West Ham'ı 90+2'de hayata döndüren gol

25.04.2026 19:56
Premier Lig'in 34. haftasında West Ham United, Everton'ı 90+2'de attığı gole 2-1 mağlup ederek kümede kalma mücadelesinde çok önemli bir galibiyet elde etti.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında West Ham United ile Everton karşı karşıya geldi. Londra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi West Ham, 2-1'lik skorla kazandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Tomas Soucek ve 90+2. dakikada Callum Wilson kaydetti. Everton'ın tek golü ise 88. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'dan geldi. 

KÜME HATTI ALEV ALEV

Bu sonuçla birlikte West Ham 36 puana yükselerek 3 puana uzanan Tottenham'ın üstünde kalmaya devam etti. Everton ise 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında West Ham, deplasmanda Brentford ile karşılaşacak. Everton, sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

