Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin gözü 2027 zammında. Asal Araştırma'nın kasım ayında yaptığı ankete göre katılımcıların yüzde 70,4'ü yeni asgari ücretin en az 38 bin TL olması gerektiğini düşünüyor.

Araştırma, 28 ilde 2 bin 5 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapıldı. Katılımcılara 2027'de asgari ücretin en az kaç TL olması gerektiği soruldu. Asgari ücret ocak 2026'dan bu yana net 28.075 TL olarak uygulanıyor.

EN ÇOK İSTENEN RAKAM 38 BİN TL ÜSTÜ

Ankette en yüksek pay, yüzde 45,4 ile "38.000 TL'nin üzerinde" seçeneğine çıktı. Bu seçeneği işaretleyenler için ayrıca belirli bir tutar açıklanmadı.

Katılımcıların yüzde 25'i 38.000 TL, yüzde 16'sı 36.500 TL, yüzde 7,2'si ise 35.000 TL yanıtını verdi. Yüzde 6,4'lük kesim soruyu yanıtsız bıraktı ya da fikri olmadığını söyledi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelere aralık ayının ilk haftasında başlaması, 2027'de geçerli olacak rakamın ise aralığın son haftasında açıklanması bekleniyor.

Anket sonuçları resmi bir karar değil; yalnızca katılımcıların 2027 için uygun gördüğü ücret düzeyini gösteriyor.