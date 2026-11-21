Burdur Söğüt'te araç 2 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtı, sürücü aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Çavdır ilçesi Söğüt beldesi Fatih Mahallesi'nde geri manevra yapan 07 TDZ 54 plakalı araç 2 yaşındaki çocuğa çarptı; çocuk hayatını kaybetti. Kimliği belirlenemeyen sürücünün bölgeden ayrıldığı belirtilirken jandarma yakalama çalışması başlattı.
Burdur'un Çavdır ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Söğüt beldesi Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 TDZ 54 plakalı araç, geri manevra yaptığı sırada yabancı uyruklu Miheymid Elmiheymid'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgeden ayrıldığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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