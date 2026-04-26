Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde açıktan hırsızlık yaptığı tespit edilen 21 yaşındaki A.H.Ç., polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamaca sonrası şüpheli, aracının lastiklerinin indirilmesiyle yakalandı.
Olay, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Şüpheli hareketleri üzerine polis ekiplerince durdurulmak istenen A.H.Ç., ihtara uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheli arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.
Kaçışı sürdüren şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. Aracın lastiklerinin indirilmesiyle etkisiz hale getirilen A.H.Ç., olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 2 cep telefonu ile 17 bin 330 TL, 320 Amerikan doları ve 80 euro ele geçirildi.
A.H.Ç.’ye “dur” ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve makas atmak suçlarından toplam 330 bin TL idari para cezası kesildi. Şüphelinin kullandığı 34 MVY 998 plakalı araç ise 120 gün süreyle trafikten men edildi.
“Açıktan hırsızlık” suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
