YENİ Parti Genel Merkezi’nin önüne yönelik bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine parti binasının çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı.

İHBAR ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

YENİ Parti Genel Merkezi’nin önüne yönelik bomba ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbarın ardından genel merkez binasının çevresine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

İNCELEMEDE ŞÜPHELİ BULGUYA RASTLANMADI

Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, ihbara ilişkin inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmadı.