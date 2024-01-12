Son Dakika Hatayspor Haberleri

- Dün Dün 17:22 Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı
Süper Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor ile Pendikspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, maçın sonunda hak ettikleri golle 1 puan aldıklarını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise beraberlikten üzüntü duyduklarını ve daha iyi performans için çalışacaklarını söyledi.
- Dün Dün 17:11 Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı
Süper Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor ile Pendikspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, maçın sonunda hak ettikleri golle 1 puanı aldıklarını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise beraberlikten üzüntü duyduklarını ve daha iyi performans için çalışacaklarını söyledi.
- Dün Dün 16:58 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Beraberlik serimize bir maç daha ekledik'
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, beraberlik serilerine bir maç daha eklediklerini belirtti. Maçta gol atmayı başardıklarını ancak skoru koruyamadıklarını ifade etti.
- Dün Dün 16:54 Ivo Vieira: 'Hak ettiğimiz 1 puanı aldık'
- Dün Dün 16:53 Volkan Demirel: Beraberlik serimize bir maç daha ekledik
- Dün Dün 16:38 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
Süper Lig'in 20. hafta maçında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Hatayspor son 8 maçını kazanamazken, Pendikspor da galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.
- Dün Dün 16:37 Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı, hak ettiğimiz 1 puanı aldık
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Pendikspor, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, oyuncularının mücadeleyi bırakmadığını ve hak ettikleri 1 puanı aldıklarını söyledi.
- Dün Dün 16:35 Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı
Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bir puana üzüldüklerini belirtirken, Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira ise oyuncularının mücadeleyi bırakmadığını söyledi.
- Dün Dün 15:47 Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Hatayspor, Rivas'ın golüyle öne geçerken, Pendikspor son dakikada Kappel'in golüyle beraberliği yakaladı.
- Dün Dün 15:43 Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Rivas ve Kappel'in attığı gollerle skor eşitlendi. Hatayspor'da Rivas, Pendikspor'da ise Kappel fileleri havalandırdı.
- Dün Dün 14:39 Hatayspor ve Pendikspor Arasında Eşitlik Bozulmadı
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile Pendikspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulmakta zorlandı ve eşitlik bozulmadı.
- Dün Dün 14:30 Hatayspor ile Pendikspor İlk Yarıda Berabere
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İki takım da pozisyon üretmekte zorlandığı için gol sesi çıkmadı.
- 12.01.2024 12 Oca 16:59 Hatayspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk edeceği Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda takım, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması yaptı.
- 12.01.2024 12 Oca 16:55 Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de karşılaşacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalıştı.
- 12.01.2024 12 Oca 15:30 Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın maç programları belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 21, 22 ve 23. hafta müsabaka programını duyurdu. Süper Lig'de oynanacak maçlar belirlendi.
- 12.01.2024 12 Oca 11:05 Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Heyecanı Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Hatayspor - Pendikspor ve MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak olan hafta, Galatasaray - Kayserispor maçıyla tamamlanacak.
- 12.01.2024 12 Oca 09:47 Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Hatayspor, 19 karşılaşmada topladığı 20 puanla 16. sırada yer alırken, Pendikspor ise 15 puanla 19. sırada bulunuyor.
- 11.01.2024 11 Oca 18:03 Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda, futbolcular yenilenme ve saha çalışmaları yaptı. Hatayspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 11.01.2024 11 Oca 14:48 Hatayspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Süper Lig'inin 20'nci haftasında Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Gaziantep FK maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular saha çalışması yaptı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren idmanda pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.
- 11.01.2024 11 Oca 09:58 Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ile berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, son 7 karşılaşmasında 1 galibiyet alabildi. Gaziantep temsilcisi, son maçta gol atamadan puan aldı ve ilk yarıda en çok forma giyen oyuncu Mustafa Eskihallaç oldu. Fenerbahçe ile yapacakları maç ise 14 Ocak Pazar günü evlerinde gerçekleşecek.
- 10.01.2024 10 Oca 22:07 Volkan Demirel: 'Kazanmamız gereken bir maçta berabere kaldık'
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maçta berabere kaldıklarını belirterek, 'Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yakaladığımız pozisyonları atmaya çalışacağız ve yukarılara tırmanmaya çalışacağız' dedi.
