğu, onda aşırı kazanç olduğu tespit edildi, el koyuldu. 139 diye biliyorum rakamı bugün için, kişi içeri alındı, mahkemeler gereğini yaptı. 300'e yakın, 285 kişinin adli kontrolle salıverildiğini biliyoruz ama adli kontrol devam ediyor. Yani devlet, mahkeme, hukuk devleti, hukuk tepelerinde. Ve dün gördünüz işte yurt dışına kaçanlar da oldu, alındı, getirildi. Öyle uzaya kaçsanız Türk devleti sizi arar, bulur ve getirir, hesabınızı verirsiniz. Suçsuzsanız niye kaçıyorsunuz? Suçluysanız cezasını çekeceksiniz. Nitekim öyle oluyor. 'Biz başkalarına benzemeyiz' diyor Cumhurbaşkanımız. Çok doğru söylüyor. Zira arkadaşlar, biz bir hırsız bulduğumuzda ona bir tane Cumhurbaşkanı adaylığı ofisi açıp çalıştırmıyoruz. Mahkemeye teslim ediyoruz, mahkeme gereğini yapıyor, içeri atıyor, tutukluyor, yargılıyor. Ya da biz bir hırsız yakaladığımızda meydan meydan, şehir şehir gezip ona miting yapmıyoruz, yakasından tutup hukuka teslim ediyoruz, hukuk da gereğini yapıyor. Dolayısıyla gerçekten biz başkasına benzemeyiz. Bu iş de öyle olacak. Zaten önemli bir kısmı oldu ve zerre kadar taviz verilmeyecek. Hiç kimse zira milletin cebine elini uzatamaz. Kimse milletin olanın bir kuruşunu alamaz, çalamaz, yürütemez, götüremez. Devlet burada gereğini yapar."