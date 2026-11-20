Bursa'nın Orhangazi ilçesinde camiye girerek imamın odasındaki yaklaşık 6 bin TL ile cep telefonunu çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin çaldığı paralarla önce alkollü bir mekana, ardından pavyona giderek paraları harcadığı ortaya çıktı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Orhangazi ilçesi merkezinde bulunan Gazi Orhanbey Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı camiye giren Y.K. (29), imam odasına girerek içeride bulunan eşyaları dağıttı. Şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu bilgisayarlara da zarar verdi.

Yaklaşık 6 bin TL ve cep telefonunu çaldı

İmam odasında bulunan yaklaşık 6 bin TL ile bir cep telefonunu alan şüpheli olay yerinden kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kendisine ait cep telefonunu olay yerinde unuttuğunu tespit etti. Telefon ve çevrede yapılan incelemelerde elde edilen parmak izlerinden yola çıkan ekipler, şüphelinin Y.K. olduğunu belirledi.

Kısa sürede yakalandı

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri çalışma sonucunda şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Çaldığı paralarla önce alkollü mekana, ardından pavyona gitmiş

Polis ekiplerinin araştırmasında, şüphelinin camiden çaldığı paralarla önce ilçedeki alkollü bir mekana gittiği, burada bir süre vakit geçirdikten sonra çevredekilere yakınlarda pavyon olup olmadığını sorduğu öğrenildi. Şüphelinin daha sonra gittiği pavyonda camiden çaldığı paraları harcadığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.