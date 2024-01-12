Son Dakika Hatayspor Haberleri

17:22 Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı Süper Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor ile Pendikspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, maçın sonunda hak ettikleri golle 1 puan aldıklarını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise beraberlikten üzüntü duyduklarını ve daha iyi performans için çalışacaklarını söyledi.

17:11 Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı Süper Lig'in 20'nci haftasında Hatayspor ile Pendikspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, maçın sonunda hak ettikleri golle 1 puanı aldıklarını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise beraberlikten üzüntü duyduklarını ve daha iyi performans için çalışacaklarını söyledi.

16:58 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Beraberlik serimize bir maç daha ekledik' Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, beraberlik serilerine bir maç daha eklediklerini belirtti. Maçta gol atmayı başardıklarını ancak skoru koruyamadıklarını ifade etti.

16:54 Ivo Vieira: 'Hak ettiğimiz 1 puanı aldık' Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı. Hak ettiğimiz 1 puanı aldık' dedi. Pendikspor, Hatayspor ile oynanan karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.

16:53 Volkan Demirel: Beraberlik serimize bir maç daha ekledik Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, beraberlik serilerine bir maç daha eklediklerini belirterek, gol atmayı başardıklarını ancak skoru koruyamadıklarını söyledi. Demirel, önümüzdeki maçlarda daha iyi savunma ve hücum yapacaklarını ifade etti.

16:38 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Süper Lig'in 20. hafta maçında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Hatayspor son 8 maçını kazanamazken, Pendikspor da galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.

16:37 Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Oyuncularım mücadeleyi bırakmadı, hak ettiğimiz 1 puanı aldık Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Pendikspor, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, oyuncularının mücadeleyi bırakmadığını ve hak ettikleri 1 puanı aldıklarını söyledi.

16:35 Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bir puana üzüldüklerini belirtirken, Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira ise oyuncularının mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

15:47 Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Hatayspor, Rivas'ın golüyle öne geçerken, Pendikspor son dakikada Kappel'in golüyle beraberliği yakaladı.

15:43 Hatayspor ve Pendikspor Berabere Kaldı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Rivas ve Kappel'in attığı gollerle skor eşitlendi. Hatayspor'da Rivas, Pendikspor'da ise Kappel fileleri havalandırdı.

14:39 Hatayspor ve Pendikspor Arasında Eşitlik Bozulmadı Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile Pendikspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulmakta zorlandı ve eşitlik bozulmadı.

14:30 Hatayspor ile Pendikspor İlk Yarıda Berabere Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İki takım da pozisyon üretmekte zorlandığı için gol sesi çıkmadı.

16:59 Hatayspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk edeceği Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda takım, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması yaptı.

16:55 Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını tamamladı Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mersin'de karşılaşacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalıştı.

11:05 Trendyol Süper Lig'de 20. Hafta Heyecanı Başlıyor Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak. Hatayspor - Pendikspor ve MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maçlarıyla başlayacak olan hafta, Galatasaray - Kayserispor maçıyla tamamlanacak.

09:47 Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Hatayspor, 19 karşılaşmada topladığı 20 puanla 16. sırada yer alırken, Pendikspor ise 15 puanla 19. sırada bulunuyor.

18:03 Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda, futbolcular yenilenme ve saha çalışmaları yaptı. Hatayspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

14:48 Hatayspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Süper Lig'inin 20'nci haftasında Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Gaziantep FK maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular saha çalışması yaptı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren idmanda pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.

09:58 Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ile berabere kaldı Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, son 7 karşılaşmasında 1 galibiyet alabildi. Gaziantep temsilcisi, son maçta gol atamadan puan aldı ve ilk yarıda en çok forma giyen oyuncu Mustafa Eskihallaç oldu. Fenerbahçe ile yapacakları maç ise 14 Ocak Pazar günü evlerinde gerçekleşecek.

22:07 Volkan Demirel: 'Kazanmamız gereken bir maçta berabere kaldık' Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maçta berabere kaldıklarını belirterek, 'Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yakaladığımız pozisyonları atmaya çalışacağız ve yukarılara tırmanmaya çalışacağız' dedi.

