Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

26.04.2026 01:03
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde açıktan hırsızlık yaptığı belirlenen bir şüpheli, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından aracının lastikleri indirilen şüpheli yakalandı. Üzerinden yüklü miktarda para ve cep telefonları çıkan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken çeşitli ihlaller nedeniyle de 330 bin TL para cezası uygulandı.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde açıktan hırsızlık yaptığı tespit edilen 21 yaşındaki A.H.Ç., polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süren kovalamaca sonrası şüpheli, aracının lastiklerinin indirilmesiyle yakalandı.

KAÇTI, KOVALAMACA BAŞLADI

Olay, Şamlar Mahallesi İstiklal Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Şüpheli hareketleri üzerine polis ekiplerince durdurulmak istenen A.H.Ç., ihtara uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı. Ekipler ile şüpheli arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

LASTİKLERİ İNDİRİLDİ, YAKALANDI

Kaçışı sürdüren şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. Aracın lastiklerinin indirilmesiyle etkisiz hale getirilen A.H.Ç., olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN PARA VE TELEFON ÇIKTI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen 2 cep telefonu ile 17 bin 330 TL, 320 Amerikan doları ve 80 euro ele geçirildi.

330 BİN TL CEZA, ARAÇ TRAFİKTEN MEN

A.H.Ç.’ye “dur” ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve makas atmak suçlarından toplam 330 bin TL idari para cezası kesildi. Şüphelinin kullandığı 34 MVY 998 plakalı araç ise 120 gün süreyle trafikten men edildi.

“Açıktan hırsızlık” suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Hırsızlık, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
