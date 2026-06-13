Suriye, Lübnan’a Müdahale İddialarını Reddetti - Son Dakika
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Suriye, Lübnan’a Müdahale İddialarını Reddetti

Suriye, Lübnan’a Müdahale İddialarını Reddetti
13.06.2026 20:59
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Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin Lübnan iç işlerine müdahale etmeyeceğini ve işbirliği vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam kırsalındaki kanaat önderleri ve ileri gelenlerle gerçekleştirdiği toplantıda, ülke içindeki ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“SURİYE'NİN LÜBNAN'A MÜDAHALE EDECEĞİ" İDDİALARINA NET YANIT

Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki iddialara da değinen Şara, "Hala Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceğine dair çeşitli söylentiler ortaya atılıyor. Ancak bunlar doğru değildir." dedi.

Şara, Suriye'nin tutumunun açık olduğunu belirterek, "Biz her zaman savaşın durdurulmasını, devlet kurumlarının güçlendirilmesini, ekonomik entegrasyonun artırılmasını ve Lübnan'daki durumun mümkün olduğunca sakinleştirilmesini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"SINIRLARIN BELİRLENMESİ UZUN YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN BİR DOSYA"

Lübnan ile ilişkiler konusuna değinen Şara, Lübnan'ın savaş ve çeşitli krizler nedeniyle hassas bir süreçten geçtiğini, bu durumun hem Lübnan'ı hem de Suriye'yi etkilediğini ifade etti.

Suriye ile Lübnan arasındaki sınırların belirlenmesi meselesinin uzun yıllardır çözülemeyen karmaşık bir dosya olduğunu belirten Şara, Lübnanlı yetkililerin konuyu birçok kez gündeme getirdiğini ancak mevcut şartlarda daha öncelikli meselelerin bulunduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında geçmişten kaynaklanan sorunların bulunduğunu kaydeden Şara, Lübnan tarafında Suriye'nin müdahalelerine ilişkin olumsuz hatıralar bulunduğunu, Suriye tarafında ise Hizbullah'ın ülkedeki faaliyetlerinden kaynaklanan rahatsızlıkların olduğunu söyledi.

“ÇOK SAYIDA TEKNİK VE SİYASİ SORUN VAR”

Sınırların belirlenmesi sürecinin yeni anlaşmazlıklara yol açmaması gerektiğini vurgulayan Şara, mevcut dönemde önceliğin Lübnan'ın istikrarına katkı sağlayacak ekonomik işbirliği ve kalkınma projeleri olması gerektiğine işaret etti.

Bu nedenle sınırların çizilmesi konusundaki görüşmelerin şimdilik ertelendiğini belirten Şara, Şebaa Çiftlikleri meselesi başta olmak üzere sınır dosyasında çözüm bekleyen çok sayıda teknik ve siyasi sorun bulunduğunu ifade etti.

Lübnan'da yaklaşık 1 milyon 400 bin yerinden edilen Suriyelinin bulunduğunu hatırlatan Şara, bunun iki ülke açısından önemli bir insani ve ekonomik yük oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye, Lübnan’a Müdahale İddialarını Reddetti - Son Dakika

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