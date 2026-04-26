Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'yi kendi evinde konuk etti. Sarı-kırmızılılara kötü haber maçın başında geldi.
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleci Uğurcan Çakır'a gitti. Bu esnada topa hareketlenen Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, rakibi Uğurcan'a müdahalede bulunarak milli eldivenin kale direğine çarpmasına sebep oldu. Galatasaraylı futbolcular, bu müdahalenin ardından Hollandalı oyuncuya tepki gösterdi. Hakem Yasin Kol, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde, Galatasaray'dan da Uğurcan Çakır'a sarı kart gösterdi.
Zorlu mücadelenin henüz 6. dakikasında sarı kart gören milli kaleci Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'a kötü haber maçın başında geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?