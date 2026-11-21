Türk futbolunun Avrupa'daki önemli temsilcilerinden Arda Güler, Sakarya ziyareti sırasında bir hayranıyla fotoğraf çektirdi. Genç yıldızın günlük kıyafetleriyle verdiği pozda, Fenerbahçe taraftarlarını sevindiren bir ayrıntı yer aldı.

Siyah kapüşonlu üst ve gri eşofman altı tercih eden Arda Güler'in üzerindeki Fenerbahçe arması dikkatlerden kaçmadı. Real Madrid'de forma giymesine rağmen eski kulübüne ait eşofmanı giymesi, fotoğrafın en çok konuşulan ayrıntısı oldu.

FOTOĞRAFTAKİ KÜÇÜK DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in Sakarya'da çekilen fotoğrafında ilk bakışta sıradan bir hayran buluşması görülürken, eşofmanındaki arma kareye farklı bir anlam kazandırdı.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken ve ardından Real Madrid'e transfer olan milli futbolcunun eski takımına ait bir kıyafet tercih etmesi, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Genç futbolcunun fotoğrafındaki bu ayrıntı, Fenerbahçe ile arasındaki bağın hala güçlü olduğu şeklinde yorumlandı.

REAL MADRID'E GİTTİ, FENERBAHÇE'Yİ UNUTMADI

Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Güler, sarı-lacivertli formayla sergilediği performansın ardından Real Madrid'e transfer olarak kariyerinde önemli bir adım atmıştı. Henüz genç yaşta dünya futbolunun en büyük kulüplerinden birine transfer olan milli yıldız, Fenerbahçe taraftarlarının yakından takip ettiği isimler arasında yer almaya devam ediyor. Arda Güler'in İspanya'daki kariyerine rağmen eski kulübünün armasını taşıyan bir eşofmanla görüntülenmesi, Fenerbahçe taraftarları için ayrı bir anlam taşıdı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK BEĞENİ

Milli futbolcunun Sakarya'da çektirdiği fotoğraf, özellikle Fenerbahçeli futbolseverlerin ilgisini çekti. Arda Güler'in Real Madrid formasıyla kariyerini sürdürürken Fenerbahçe armasını taşımaya devam etmesi, taraftarların genç yıldıza duyduğu sevgiyi yeniden ortaya koydu. Fotoğrafta yer alan küçük arma, Arda Güler'in Fenerbahçe geçmişini hatırlatırken sarı-lacivertli futbolseverler için de hoş bir sürpriz oldu.