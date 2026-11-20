Hataysporlu küçük taraftarın Volkan Demirel videosu olay olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hataysporlu genç bir taraftarın eski teknik direktörleri Volkan Demirel için yaptığı duygusal paylaşım dikkat çekti. Genç taraftarın Demirel'e duyduğu sevgiyi dile getirdiği mesaj, Hatayspor ile genç teknik adam arasındaki güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.
Hataysporlu genç bir taraftar, takımın eski teknik direktörü Volkan Demirel'e yönelik duygularını dile getirdiği bir paylaşım yaptı. Genç taraftarın mesajı, Demirel'in Hatayspor camiasındaki yerini yeniden hatırlattı.
VOLKAN DEMİREL'E DUYULAN SEVGİ DİKKAT ÇEKTİ
Hatayspor'da görev yaptığı dönemde özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından gösterdiği çabayla taraftarların gönlünde yer edinen Volkan Demirel, genç taraftarın mesajıyla bir kez daha hatırlandı. Demirel'e duyduğu sevgiyi ifade eden genç taraftarın paylaşımı, futbolun yalnızca saha içindeki mücadeleden ibaret olmadığını da gösterdi.
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