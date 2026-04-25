Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
25.04.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, mahalle gezileri sırasında uğradığı parkta yere atılan çekirdek kabuklarını görünce tepki göstererek, "Bunları şehirden toplayacaksın, bunlar çok delikanlı olduğu için hepsini bir yere göndereceksin savaşa falan, enerjilerini orada atsınlar" dedi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi'ni gezen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, park içerisindeki kamelya çevresinde yoğun şekilde bırakılan çekirdek kabuklarını görünce duruma tepki gösterdi.

"BUNLAR ÇOK DELİKANLI OLDUĞU İÇİN HEPSİNİ BİR YERE GÖNDERECEKSİN SAVAŞA FALAN ENERJİLERİNİ ORADA ATSINLAR"

Kamusal alanların temiz kullanılmasının önemine dikkat çeken Çetinkaya, parkların herkesin ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayarak, "Parkımızın hali, çokta diyecek bir şey yok, pislikten yıkılıyor. Buraları hergün temizliyoruz ama maalesef akşamdan sabaha hal bu. Allah akıl fikir versin ne diyelim. Bunları şehirden toplayacaksın, bunlar delikanlı olduğu için hepsini bir yere göndereceksin savaşa falan, enerjilerini orada atsınlar" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Başkan Çetinkaya'nın parkta çekirdek kabuklarıyla ilgili yaptığı uyarı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da destek gördü.

"BURAYI IŞIL IŞIL YAPACAĞIZ"

Bazı masaların ise devrilerek etrafa atıldığını gören Başkan Çetinkaya, etrafın güvenlik şeridi ile kapatılarak girişlerin yasaklanması talimatını da vererek, "Burayı ışıl ışıl yapacağız. Buradan söz veriyoruz. Bu yaz burası cıvıl cıvıl ailelerin geldiği bir yer olacak" dedi.

Çevre temizliğinin belediye hizmetlerinin yanı sıra vatandaş sorumluluğu da olduğuna işaret eden Çetinkaya, bu tür görüntülerin şehre yakışmadığını ifade ederek, vatandaşlardan daha duyarlı olunmasını istedi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Çetinkaya, temiz ve yaşanabilir bir Karabük için ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti. 

Kaynak: İHA

Özkan Çetinkaya, Karabük, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 18:55:24. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.