- 10.01.2024 10 Oca 20:52 Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maç sonrası yapılan açıklamalarda, Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit takımının önemli bir puan aldığını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise kazanmaları gereken bir maçı berabere tamamladıklarını ifade etti.
- 10.01.2024 10 Oca 20:39 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Gol pozisyonlarını daha iyi değerlendireceğiz
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Mersin'de ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.
- 10.01.2024 10 Oca 20:39 Hatayspor ve Gaziantep FK Berabere Kaldı
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası yapılan açıklamalarda, Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit önemli bir puan aldıklarını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise kazanmaları gereken bir maçı berabere tamamladıklarını ifade etti.
- 10.01.2024 10 Oca 20:13 Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: Hatayspor maçındaki 1 puan önemliydi
Gaziantep FK'nın Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Hatayspor ile berabere kaldıkları maçta alınan 1 puanın önemli olduğunu belirtti. Margarit, takımın gösterdiği mücadeleyi ve gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
- 10.01.2024 10 Oca 19:55 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Kazanmamız gereken bir maçta berabere kaldık
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maçta berabere kaldıklarını belirterek, takımın çalışmaya devam edeceğini ve pozisyonları atmaya çalışacaklarını söyledi.
- 10.01.2024 10 Oca 19:16 Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 Berabere Kaldı
Süper Lig'in erteleme maçında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Dragus'un şutuyla başlayan maçta gol sesi çıkmadı. İki takım da birer gol pozisyonundan yararlanamadı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
- 10.01.2024 10 Oca 19:11 Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı
- 10.01.2024 10 Oca 19:04 Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak her iki takım da gol bulamadı. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, maç sonunda yapılan değerlendirmede takımının performansından memnun olduğunu belirtti.
- 10.01.2024 10 Oca 18:11 Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarıda her iki takım da gol bulamayarak 0-0 berabere kaldı. Maçta Kerim Alıcı'nın dışarıya giden vuruşu ve Dragus'un kaleci Erce'de kalan şutu önemli anlardı. Hakemler Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey ve Osman Gökhan Bilir'di. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Gaziantep FK'nın teknik direktörü ise Marius Sumudica idi.
- 10.01.2024 10 Oca 18:10 Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı mücadelede, Dragus'un şutu kaleci Erce'nin elinde kaldı.
- 10.01.2024 10 Oca 16:06 Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Hatayspor maçında takımın başında olmayacak
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle Hatayspor maçında takımın başında olamayacağı açıklandı. Sumudica'nın sağlık durumu iyiye doğru gitmektedir.
- 10.01.2024 10 Oca 15:47 Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Hatayspor maçında takımın başında olmayacak
Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görmekte ve bugün oynanacak Hatayspor maçında takımın başında yer alamayacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Sumudica'nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve bir süre daha dinlenmesine karar verildiği belirtildi. Gaziantep FK, Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlığına kavuşmasını temenni etti.
- 10.01.2024 10 Oca 12:23 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy gelecek için umut veriyor
- 09.01.2024 09 Oca 20:51 Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme müsabakasında yarın Mersin'de karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde maçın oynanacağı statta yapılan idmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalıştı.
- 09.01.2024 09 Oca 16:39 Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi
- 09.01.2024 09 Oca 14:19 Gaziantep FK, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığından dolayı katılamadığı antrenman, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, maçın oynanacağı Mersin'e kara yoluyla giderek kampa girecek.
- 09.01.2024 09 Oca 13:03 Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin'de çalışmalarını sürdüren Hatayspor, yarın karşılaşacağı Gaziantep FK karşısında 3 puan alma hedefinde çalışıyor. Son 6 haftada sahadan 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrılan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyete ulaşarak 3 puan hasretine son vermek istiyor.
- 09.01.2024 09 Oca 11:06 Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ile erteleme maçında karşılaşacak
Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Gaziantep FK, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Gaziantep ekibi, maçta eksiklerle mücadele edecek. Teknik direktör Marius Sumudica'nın durumu ise maç günü belli olacak.
- 09.01.2024 09 Oca 09:07 Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile erteleme maçında karşılaşacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile yarın Mersin'de oynayacak. Hatayspor, son 6 haftada 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Rakibi karşısında galibiyet arayan ekip, 3 puan hasretine son vermek istiyor.