20:52 Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maç sonrası yapılan açıklamalarda, Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit takımının önemli bir puan aldığını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise kazanmaları gereken bir maçı berabere tamamladıklarını ifade etti.

20:39 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Gol pozisyonlarını daha iyi değerlendireceğiz Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Mersin'de ağırladığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmaları gereken bir maçtan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.

20:39 Hatayspor ve Gaziantep FK Berabere Kaldı Süper Lig'in 14'üncü haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası yapılan açıklamalarda, Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit önemli bir puan aldıklarını belirtirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise kazanmaları gereken bir maçı berabere tamamladıklarını ifade etti.

20:13 Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: Hatayspor maçındaki 1 puan önemliydi Gaziantep FK'nın Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Hatayspor ile berabere kaldıkları maçta alınan 1 puanın önemli olduğunu belirtti. Margarit, takımın gösterdiği mücadeleyi ve gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

19:55 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Kazanmamız gereken bir maçta berabere kaldık Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanmaları gereken bir maçta berabere kaldıklarını belirterek, takımın çalışmaya devam edeceğini ve pozisyonları atmaya çalışacaklarını söyledi.

19:16 Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 Berabere Kaldı Süper Lig'in erteleme maçında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Dragus'un şutuyla başlayan maçta gol sesi çıkmadı. İki takım da birer gol pozisyonundan yararlanamadı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

19:11 Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki mücadele 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı ve puanları paylaştılar.

19:04 Hatayspor ve Gaziantep FK 0-0 berabere kaldı Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşandı ancak her iki takım da gol bulamadı. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, maç sonunda yapılan değerlendirmede takımının performansından memnun olduğunu belirtti.

18:11 Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarıda her iki takım da gol bulamayarak 0-0 berabere kaldı. Maçta Kerim Alıcı'nın dışarıya giden vuruşu ve Dragus'un kaleci Erce'de kalan şutu önemli anlardı. Hakemler Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey ve Osman Gökhan Bilir'di. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, Gaziantep FK'nın teknik direktörü ise Marius Sumudica idi.

18:10 Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı mücadelede, Dragus'un şutu kaleci Erce'nin elinde kaldı.

16:06 Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Hatayspor maçında takımın başında olmayacak Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle Hatayspor maçında takımın başında olamayacağı açıklandı. Sumudica'nın sağlık durumu iyiye doğru gitmektedir.

15:47 Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Hatayspor maçında takımın başında olmayacak Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi görmekte ve bugün oynanacak Hatayspor maçında takımın başında yer alamayacak. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Sumudica'nın sağlık durumunun iyiye gittiği ve bir süre daha dinlenmesine karar verildiği belirtildi. Gaziantep FK, Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlığına kavuşmasını temenni etti.

12:23 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy gelecek için umut veriyor Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği maçta 2 gol atan 18 yaşındaki santrfor Semih Kılıçsoy, kısa sürede ortaya koyduğu performansla gelecek için umut verdi. Semih, son maçlarda yakaladığı şansı iyi değerlendirdi ve fileleri 4 kez havalandırdı. Tecrübeli isimlere göre daha etkili olan Semih, takımın tecrübeli isimlerine göre sonuca daha hızlı ulaşmayı bildi.

20:51 Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme müsabakasında yarın Mersin'de karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçın son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde maçın oynanacağı statta yapılan idmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalıştı.

16:39 Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya sevkleri açıkladı.

14:19 Gaziantep FK, Hatayspor maçı için hazırlıklarını tamamladı Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığından dolayı katılamadığı antrenman, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, maçın oynanacağı Mersin'e kara yoluyla giderek kampa girecek.

13:03 Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin'de çalışmalarını sürdüren Hatayspor, yarın karşılaşacağı Gaziantep FK karşısında 3 puan alma hedefinde çalışıyor. Son 6 haftada sahadan 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrılan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyete ulaşarak 3 puan hasretine son vermek istiyor.

11:06 Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor ile erteleme maçında karşılaşacak Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Gaziantep FK, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Gaziantep ekibi, maçta eksiklerle mücadele edecek. Teknik direktör Marius Sumudica'nın durumu ise maç günü belli olacak.