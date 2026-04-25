Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

Haberin Videosunu İzleyin
25.04.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul için kura çekimi başladı. Vatandaşlar, megakentte inşa edilecek 100 bin konut için hak sahipliği durumunu e-Devlet'ten kontrol edebilecek. Kura çekimi 3 gün boyunca devam edecek. Törende konuşan Erdoğan, "İstanbul bizim göz bebeğimiz, dünyaya açılan kapımız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirildi. Proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edilmesi planlanırken, en az 2 milyon kişinin daha dayanıklı, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması hedefleniyor. İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için kura çekimi süreci başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bugün bir çağın kapanıp diğerinin açıldığı güzel İstanbul'dayız. Burası şehirlerden bir şehir değildir. Burası 6 asrın birikimi milletimizin en güzel eseridir. İstanbul bizim göz bebeğimiz, dünyaya açılan kapımız. Bu hanelerde oturacak vatandaşlarımızın her birine şimdiden sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler temenni ediyorum.

Değerli kardeşlerim; şehirler milletlerin kimlik belgesidir. Medeniyetlerin tapu senedidir. Bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir. Milletle birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır. Ecdada saygılı olmak emanete sarılmak insanlığa yatırım sunmaktır. AK Parti olarak 23 yıldır milletimize hakkıyla hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz.

"TOKİ ELİYLE 1 MİLYON 762 BİN SOSYAL KONUTU HİZMETE SUNDUK"

Şehirlerimizin alt yapısını iyileştirmenin depreme daha dirençli hale getirmenin çabası içerisindeyiz. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek isterim; TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk. 6 milyondan fazla kişi modern yaşam alanına kavuştu. Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık.

İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o kadar güçlü olur. Tüm vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum; Gelin bu kampanyalardan yararlanın. Binanızı güçlendirmek için kampanyaları katılın. Deprem turistlerine aldırmadan çalışıyoruz. Riskli yapı stokunu azaltıyoruz.

"ULAŞTIĞIMIZ SEVİYEYE MUHALEFETİN HAYALLERİ BİLE ULAŞAMIYOR"

Bizim ulaştığımız bu seviyelere ana muhalefetin hayalleri bile ulaşamıyor. Çalışana, yapılana hizmet edene çamur atıyorlar. Siyah ile beyaz ne kadar farklıysa ana muhalefetle bizim aramızda da böyle bir zihniyet farkı var. Biz iş yapmanın eser ortaya koymanın, şehirlerimizin sorunlarının çözmenin derdindeyiz. Onlar ise belediyeleri hortumlayıp zenginliklerine zenginlik katmanın peşinde. Bizim gündemimizde İstanbul ile birlikte tüm şehirlerimize taş üstüne taş koymak var onların ise para kuleleri var.

"KOCA KOCA ADAMLAR ÇOCUKLARA SIRTINI DÖNÜYOR"

Koca koca adamlar işi gücü bırakmış çocuklardan oluşan mehteran takımına sırtını dönüyor. Allah bunlara akış fikir versin demekten başka elimizden bir şey gelmiyor."

İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞİNİ CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BEKA MESELESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: 

"İstanbul'a deprem korkusu değil güvenli konutlar yakışır. Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. Nasıl ki 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdıysak, Türkiye'de hayata geçirdiğimiz her iki kentsel dönüşüm projesini yine İstanbul'a ayırıyoruz. Çünkü İstanbul için kentsel dönüşümü şehircilik meselesinin ötesinde can güvenliği daha da ötesinde Türkiye için beka meselesi olarak görüyoruz. Bundan sonrada Allah'ın izni, sizin iradeniz ve milletimizin güveniyle çalışacağız. Dar gelirli nefes alacak ve işin sonunda milletimiz kazanacak. Devlet olarak gücümüzü İstanbul'a seferber ediyoruz. Bu doğrultuda büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımız bu konutlarda huzurla oturacak. 100 bin vatandaşımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

KURA ÇEKİMİ 3 GÜN SÜRECEK

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün başlayacak ve 3 gün sürecek. 27 Nisan'da 100 bin konutun hak sahipleri belli olacak.

EN YOĞUN BAŞVURU İSTANBUL’DAN GELDİ

TOKİ’nin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedeflediği projeye en fazla başvuru İstanbul’dan yapıldı. Kentte toplam 1 milyon 235 bin 169 kişi başvuruda bulundu. Proje kapsamında İstanbul için belirlenen hane halkı aylık net gelir sınırı 145 bin lira olurken, diğer illerde bu rakam 127 bin lira olarak uygulandı.

ÖDEME KOŞULLARI VE KONUT TİPLERİ

İstanbul’da inşa edilecek konutların 1+1 ve 2+1 tipinde olacağı açıklandı. TOKİ, konutları yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. Taksit tutarları, memur maaş artış oranına bağlı olarak her 6 ayda bir güncellenecek.

Projede yer alan konutların ödeme planı da duyuruldu. Buna göre;

55 metrekarelik 1+1 daireler 195 bin lira peşinat ve 7 bin 313 lira taksitle,

65 metrekarelik 2+1 konutlar 245 bin lira peşinat ve 9 bin 188 lira taksitle,

80 metrekarelik 2+1 daireler ise 295 bin lira peşinat ve 11 bin 63 lira taksitle satılacak.

Gündem, Güncel, Emlak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el kondu Ordu’da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el kondu
Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu’nun talimatıyla iptal edildi Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi
Elazığ’da dilencinin ’bebek arabası’ hilesi zabıtaya takıldı Elazığ'da dilencinin 'bebek arabası' hilesi zabıtaya takıldı
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
Hırsızlığa gelen kadınların yaptığı mide bulandırdı Hırsızlığa gelen kadınların yaptığı mide bulandırdı
Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti
MHP Bingöl ve Gaziantep teşkilatlarını feshetti MHP Bingöl ve Gaziantep teşkilatlarını feshetti
İşte İstanbul’daki TOKİ’nin örnek daireleri Kuralar yarın çekiliyor İşte İstanbul'daki TOKİ'nin örnek daireleri! Kuralar yarın çekiliyor
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı’nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
Formula 1 aracı İstanbul sokaklarında Formula 1 aracı İstanbul sokaklarında
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti
Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
Genç çiftin acı sonu Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi

14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
13:20
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
13:04
Genç çiftin acı sonu Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
13:01
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
12:49
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
12:20
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
12:10
Tanju Özcan’ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
11:53
Belediye başkanı, yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok
Belediye başkanı, yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok
11:29
Türk bayraklı tişörtle video çeken Rus yazardan Putin için olay sözler
Türk bayraklı tişörtle video çeken Rus yazardan Putin için olay sözler
10:59
CHP’li isim yıllar sonra anlattı Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
10:47
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan’da ABD heyeti beklenirken bakın kiminle görüştü
İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'da! ABD heyeti beklenirken bakın kiminle görüştü
10:41
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu İşte gençlik hali
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali
10:30
Bu mesaj kime İbrahim Tatlıses’in kızından şifreli paylaşım
Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
09:57
23 Nisan’da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var
23 Nisan'da yere serilen Türk bayrağı görüntüsü olay oldu! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:10
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı
09:09
Kördüğümü çözecek delil Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış
09:03
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı
08:29
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz
Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz
08:28
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
07:28
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
02:16
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
01:37
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
00:34
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 15:54:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.