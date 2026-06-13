Çorlu\'da Çöplükte Bebek Cesedi Bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde çöplükte 1 aylık erkek bebek cesedi bulundu.

Çorlu ilçesi Karatepe mevkisindeki özel firma tarafından işletilen çöp toplama alanında çalışan işçiler, önceki gün çöp ayıklama bandında bir erkek bebek cesedi buldu. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, erkek bebeğin yaklaşık 1 aylık olduğu tespit edildi. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarmanın olaya ilişkin soruşturması sürüyor.