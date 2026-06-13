Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
13.06.2026 14:11
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ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmada sona yaklaşıldı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız. Nihai anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanması muhtemel" açıklamasında bulundu.

Sahada tansiyonun düşmediği ABD-İran arasında barış için umut yeniden doğdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şerif, tarafların barış anlaşmasına şimdiye kadar olduğundan daha yakın olduğunu belirtti.

"ELEKTRONİK İMZA HAZIRLIKLARI YAPILIYOR"

Pakistan Başbakanı, "Barış anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınız. Nihai anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanması muhtemel" ifadelerini kullandı. 

Pakistan'ın, anlaşmanın sonuçlandırılmasının ardından ABD-İran barış anlaşmasının elektronik olarak imzalanmasına yönelik hazırlık yaptığını belirten Şerif, sürecin kritik bir aşamaya geldiğini vurguladı.

"KARA HAREKATINI TRUMP DURDURDU" İDDİASI

Öte yandan; Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD ordusunun İran'daki uranyuma el koymak için kara harekatına hazırlandığını ancak Başkan Donald Trump'ın bunu durdurduğunu yazdı. CNN'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Florida'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezine giderek burada, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi için bu ülkeye kara kuvvetleri gönderilmesi planlarını dinledi.

Kaynaklar, toplantının çok acil yapıldığını ve Caine'in bu nedenle Brüksel'deki NATO toplantısından hızlıca 19 Mayıs'ta ülkesine döndüğünü belirterek, bu toplantıların bu kadar üst düzeyde yapılmasının kara operasyonuna ne kadar yaklaşıldığını gösterdiğini söyledi.

TRUMP, ASKERİ KAYIP KONUSUNDA ENDİŞELİ

Caine'in daha sonra söz konusu kara harekatı planı hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini aktaran kaynaklar, bunun İran'ın şiddetli misillemesine yol açabileceği, savaşı uzatabileceği ve küresel ekonomiyi daha da kargaşaya sürükleyebileceği uyarıları üzerine Trump'ın operasyonu durdurma kararı aldığını ileri sürdü. Kaynaklara göre Trump, çok sayıda ABD askeri kaybı konusunda da endişesini dile getirdi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir - Son Dakika

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