Küme düşen Serik Spor ve Hatayspor\'un mücadelesinde gol yağmuru

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında küme düşmesi kesinleşen iki takım Serikspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Serikspor 4-2 kazandı.
Serik Spor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Gökhan Altıparmak, 79. dakikada Anıl Koç, 84. dakikada Nalepa ve 90+4. dakikada Sadygov kaydetti. Hatayaspor'un golleri 45+2. dakikada Yunus Azrak ile 67. dakikada Ensar Arslan'dan geldi.
Ligin son hafta müsabakalarında Serik Spor, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor ise kendi sahasında Vanspor ile karşılaşacak.
