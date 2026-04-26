Galatasaray\'a kötü haber maçın başında geldi

26.04.2026 20:14
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin 6. dakikasında sarı kart gören Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi kendi evinde konuk etti. Sarı-kırmızılılara kötü haber maçın başında geldi.

MAÇIN BAŞINDA TANSİYON ARTTI

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleci Uğurcan Çakır'a gitti. Bu esnada topa hareketlenen Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, rakibi Uğurcan'a müdahalede bulunarak milli eldivenin kale direğine çarpmasına sebep oldu. Galatasaraylı futbolcular, bu müdahalenin ardından Hollandalı oyuncuya tepki gösterdi. Hakem Yasin Kol, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde, Galatasaray'dan da Uğurcan Çakır'a sarı kart gösterdi. 

SAMSUNSPOR MAÇINDA CEZALI

Zorlu mücadelenin henüz 6. dakikasında sarı kart gören milli kaleci Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

